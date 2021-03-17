公務員疫下在家工作被批無嘢做　聶德權：逾7萬公僕參與抗疫行動

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-03-17 15:20

新冠肺炎疫情肆虐，政府多度帶頭實施在家工作抗疫，惟屢遭批評令市民無法獲得適切服務，立法會議員柯創盛更直指，部分政府僱員留在家中而未獲分派任何工作。公務員事務局局長聶德權今（17日）以書面回覆質詢時反駁指，「政府僱員特別上班安排不等於放假」，強調當局已增加採購電腦等，方便政府人員在家工作，至去年10月底，已增加7900人獲派發手提電腦，增幅達112%。他續指，抗疫工作繁重，政府人員均要肩負職責範圍外的工作，至今已有7萬名政府人員參與抗疫行動，

聶德權反駁指，「政府僱員特別上班安排不等於放假」，強調當局已增加採購電腦等，方便政府人員在家工作。（資料圖片）

聶德權以書面回覆議員質詢時指，部門一直檢視各項公共服務的需求，並參考過往經驗和市民的意見，靈活調整服務安排，例如在第四波疫情期間，社會福利署轄下的綜合家庭服務中心和社會保障辦事處一直維持開放，運輸署牌照事務處和香港郵政亦維持有限度服務等。

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他強調，政府僱員特別上班安排不等於放假，各部門在家工作期間均會廣泛利用資訊科技，當局已為同事提供合適設備，讓同事有效溝通，包括增加採購電腦及其他流動裝置、器材和電腦軟件等，並提升通訊、網絡和數據庫容量，容許更多人員同時遠程工作。截至去年10月底，獲派發手提電腦的人員增加約7,900人（約112%），而獲授權使用虛擬私有網絡（VPN）以進行遠程工作的人員亦增加約9700人（約147%）。

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他續指，在抗疫的13個月間，政府人員均需肩負部門職責範圍以外的工作，例如執行「封區」、檢測和疫苗接種計劃等，截至本月初，已有逾7萬名政府人員參與各項抗疫計劃和行動。

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