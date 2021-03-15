教師控訴聖德肋撒幼園校長逼赴寓所畫畫　胡肖霞否認：佢哋好開心

退休法官胡國興胞妹、大同新邨聖德肋撒幼稚園校長胡肖霞涉捲濫權風波，有前任及現役教職員昨(15日)召開記招集體控訴，指胡涉嫌「公器私用」，今年初以「受訓」之名，要求3名教職員於辦公時間前往其寓所畫壁畫，事後則擅自更改學校的會議紀錄；教職員又稱胡肖霞涉嫌虐兒。

胡肖霞今日回覆《香港01》時否認指控，又解畫指教職員全部自願參與，眾人到訪時表現開心，至於虐兒一說則屬失實「離譜」。她又推測，積怨導火線或與早前曾拒絕相關教師在家工作要求，及教職員檢測安排出現爭論有關，她強調教育局兩周前派員到校例行視學期間，有就投訴向其了解事件。