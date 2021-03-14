封區檢測｜連續2晚封半山區豪宅　居民憂影響翌日上班

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-03-14 22:49

港府連續第二晚封鎖半山豪宅區，今（14日）晚上7時分別將中西區薄扶林道，以及舊山頂道列明作「受限區域」，所有住戶須禁足接受強制檢測。 在薄扶林道的受限區域中，居民在晚上九時許起，陸續到樓下接受檢測並領取物資。有住戶指，根據過往經驗，不少地方封區後都是「零確診」，質疑只是「為做而做」，擔憂明早未趕及解封阻礙上班；另有居民指，整個流程順暢，又稱所住大廈無人染疫，故坦言不擔心。

3月14日薄扶林道多幢大廈封區檢測情況：

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薄扶林道「受限區域」包括景輝大廈Ａ座及Ｂ座、薄扶林道豐林大廈、東銘閣、利威樓及薄扶林道63號，其中爆疫的Ursus Fitness亦位處景輝大廈，故同樣被要被圍封。

禁足居民獲發午餐肉、豆豉鯪魚罐頭

在宣布成為受限區域後，車輛及住戶進入前要先登記。現場所見，受影響居民在晚上九時許起，陸續到樓下接受檢測並領取物資，物資包括樽裝水、杯麵、粟米、豆豉凌魚和午餐肉等罐頭。港島總區指揮官郭柏聰、民政事務總署署長謝小華曾到場視察。

居民：過去封區常零確診 質疑「為做而做」

居民譚小姐指，他們等待了約半小時接受檢測，希望明早可盡快解封，以免影響上班，她笑言：「如果唔係都幾煩，都唔知請病假定點。」她又指，她住在Ursus Fitness附近，早已預料會封區，不過根據過往經驗，不少地方封區後都找不到確診個案，故坦言不肯定成效，質疑只是「為做而做」。

另一住客劉先生認為，整個流程順暢，而他所住大廈無須與Ursus Fitness共用出入口，大廈亦無確診個案，故坦言不擔心。

3月14日半山帝景園封區檢測情況：

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封區居民有人逾百歲

當區區議員葉錦龍指，整個薄扶林道「受限區域」料有約600伙。他坦言曾收到求助個案，指單位內有逾100歲的住客，他們並不知道如何做檢測，故已將個案轉交予民政署跟進。

葉亦指，今次的圍封範圍中，大部份大廈已刊憲要求強制檢測，對於今晚要再圍封，他坦言令人「百思不得其解」。他又說，今次圍封範圍是接駁南區及中西區的交通幹道，因此有十條的巴士路線需要改道，不少街坊都無所適從，而南區的區議員亦無收到任何通知。