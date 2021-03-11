DSE 2021｜消息：教育局明與中學校長會面　或商文憑試控疫安排

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-03-11 08:00

新冠肺炎疫情反覆，將於4月開考的文憑試備受關注。據知，教育局約見中學校長在本周五(12日)會面，或會就文憑試考核應急方案作商討。有校長估計，教育局屆時或會就強制檢疫、檢測及更改試場安排等事宜諮詢學界。考評局則表示，正與衞生防護中心進一步了解文憑試控疫事宜，並制定應變安排，如有更新會盡快公布。 此外，跨境生返港應考，或非以本港身份證報考情況亦受疫情影響；據考評局數據，今屆非以香港身份證報考文憑試的考生人數約228人，有校長指，應屆跨境生人數應較去年略比少兩成。 北區中學校長會主席方奕亮相信，今年有「回港易」計劃，大多考生選擇自行安排回港事宜。他透露，北區中學校長會正向學校收集跨境生情況，本月內決定需否協助他們回港。

本屆DSE受疫情影響，開考日延至4月下旬。（資料圖片）

受疫情影響，今年文憑試目標開考日延至4月下旬。多名校長直言，期望考評局或教育局早日公佈文憑試應急安排，予學校及學生有心理準備。考評局回覆時指，正與衞生防護中心進一步了解文憑試控疫事宜，並制定應變安排。

有校長透露，教育局本周將約見中學校長代表，預計會就控疫安排商討，料本月內或可公佈考試的詳細安排。

考評局：2021 DSE有228人以非香港身份證報考

據考評局數據，2021 DSE 的考生中，有228人以非以香港身份證報考，當中208人為自修生，其餘20人屬學校考生，佔整體考生約0.44%。考評局又表示，已透過《考生手冊》等不同渠道提醒考生，須在試前確保能履行法定要求，包括適用簽證、居留條件及檢疫要求等。

據知，今年應屆跨境考生人數較去年略減約兩成，2020年初本港爆發新冠肺炎，逾百名跨境生須由學校協助，安排回港檢疫後再參加文憑試。

北區中學校長會主席方奕亮表示，「回港易」安排彈性較大，不少應屆距境考生傾向自行安排回港考試的住宿細節。（資料圖片）

北區中學校長指「回港易」安排跨境生返港彈性較大



北區中學校長會主席方奕亮表示，去年疫情爆發得突然，北區有70多名跨境生需學校幫忙安排住宿，相隔一年後，考生有充裕時間預備，加上「回港易」安排彈性較大，不少考生都傾向自行安排回港考試的住宿細節，當中大多寄住在親友家。

方奕亮透露，北區中學校長會正參考去年做法，初步統計需要協助的跨境生數目，估計今年需要學校協助的人數會少一半，料本月內定好人數並安排跨境生回港備戰文憑試。

2020年4月底，中六文憑試延期一個月後開考，有考場為保險計，安排考生在露天操場的特定座位上等待應考。（資料圖片／歐嘉樂攝）

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或有基層生仍需學校協助 安排回港住宿

身兼香海正覺蓮社佛教馬錦燦紀念英文中學的校長方奕亮又說，該校有十多個應屆考生屬跨境學生，他們全部都表示會自行安排回港考試事宜，當中不少人早在本學年之初已回港，目前只餘一至兩人在內地，預計稍後自行來港考試。

而路德會西門英才中學助理校長陳耀輝則表示，聽聞部份家庭經濟能力較差的學生，仍待學校協助安排回港考試的住宿事宜，其餘學生則多選擇自行回港。而以該校為例，今年約有3名跨境中六生，由於去年情況較為混亂，故本學年初期已提醒學生盡早回港。