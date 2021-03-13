十多宗初步確診　元朗太陽島幼稚園停課　九龍塘真光或全校檢測

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-03-13 18:59

新冠肺炎疫情反覆，今（13日）新增47宗確診，以及10多宗初步陽性個案，當中有7宗與西營盤Ursus Fitness健身中心群組有關，另有6宗源頭不明，包括兩名小童，他們分別在元朗太陽島英文幼稚園和九龍塘官立小學就讀，九龍真光中學（九龍塘）亦有校工初步確診，若他最終確診，全校將須強制檢測。 太陽島回覆《香港01》時指，染疫學生就讀下午校，在3月5日最後上課，學校今日起停課，全校師生早前已接受檢測，全屬陰性，校方將安排師生再次接受檢測。

太陽島英文幼稚園元朗分校有一名5歲學生確診，該校由3月13日起停課。（資料圖片／鄧穎琳攝）

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，10多宗初步確診中，其中一人為5歲小童，就讀元朗太陽英文幼稚園，逢周一及周五需回校上課，其餘時間在家庭遙距學習。他家住元朗石湖圍，最後上課日為3月5日，翌日發燒到私家醫生求診，暫時未找到感染源頭。

太陽島發言人回覆《香港01》時確認，昨晚接到元朗分校家長通知，有一名同學確診。校方昨晚已以電話通知其他家長，元朗分校今日起停課，並安排專業清潔公司在明天消毒校舍。

太陽島表示，確診同學就讀下午班，最後上課天是3月5日，而該校全體教員在3月8日接受檢測，全屬陰性。惟安全起見，會再安排教員接受多一次檢測，稍後亦會發通告，提醒家長注意同學的健康情況，若擔心可前往檢測。至於該校有否師生被列密切接觸者須檢疫隔離？太陽島表示，暫未接到衞生防護中心通知，會再與中心聯絡了解情況。

九龍塘官立小學12歲學生染疫

另一名染疫的12歲小童為九龍塘官立小學的學生，他前日（11日）發燒，家住將軍澳康盛花園二座，家人均須接受檢疫。

九龍真光中學（九龍塘）有校工初步確診，若他最終確診，全校將須強制檢測。（九龍真光中學校網圖片）

九龍塘真光校工染疫

九龍真光中學（九龍塘）亦有人染疫，在該校做校工的男子和其妻子昨日（12日）接強制檢測後初步確診，他們居於深水埗南昌街鑽石樓，同層曾有人染疫，但並非相鄰，雙方亦不相識，若丈夫最終確診，全校將須強制檢測。

在機場6貴賓室做工程管理工作的38歲男子初步確診，他3月10日發燒，及後無再上班。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

機場貴賓室員工

其餘的初步確診者包括一名38歲男子，他在機場6樓貴賓室做工程管理工作，他3月10日發燒，同日是最後上班日，居於大埔新興花園。

元朗工程公司

元朗雞地一間工程公司亦有人確診，他居於西半山嘉兆臺，他自己毋須到工地，但有幾位同事要到現場做工程，當局會調查會否與其他個案相關。

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土瓜灣工作女子

另有一名在土瓜灣東貿商業大廈工作的65歲女子「中招」，她居於黃埔花園，她3月9日開始胸口痛，到私家醫生照肺後發現有陰影後被送到急症室。她3月12日最後上班，之前曾與其他同事一同用膳。