新冠疫苗｜科興接種中心中央圖書館搶手　5間復必泰中心本月額滿

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-03-17 00:44

【疫苗接種／BioNTech復必泰／科興】新冠疫苗開展踏入第四周。政府周一（15日）公布擴大接種優先組別範圍，包括30至59歲人士、外傭及年滿16歲的留學生共550萬人，於周二（16日）早上9時起可預約接種。截至晚上9時15分，提供科興疫苗的18間醫管局診所，未來14天預約名額幾乎爆滿，惟8間社區疫苗接種中心卻餘大量名額，只有中央圖書館較受歡迎，除明日（17日）餘少量名額，本月內其他日子均已額滿。 至於復星/BioNTech「復必泰」疫苗，18間社區疫苗接種中心中，有5間本月已額滿，當中包括養和醫院、港怡醫院、聖保祿醫院、東涌社區會堂及教育局九龍塘教育服務中心。

多間社區疫苗接種中心尚餘大量科興名額

提供科興疫苗接種的地方中，醫管局18間轄下診所未來14天的預約幾乎全部額滿，只有馬鞍山家庭醫學中心在3月26日有少量名額。反而8間社區疫苗接種中心卻有大量名額。

社區疫苗接種中心中，只有中央圖書館最搶手，除明日（17日）尚餘少量名額，其他本月餘下日子已額滿。而九龍灣體育館及源禾路體育館亦屬較熱門的地點，本月分別有數日屬額滿狀態。

至於官涌體育館，在未來5天中，有4天額滿，只有21日尚餘少量名額；林士德體育館、將軍澳體育館、友愛體育館未來14天每日都仍有名額。

▼復必泰疫苗預約情況（截至3月17日00:25)▼

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▼3月10日 首日接種復必泰情況▼

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東涌社區會堂復必泰接種名額已滿

預約復必泰疫苗方面，由18間社區疫苗接種中心負責，暫時開放預約至4月6日。其中養和醫院及東涌社區會堂全部預約已額滿。

若以本月計算，18間提供復必泰的社區疫苗接種中心中，有5間已額滿，包括養和醫院、東涌社區會堂、教育局九龍塘教育服務中心、港怡醫院及聖保祿醫院。

另有4間本月預約已接近滿額，中山紀念公園體育館只餘1天有名額，荃景圍體育館有兩天有少量名額，至於荔枝角公園、曉光街體育館各餘3天有名額。

▼復必泰疫苗預約情況（截至3月17日00:25)▼

▼復必泰疫苗接種中心流程▼

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