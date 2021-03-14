新冠疫苗｜增4人打針不適送院　49女子接種復必泰後出疹毋須留醫

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-03-14 23:43

新冠疫苗接種計劃自上月26日正式展開。政府周日（14日）晚上公布，截至晚上8時的過去24小時，有約13300名市民，分別有7900人接種第一劑科興疫苗，及5,400人接種第一劑BioNTec疫苗（復必泰）。 此外，再多4宗接種後不適送院個案，3人接種科興疫苗、1人接種復必泰疫苗。其中兩人須留醫，都是接種枓興疫苗人士。一人接種復必泰疫苗後胸口不適、左手臂痳痺、出疹及頭痛，送院後毋須留院。至於兩名女子接種科興疫苗後不適，送院治療後須留院觀察。

周日共有約13,300名市民接種了第一劑疫苗，包括︰約有7,900名市民接種第一劑科興疫苗，當中約7,500人在八間社區疫苗接種中心接種，約400人則在參與計劃的私家醫生和診所接種；及約有5,400名市民於七間社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗。

接種科興疫苗的八間社區疫苗接種中心，整體接種率約為73%；接種復必泰疫苗的七間社區疫苗接種中心，整體接種率約為86%。

目前累計約190,700名市民已接種第一劑疫苗。其中約157,200人接種科興疫苗，約33,500人接種復必泰疫苗。

另外，公務員事務局回覆表示，截至3月14日下午8時的過去24小時，約4,700名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗。同一時間，約6,800名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的復必泰疫苗。

截至今日零時零分，過去24小時共有4宗送院個案，其中2人已經出院，餘下2人要留院觀察。上述4宗個案，有3人是接種科興疫苗，一人是接種復必泰疫苗。

其中，一名54歲女子到屯門仁愛普通科門診診所接種科興疫苗後，出現高血壓及感到暈眩。她於下午12時50分被送往屯門醫院，情況穩定，經治療後毋須留院。

2人接種科興疫苗後不適 須留醫觀察

而一名43歲女子昨到林士德體育館社區疫苗接種中心接種科興疫苗後，出現敏感徵狀及心悸，她於下午4時15分被送往瑪嘉烈醫院，情況穩定，但經治療後需要留院觀察。而昨日亦有一名38歲女子到友愛體育館社區疫苗接種中心接種科興疫苗後，感到頭痛、噁心及虛弱，她晚上8時40分被送往屯門醫院，經治療後，需要留院觀察。

此外，昨日一名49歲女子到曉光街體育館社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗後，出現胸口不適、左手臂痳痺、出疹及頭痛，她於下午6時14分被送往聯合醫院，情況穩定。經治療後，毋須留院。

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