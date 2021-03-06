安心出行｜下載量逾320萬　薛永恒：佔港人口40%數字令人欣慰

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-03-06 12:35

新冠肺炎疫情持續，政府早前力推「安心出行」應用程式，讓市民記錄行蹤。創新及科技局局長薛永恒今（6日）表示，程式已有320多萬人下載，佔全港人口逾40%，形容是令人欣慰的數字，現時已有3000多人透過程序的「感染風險」通知，免費到社區檢測中心做檢測，但估計部分市民亦會做深喉唾液檢測，預料接獲感染通知市民或已達數以十萬計。 被問到會否推出「疫苗護照」，薛永恒指曾考慮過相關安排，但現階段未能確定接種疫苗後便可恢復與國際交流，當局會因應整體疫苗發展再作考量，並與周邊等地區討論。

▼2月18日年初七起 晚市堂食須使用安心出行▼

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薛永恒今早出席商台「政經星期六」時表示，「安心出行」已有320多萬人下載，佔全港人口逾40%，形容數字令人欣慰，政府亦已加推新安排，讓接獲「感染風險通知」的用家，免費到社區檢測中心接受病毒檢測，至今已有超過3000人因而接受檢測。薛表示，接受檢測人數遠超此數字，估計部分人會取樽做深喉唾液測試，預料收到通知的市民或已「成千上萬」。

被問到K11 MUSEA爆疫後，市民未獲通知，薛永恒直言，程式無追蹤功能，只能靠手機自行比對數據，再向用戶發出通知，因此當局並不掌握發送通知的數字，但他估計現時已有80多名確診者安裝程式，並記錄去過的2700多個場地，可能有過百或過千市民曾踏足相關場地，並掃瞄「安心出行」的二維碼，接獲感染通知的市民或已達數十萬。

▼2月4日，港府今起「強烈建議」進入政總的公務員使用安心出行▼

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對於他早前曾明言要將程式擴展至公共交通工具，薛永恒坦言交通工具繁忙、擠迫，難以要求市民掃碼，當局正與港大研究透過發射器，透過手機藍芽記錄他們的出行，但強調研發需時。

新冠肺炎疫苗近日開打，有市民投訴「塞車」未能進入網站預約接種，薛永恒表示，疫苗預約系統開放初期等侯人數較多，當局已加大容量，但若進一步加大容量，或會造成混亂，令部分已進入系統的市民無法登記預約，形容現時「排隊」系統能令預約過程更有序進行。

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至於會否推出「疫苗護照」，並與內地及海外國家通關，薛永恒指曾考慮過相關安排，但因應目前疫情，未能確定接種疫苗後可恢復與國際交流，當局會因應整體疫苗發展再作考量，並與周邊等地區討論後才落實。被問到「智方便」電子針卡程式日後會否演變成「健康碼」，薛表示現時言之尚早。

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