新冠疫苗｜美容業：不少人待死亡報告才決定　教協憂政府強迫接種

撰文：鄧穎琳
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政府宣布擴大優先接種群組，新增7類人士可優先接種，涵蓋餐飲業、學校教員及美容院等，料涉約130萬人，今日早上（9日）起可預約接種。美容業總會創會主席葉世雄表示，歡迎政府此安排，相信有部份從業員有意接種注射，形容反應是「一半一半」，主要是因近日接連有注射疫苗後離世個案，不少人正待死因報告才作決定。
而教協會長馮偉華則認為，疫苗有選擇是好事，惟教育局提出以「兩周一檢」換取全校復課已帶來矛盾，憂政府或強迫教師接種疫苗，重申復課與否應視乎疫情及抗疫條件，教職員在是否接種上應留有選擇權。
葉世雄相信，業界不會強制要求從業員要接種疫苗才可「開工」：「動機及誘引不大，昨日了解意願時，暫無管理層有此想法」。
他指出，第二波至第四波美容業界都是「零感染」，不了解為何會被政府列為高危停業，認為業界算是「低危」：「除了第一波有兩個外，至今都沒有」。
教協擔心政府有意強制或強迫教師接種，重申政府不應以教師打針與否作復課的交換條件，須讓教職員有選擇權。（資料圖片）
教協：教師憂強迫接種 打針與否不應成復課交換條件
教協會長馮偉華則表示，過去未曾出現由教師播疫，而學校防疫措施嚴謹，不少教師認為毋須搶先接種，「歡迎優先，可選接種疫苗是好事，但有其他群組較教師更有需要接種新冠疫苗」。
他直言，早次教育局要求學校全體教職員兩周一檢才可恢復全校面授，已帶來矛盾，擔心政府有意強制或強迫教師接種。他重申，防疫人人有責，惟政府須讓教職員有選擇權，不應以間接或直接方式強制教員須接種才可復課，更不可以教師打針與否，作復課的交換條件。