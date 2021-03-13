復課｜私校申全校面授　德萃6校出席率95%　英基22校兩周內恢復

新冠肺炎疫情反覆，惟不少私立學校亦陸續安排全體教員檢測，申請全校恢復半天面授課。有22間幼稚園及中小學的英基學校協會，委托私人供應商為逾2,600名教職員檢測，「希望能夠把100%的學生帶回學校」，當中部分英基幼稚園已恢復面授課，其餘學校擬兩周內跟隨。

至於有7間中小學及幼稚園的德萃，其中6間已在本月初全校恢復面授，學生出席面授比率高達95%，而早前有教員確診的紅磡德萃幼稚園，亦將在下周一（15日）復課。