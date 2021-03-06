55歲婦患高血壓　接種科興疫苗3日後左邊身無力　中風後送院亡

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-03-06 18:22

科興疫苗開打僅一周，今（6日）再有市民懷疑接種疫苗後死亡，衞生防護中心總監林文健指，死者為有長期病患的55歲女子，她3月2日到佐敦官涌體育館接種中心接種疫苗，昨（5日）出現急性中風，先後被送到明愛和廣華醫院治療，及後因心臟停頓不治，暫未能確定事件與接種疫苗有關，衞生署會盡快按機制讓專家委員會作因果評估，醫管局亦已轉交死因庭跟進，並會解剖驗屍，以確定死因。 醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻補充指，死者患有高血壓、血脂高和蛋白尿，昨日懷疑有腦血管栓塞，醫生為她安排「溶栓中風治療」後，至今早凌晨情況突然急轉直下，心臟一度停頓，搶救病情持續惡化，未幾不治。

林文健指，死者為有長期病患的55歲女子，她3月2日到佐敦官涌體育館接種中心接種疫苗，昨日出現急性中風，先後被送到明愛和廣華醫院治療，及後因心臟停頓不治。（李澤彤攝）

林文健指，衞生防護中心今日接獲醫管局呈報一宗懷疑與接種疫苗後非預期或嚴重異常事件的報告，涉及一名55歲長期病患女士。死者在3月2日到官涌樓種中心打針，至昨日出現急性中風，她先被送到明愛醫院接受治療，再轉送到廣華醫院進一步治理，及後因心臟停頓，搶救後延至今日清晨不治。

他代表政府向患者家人致深切慰問，又指衞生署接獲通報後，已聯絡醫管局索取相關資料，暫未能確定事件與接種疫苗有關，衞生署會按既定機制，盡快將個案交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會進行因果評估，將適時發布評估結果，而醫管局亦已將個案轉交死因裁判官，在家屬同意後將解剖驗屍，以確定死因。

劉家獻補充指，死者為長期病患者，主要是高血壓和血脂高，亦有蛋白尿，她昨日工作期間，突然感到左邊身無力，因此召救護車送到明愛醫院急症室，根據其臨床病徵及腦掃瞄，醫生懷疑她腦血管栓塞，遂安排她入住急性中風內科病房，醫生與家人商量後，為她安排「溶栓中風治療」，希望打通栓塞的血管。醫生施藥後，將該病人轉送廣華醫院神經外科加護病房，其情況今日凌晨急轉直下，心臟一度停頓，須進行心外壓，至凌晏4時許轉送深切治療部，惟其病情持續惡化，延至凌晨4時51分離世。

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劉家獻表示，其死亡來得很快，已將個案交由死因裁判官跟進，當局獲悉死者曾接種疫苗後，已隨即通報醫管局總辦事處、醫院管理層、衞生署，將會提供更多資料供專家小組研究跟進，強調現時難以推斷其死因。

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