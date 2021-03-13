復課｜私校申全校面授　德萃6校出席率95%　英基22校兩周內恢復

新冠肺炎疫情反覆，惟不少私立學校亦陸續安排全體教員檢測，申請全校恢復半天面授課。有22間幼稚園及中小學的英基學校協會，委托私人供應商為逾2,600名教職員檢測，「希望能夠把100%的學生帶回學校」，當中部分英基幼稚園已恢復面授課，其餘學校擬兩周內跟隨。
至於有7間中小學及幼稚園的德萃，其中6間已在本月初全校恢復面授，學生出席面授比率高達95%，而早前有教員確診的紅磡德萃幼稚園，亦將在下周一（15日）復課。
德萃幼稚園部及小學部總校長朱子穎表示，德萃旗下的7間中小學及幼稚園，除了早前有文職人員確診的紅磡德萃幼稚園外，其餘6間學校已在本月初恢復全校面授。（資料圖片／盧翊銘攝）
德萃幼稚園部及小學部總校長朱子穎表示，德萃旗下的7間中小學及幼稚園，除了早前有文職人員確診的紅磡德萃幼稚園外，其餘6間學校已在本月初恢復全校面授，雖然校方有提供網課予家長選擇，惟平均學生出席面授課比率高達95%。
為確保學校可繼續上面授課，教員平均每周會檢測一次，確保符合政府兩周一檢的要求。
紅磡德萃幼稚園2月曾有文職人員確診，德萃幼稚園部及小學部總校長朱子穎表示，涉事教員早已出院，幼稚園擬在3月15日復課。（資料圖片／歐嘉樂攝）
至於紅磡德萃幼稚園，朱子穎說，該名文職人員早在3月初出院，會在出院日計休息14天後才復工，其餘教員早前檢測亦屬陰性，學校已獲衞生防護中心及教育局批准，在下周一（15日）復課。
英基學校協會表示，已委托私人供應商為逾2,600名教職員檢測。（英基網頁圖片）
至於屬下設22間幼稚園及中小學的英基則表示，委托了一所私人供應商負責為英基逾2,600名教職員進行深喉唾液檢測，有關行政工作和費用由英基承擔，「希望能夠把100%的學生帶回學校」，部分英基幼稚園已恢復面授課堂，其餘學校將會在兩周內跟隨。
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