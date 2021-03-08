UA結業｜員工獲發特惠金 帶位員：電影業玩完　政府責無旁貸

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-03-08 15:52

新冠肺炎疫情重創本港電影業，斷斷續續停業近半年，UA院線亦即日宣布全線結業。大批員工今早（8日）陸續與公司管理層開會，商討遣散安排，期間一度傳出爭吵聲。一小時後陸續有員工步出，他們大多神情輕鬆，更有人高呼「封舖唔封關，搞到工都冇得返」、「多謝政府」。 有員工直言，公司事前並無結業先兆，「突然宣布（結業），（自己）突然變成失業人士。」他埋怨公司未有及早通知受影響同事，對前路感到徬徨，批評電影業「窮途末路」，政府責無旁貸，因為後者對苦不堪言的電影業袖手旁觀。對於遣散安排，他透露公司已設立「特惠金」，賠償已較勞工法例略高，感到滿意。

去年才入職的戲院帶位員表示，對公司做法感失望，「噚日仲好地地返工，嚟到今日先知道，原來已經咁突然宣布（結業），（自己）突然變成失業人士」。（張浩維攝）

UA管理層昨夜（7日）近11時，通知員工今早10時到灣仔溫莎公爵社會服務大廈出席員工講座，再三提醒同事要準時出席，若講座早於原定上班時間，可不用先回戲院，訊息未有交代講座詳情，包括是否與遣散有關。

員工與管理層開會期間，一度傳出爭吵聲，一小時後，陸續有人步出開會的禮堂，他們大部份手持一份文件和支票，神情輕鬆，亦有人慨嘆「我已經唔係UA員工。」但滿意遣散安排。

開會一小時後，陸續有人步出開會的禮堂，他們大部份手持一份文件和支票，神情輕鬆。（張浩維攝）

去年才入職的戲院帶位員表示，對公司做法感失望，「點解我哋作為員工，知道呢個消息嘅時機同外界一樣？」、「尋日仲好地地返工，嚟到今日先知道，原來已經咁突然宣布（結業），（自己）突然變成失業人士」。他又指，戲院先後被勒令停業3次，合共近半年，員工被放無薪假，生計大受影響。

疫情下經濟不景，現時又淪為失業人士，他慨嘆感到十分徬徨，認為電影業已窮途末路，最終只能轉行。他直言，公司做法不佳，但政府亦責無旁貸，疫情下要求戲院停業，卻未有提供足夠援助，與業界共渡時艱。

被問到賠償方案，他透露公司根據勞工法例，按照服務年資計算遣散費，若未到相關年資，則會扣除大假處理，直言對此無期望，但公司已設立特惠金，按照服務年資補償，形容「公司照足法家賠償方案已經算喇，夠㗎喇」。

職員批政府：封舖唔封關 工都無得返

另有男職員表示，戲院已停業多時，已預計到公司支撐不住要結業，直斥港府「封舖唔封關，搞到工都冇得返」，又諷刺道：「多謝政府」。被問到賠償方案，他表示「公司唔係無良」，遣散費已較勞工法例略高。其同事離開後，才發現支票未有連同早前申領的交通津貼，欲再追討不果。

亦有職員滿意公司的賠償，又指停業期間公司有「出足糧」，但慨嘆公司沒有結業預兆，今日前來開會才得悉已被公司遣散，形容消息來得突然，但自己並不感驚訝，心情亦無大波動。被問到去向，他表示仍未思考去向如何。

▼疫情反復 3月4日起社交距離措施延續一周▼