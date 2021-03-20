確診大廈食肆｜7間上榜　患者曾光顧北京道東海薈大美督BB開心棧

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-03-20 00:42

本港新冠肺炎疫情反覆，周五（19日）新增13宗確診個案。衞生防護中心公布患者行蹤及住址，本港再多4個住址新上榜，包括鴨脷洲海怡半島美浚閣，以及周五晚被列作「受限區域」的將軍澳日出康城領凱第9座等。

在食肆方面，周五增7間食肆有確診者曾到訪過，當中一名60歲男子（#11357）曾到過4間食肆，包括尖沙咀北京道1號11樓「東海薈」和漢興大廈「和味」，以及大澳「威尼斯酒家」和大美督龍尾村「BB開心棧」。另外，周五新增的源頭不明個案（#11360）62歲女子，除了到過「潮福龍蝦專門店」外，亦曾訪黃大仙「大自然素食」等餐廳。

▼3.19將軍澳日出康城領凱第9座封區禁足檢測▼

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本港再多4個住址新上榜，包括鴨脷洲海怡半島美浚閣。（資料圖片）

海怡半島美浚閣等4廈納新「疫廈」

衞生防護中心資料顯示，周五新增4大廈有確診個案居住，包括鴨脷洲海怡半島美浚閣、藍田平田邨平仁樓、將軍澳日出康城領凱第9座，以及屯門翠寧花園第6座，全部均為源頭不明個案的居所。當中日出康城領凱第9座周五晚被列為「受限區域」，居民須留在其處所並接受強制檢測；而該大廈新增的確診者為36歲男子（#11363），他於港島東中心工作。

另外，URSUS Fitness群組周五亦再增3宗確診個案，當中包括一名1歲女嬰（#11358），她於3月16日發病，與一名45歲女（#11359）一同居於半山區濂溪別業。而另一名屬URSUS Fitness群組確診者為46歲男子（#11361），他曾到過URSUS Fitness，在檢疫中心確診。

3月19日新增確診者到訪食肆名單（香港01製圖）

60歲患者發病同日光顧尖沙咀「和味」

在食肆方面，新增7間餐廳新上榜。當中60歲男子（#11357）曾於3月6日到過尖沙咀「東海薈」、大澳「威尼斯酒家」；於3月8日到過尖沙咀「和味」；以及在3月11日到過龍尾村的「BB開心棧」。該名男子為居於何文田瓊林別墅A座，於3月8日發病，與本地個案有流行病學關連。

感染源頭不明婦光顧現崇山「大自然素食」

其餘3間新上榜餐廳均為62歲、源頭不明個案到訪過（#11360），患者居於藍田平田邨平仁樓，她於3月9日到過旺角雅蘭中心「稻香漁港市集」、黃大仙現崇山「大自然素食」；以及於3月10日到過啓田商場「潮福龍蝦專門店」。她居於藍田平田邨平仁樓，於3月9日發病。衞生防護中心周五曾表示，該病人為家庭主婦，一名曾與她接觸的街坊亦初步確診。

▼3月19日患者住所及行蹤▼

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