47歲玩具設計師急性肝衰竭　兩周內急需換肝　家人苦盼善心人

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-03-20 13:48

47歲玩具設計師陳澤棠本月初不適到醫院檢查，乙型肝炎病情急速惡化至急性肝衰竭，肝酵素超標40倍達2,000度，現留醫瑪麗醫院，一度肝昏迷，輪候屍肝排在第一位。 惟陳澤棠等候的AB血型屍肝罕見，其弟因有肝炎無法捐肝，今早（20日）接獲醫生告知，其妹妹的肝亦不適合。如未能覓得合適肝臟，料陳僅餘兩星期壽命。陳澤棠妻子陳太表示，丈夫不煙不酒、熱愛運動，假日常伴10歲大的兒子行山玩樂，亦是家庭經濟支柱，盼獲善心人捐肝，拯救這位好爸爸一命。

陳澤棠本患有乙型肝炎，他不煙不酒，每年有定期身體檢查，一向健康，熱愛運動如健身、行山，身為家庭經濟支柱，平日工作繁忙，但會趁假日，抽空伴10歲大的兒子郊遊，享親子樂。

不過陳澤棠本月初突感腹痛，到法國醫院檢查，發現有肝硬化現象，肝酵素更超標40倍達2,000度，迅速惡化至急性肝衰竭，需轉送公立的伊利沙伯醫院，昨日（19日）再轉往瑪麗醫院留醫。

家人檢查後不吻合 盼善心人打救

陳澤棠血型是AB型，輪候屍肝排在第一位，但AB血型屍肝罕見，一、兩年都未必有一宗捐贈。雖然他的家人紛紛挺身願捐肝，惜檢查後均未能成功配對，其弟因有肝炎無法捐肝。陳太表示，今早（20日）接獲醫生告知，陳澤棠妹妹的肝亦不適合，只能盼望有好心人，移植部份肝；或有離世者家屬可捐出AB血型的屍肝，救回丈夫一命。

47歲玩具設計師陳澤棠急性肝衰竭，留醫瑪麗醫院。（資料圖片）

醫生籲離世家人考慮捐贈亡者器官助人

瑪麗醫院肝臟移植中心副總監陳智仁表示，涉事病人曾一度肝昏迷，神智開始越來越差，是重要病徵，顯示有迫切換肝需要。今早他看望過病人，目前已清醒可對答，但病情嚴重，黃膽數高、有肝纖維，換肝指數21分屬較高水平，輪候屍肝排在第一位，但AB血型屍肝罕見，坦言「屍肝機會少」。

陳智仁坦言，若病人一、兩周內未能移植肝臟，或會出現併發症，如肺炎、腎功能衰竭等，情況危險。陳智仁呼籲，有心市民可考慮為離世家人捐出屍肝幫助。

陳澤棠家人表示，明白移植手術有風險，但希望有熱心市民，考慮捐出部分肝臟救人一命。捐贈者如希望了解活體肝捐贈資料，可參閱醫管局資料。如市民有意協助，請留意以下要求︰

1. 年齡18至60歲，男女不限 2. 血型屬AB型，A型、B型及O型，BMI少於30 3. 沒有酗酒、濫藥習慣，身體狀況良好 4. 肚臍對上未曾開刀做大手術 (下腹或以下位置曾做手術則沒有問題) 5. 必須得到一位近親的同意，因為捐贈者及其家人，都要有一定的心理準備接受手術

▼陳澤棠家人呼籲訊息▼

若閱後，你也願意幫忙的，請不要介意給以下資料我： 1.年齡及性別 2.背景 (有否家室？小朋友？） 3.現在是否已得家人同意及支持去做這捐贈 無論如何我們十分感激你的善心，我收到這資料後會跟醫生商量，有需要時會聯繫你幫忙驗血。 以下是我的WHATSAPP，可聯繫我。 https://api.whatsapp.com/send?phone=85298322287 祝願人人身體健康!

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