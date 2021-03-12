URSUS Fitness爆疫｜波及至少6國際學校　哈羅香港停面授兩日

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-03-12 17:00

西營盤健身中心URSUS Fitness爆發新冠肺炎感染群組，累計已有逾50人染疫，網上更流傳波及至少六間國際學校。被「點名」的哈羅香港國際學校回覆《香港01》稱，學校因出現一位緊密接觸者，已暫停面授課及學校活動兩日。

西營盤Ursus Fitness健身室爆發群組，有傳波及多間國際學校。根據衞生防護中心昨日記者會，位於將軍澳的法國國際學校有一名員工確診，需要停課，當局考慮到該校學生可能會有較高的感染風險，因此除員工外，學生及訪客亦須進行強制檢測。

哈羅香港國際學校回覆《香港01》稱，學校因出現一位緊密接觸者，已暫停面授課及學校活動兩日。

哈羅香港國際學校(Harrow International School)表示，學校因出現一位緊密接觸者，已根據衞生防護中心及教育局指示，今日及明日暫停面授課及學校活動，學生會改為網上學習。校方續指，已安排深層清潔及消毒校舍，會盡快恢復面授課堂。

港灣學校3校舍均關閉

至於薄扶林的啟歷學校(Kellet School)，校方在網頁指，學校今日須關閉，全體學生轉為網上學習；港灣學校（The Harbour School )亦在網頁指，三間分校都會關閉，但兩校未有交代涉及的個案詳情。

香港猶太教國際學校Carmel School則在校網表示，因應URSUS Fitness群組，小學部及中學部校舍昨日及今日會關閉，以徹底清潔。而位於薄扶林的英基學校協會西島中學(West Island School），學校出現密切接觸者，需停課3日。

旗下有8間幼稚園的樂林國際學校回覆澄清，網上訊息並不正確，屬校並無出現確診個案，亦無密切接觸者。