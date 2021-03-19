強制檢測｜九龍塘St. Catherine's爆上呼吸道感染　全校須強檢

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-03-19 19:14

新冠肺炎疫情反覆，本港今（19日）再增13宗確診，10宗屬本地個案，6幢住宅及商廈被列入強制檢測名單，遍佈港、九、新界，包括海怡半島美浚閣及日出康城領凱第9座，港島東中心亦有職員確診，大廈需要再次接受檢測。 另外九龍區亦有兩間幼稚園爆發上呼吸道感染，包括深水埗浸信會幼稚園和九龍塘國際英文幼稚園St. Catherine's，全校師生均須接受檢測。

海怡半島美浚閣有住戶染疫，全幢大廈需要接受強制檢測。（資料圖片）

在沙田新城市中央廣場12樓「阿爾康有限公司」工作的23歲男子今（19日）確診，他居於海怡半島美浚閣，衞生防護中心認為他有可能較早前已受感染，要求其所住的大廈和公司接受強制檢測。

藍田平田邨平仁樓一名62歲婦人亦初步確診，平仁樓需要強制檢測，她經常到鄰近的啟田商場「潮福龍蝦專門店」用膳，衞生防護中心要要求酒樓大清洗，並進行檢測，其住所亦被列為強制檢測大廈。

另一宗無源頭個案則為36歲男子，他在港島東中心5樓工作，有40多位同事，曾前往早前已有染疫個案的Joint Dynamics健身。其工作的大樓25或26樓及61樓均曾出現個案，屬Ursus健身室群組，當局為謹慎起見，決定為港島東中心再做強制檢測，他居於日出康城領凱第9座左翼，大廈亦要做檢測。

另外，屯門翠寧花園第6座亦有住戶確診，住戶為71歲男子，並無病徵，他3月15日做檢測時，樣本被列為不確定，及後最終確診，其抗體亦是陽性，可能是較早前已受感染，大廈須接受強制檢測。而其任職的屯門麒麟圍村和生飯店，同事均要接受檢疫，因此無須檢測。

其他有關聯個案亦有大廈被列入強制檢測，包括西營盤第3街88號星鑽，另有兩間幼稚園爆發上呼吸道感染，包括深水埗浸信會幼稚園和九龍塘國際英文幼稚園St. Catherine's，兩間學校的師生均須接受強制檢測。張竹君解釋，在新冠疫情爆發前，學校爆發上呼吸道感染是十分普遍，但由於疫情仍然持續，而上呼吸道感染難與新冠病毒的病徵分辨，所以都擔心或與新冠肺炎病毒有關，所以決定全校均須強檢及停學，讓大家安心才再上學。

九龍塘國際英文幼稚園St. Catherine's爆發上呼吸道感染，師生均須接受強制檢測。（網上圖片）

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