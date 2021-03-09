深圳大學擬在港設分校　校長李清泉：深港融合大趨勢、可協同發展

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-03-09 12:41

政府積極推動港深融合，深圳大學校長李清泉認為，港深兩地在高等教育的交流較單向，主要是香港的大學到內地辦學，或內地生到港就讀，不足以協同發展，他形容深港融合是大趨勢，透露正構思到香港設立分校，促進雙向交流。

深圳大學和華南理工大學超越哈佛，在專利申請數量上位居第三和第四。（資料圖片）

深圳大學校長、全國人大代表李清泉正在北京出席兩會。他早前透露，兩會中會繼續為推動大灣區高等教育發展的議題積極發聲，建議促進內地和香港的高等教育「雙向流動」，透露深圳大學籌劃在香港設立校區。



李清泉接受《香港電台》訪問時，進一步透露有意來港開辦分校。他認為，深港融合是大趨勢，但現時香港與內地的高等教育交流較單向，主要是香港的大學到內地辦學，又或內地學生來香港就讀，不足以協同發展，他相信深圳大學有獨特特色，透露有意在港開設分校，吸引優勢的海外師資，惟未有具體方案。

深圳大學校長、全國人大代表李清泉。(深圳大學校網圖片)

被問到會否擔心分校收生率低，又或被猜度成政治滲透香港校園時，李清泉預期，深港融合是大趨勢，過程中會出現不同問題，強調會按「國家法律法規」工作，相信隨時間發展及成功案例增加，港人對內地高校關注度會逐步提升，對長遠發展有信心。

分校計劃仍屬「設想」、會認真研究

至於被問到校方如何適應香港的大學文化，以及如何處理學生在校園就社會議題發聲事宜，甚至可能出現遊行示威時，李清泉指，相信內地高校要考慮這些可能出現的情況，如要開分校須得到特區政府支持，並在憲法、法律框架下維護校園正常秩序。他重申分校計劃仍屬「設想」，會認真研究，期望分校可助港人了解內地高校，並提供國際化學習氛圍，培養學生獨立客觀思維。

國安教育或由幼稚園開始 讓年輕人通過教育了解國家

港府積極推動國安教育，教育局局長楊潤雄早前透露有約會八間資助大學商討國安教育事宜。李清泉認為，國安教育或要由幼兒園開始，從基礎入人，讓年輕人通過教育了解國家，便可「自然形成對國家的認同」，認識公民須遵守的法律及憲法要求。