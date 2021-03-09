新冠疫苗｜美容業：不少人待死亡報告才決定　教協憂政府強迫接種

政府宣布擴大優先接種群組，新增7類人士可優先接種，涵蓋餐飲業、學校教員及美容院等，料涉約130萬人，今日早上（9日）起可預約接種。美容業總會創會主席葉世雄表示，歡迎政府此安排，相信有部份從業員有意接種注射，形容反應是「一半一半」，主要是因近日接連有注射疫苗後離世個案，不少人正待死因報告才作決定。

而教協會長馮偉華則認為，疫苗有選擇是好事，惟教育局提出以「兩周一檢」換取全校復課已帶來矛盾，憂政府或強迫教師接種疫苗，重申復課與否應視乎疫情及抗疫條件，教職員在是否接種上應留有選擇權。