教師控訴聖德肋撒幼園校長逼赴寓所畫畫　胡肖霞否認：佢哋好開心

退休法官胡國興胞妹、大同新邨聖德肋撒幼稚園校長胡肖霞涉捲濫權風波，有前任及現役教職員昨(15日)召開記招集體控訴，指胡涉嫌「公器私用」，今年初以「受訓」之名，要求3名教職員於辦公時間前往其寓所畫壁畫，事後則擅自更改學校的會議紀錄；教職員又稱胡肖霞涉嫌虐兒。
胡肖霞今日回覆《香港01》時否認指控，又解畫指教職員全部自願參與，眾人到訪時表現開心，至於虐兒一說則屬失實「離譜」。她又推測，積怨導火線或與早前曾拒絕相關教師在家工作要求，及教職員檢測安排出現爭論有關，她強調教育局兩周前派員到校例行視學期間，有就投訴向其了解事件。
大角咀聖德肋撒幼稚園多名教師投訴校長要求協助處理私務，包括在返工時間粉飾校長住所的庭院及壁畫。（余俊亮攝）
該校多名教職員昨在油尖旺區議員李傲然陪同下召開記者會，指控胡肖霞涉嫌濫權，胡肖霞今日回覆《香港01》查詢時表示，曾邀請數名教員到其住所練習壁畫，以配合早在去年下半年開展的美化校園計劃，但強調全屬自願性質。胡續指，她們到訪時「好開心」，「有狗玩，又買晒蛋糕一齊慶祝生日」，期間亦有向她們傳授繪畫技巧包括調色及運用陰陽色等，眾人曾於其家中留影，但未有將照片傳回給她。
她又指自己「畫畫好靚」，毋須假手於人，「畫畫係娛樂，我自己都畫到，依家畀咗佢哋嘆。」對於事後竄改會議紀錄指控，她則指，教員輪流筆錄會議內容，惟部分老師較「論盡」，未有全文騰錄，事後「追補」內容是恆常做法。
有指教職員事後向教育局投訴，但胡獲悉後向教員稱曾會見教育局局長楊潤雄，引述楊指只是一件小事，胡肖霞否認說法，「個個都識楊潤雄，但楊潤雄識唔識我咋嘛。」她續說，教育局兩周前曾派員例行視學，期間亦有問及上述指控事件，至於虐兒指控方面，她則批評指控失實「離譜」。
在幼稚園協會2018年的春茗晚宴上，胡肖霞校長（左）與教育局局長楊潤雄（中）合照。（幼稚園協會網頁圖片）
她推測，積怨導火線或與早前停課曾拒絕相關教師在家工作要求有關，「老師要返校園網上教學，唔可以一人自己講㗎嘛，要有老師係側邊配合，例如拎布偶」，雙方亦曾就教職員檢測安排出現爭論，她續說，幼稚園早在去年12月起已捲入網上欺凌事件，有人假冒家長對校方作出失實指控，為免事件鬧大，校方未曾發聲明或作澄清，豈料事件繼續發酵，她質疑與昨日記者會作出指控的現役教職員有關，又質疑她們受人唆擺，「畀人煽動搞事。」
教育局昨就事件回應，稱早前曾接獲投訴，已即時按既定機制及公平公正原則跟進，包括要求學校校監調查及提交報告。翻查資料，該校校監雷庭蓀是胡肖霞丈夫。胡肖霞則回應指，學界以夫妻檔出任校長及校監甚為普遍，包括樹仁大學，又認為校董會組成多年來行之有效，「我地間學校咁細間，點解要擴大(校董會)？」