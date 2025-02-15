倫敦國際馬術活動首引入亞博館　世界級室內馬術場助力城市經濟

香港政府致力推動城市經濟發展，而亞洲國際博覽館(亞博館)作為重要的會議及展覽場地，近年來積極突破傳統框架，吸引國際級文化及體育盛事進駐。經過多年籌備，亞博館首次將擁有逾五十年歷史的倫敦國際馬術活動引入香港，於2月14至16日舉辦首屆浪琴香港國際馬術盛典，進一步彰顯香港作為「亞洲盛事之都」及「國際會展之都」的地位！亞博館銷售業務總經理黃景怡表示，在短短10日內，需將超過30萬平方尺的場地改造成為室內馬術館，無疑是此次活動的最大挑戰。



親赴英國取經 積極推廣大灣區市場機遇

為期三日的馬術盛典，其實早在兩三年前，亞博館已經開始與主辦單位展開聯絡和溝通，積極探討將這項活動引入香港的可行性。黃景怡表示，國際通關後，亞博館團隊更特意飛往英國，親身參與倫敦的活動。除了深入了解他們每個項目的細節安排外，還與主辦單位積極探討香港的潛在機遇。團隊特別安排與主辦單位一同考察大灣區，讓他們親身感受城市之間的快捷交通接駁，並了解區內龐大的馬術愛好者市場。團隊相信，馬術盛典能夠吸引本地、內地甚至國際的旅客，來香港參與這項活動。這些旅客不僅會在香港逗留過夜，還能帶動高消費客群，來自中東、歐洲等地的旅客亦會入場欣賞，為城市經濟注入更多活力。

亞博館行政總裁陳芳盈及Richard Ireland, Chief Executive Officer, Clarion Events Asia.

打造世界級室內馬術場 馬房、沙圈設施一應俱全

在開演前一星期，場館內的準備工作正如火如荼地進行，今次的主角30位星級騎師與70匹國際馬匹已陸續抵達亞博館，一切已準備就緒。要將場館變身成一個世界級的室內馬術場，從馬房、沙圈、觀眾席、廚房等方面，都要進行全面改造和精心佈置，確保每個細節達到五星級標準。

亞博館項目策劃及管理高級經理楊佩霖表示，在馬匹到達之前，團隊首先在馬房範圍內的地面鋪設了一層防漏膠布，並加設了一層帆布，以防止馬匹的排泄物滲漏。此外，團隊還在通風百葉窗上安裝了活性炭過濾網，以避免異味擴散至其他展館範圍。

由於每匹馬的平均價值超過300萬英鎊，必須細心周到地照顧牠們。為了讓馬匹在舒適環境下塌，馬房須保持恆溫攝氏16度。牠們所需的飼料，包括草料及穀物，全部由英國空運而來。此外，團隊在馬房內加裝了水管，方便馬匹飲水，並設置了沖洗設施保持清潔。為了保障每匹馬的健康，團隊還採取了隔離措施，確保牠們能以最佳狀態參賽。

主辦單位對亞博館團隊的出色表現讚不絕口，Mr. Nick Brooks-Ward, Operations Director, HPower Group表示，他們真的非常努力，盡全力滿足主辦單位一切需求。主辦單位運來了28車貨物進行組裝作業，用32個貨櫃從英國運送超過800噸沙。如果在倫敦可能需要16個小時，但亞博館的專業團隊只用了4個小時便完成。不僅是關於馬術的世界級體育盛事，更是一場全方位的體驗。希望香港的觀眾能夠喜愛這次活動！

多項活動同時舉行 餐飲團隊挑戰極限

完善了馬匹管理的部分，餐飲團隊卻肩負著更大的壓力，需要在多項活動中同時提供高水準的飲食服務。亞博館十個展館在2月15日全數用盡，場館內同時舉辦多項大型活動，包括馬術盛典需要提供餐飲服務招待貴賓與工作人員、一場數千人的大型會議，以及一場吸引過萬觀眾的本地歌手演唱會，在人手分配與食材預訂方面面臨極大挑戰。亞博館餐飲團隊非常重視這次馬術盛典，不僅精心策劃，更加注重細節，為入場賓客悉心設計了精緻的餐飲菜單與葡萄美酒，為期三天的五場賽事中，每場的餐單均獨具匠心，菜式更是完全不重複。

亞博館行政總廚麥雄峰表示，團隊為VIP貴賓提供高級精緻餐飲（fine dining），針對兒童展覽區，團隊設置了兒童角(kids corner)，提供甜品和小食，而入場觀眾亦可選擇快餐式餐點。此外，團隊特別選用可持續發展的食材以及本地農作物，作為首選原料，為賓客帶來健康又環保的飲食體驗。

楊佩霖補充，工作人員會定時監察沙圈，並因應需要灑水及鋪墊特別物料，減少塵土飛揚，確保在旁享用餐飲的嘉賓不受影響，為觀眾提供一個舒適、安全的環境。

集馬術、表演、娛樂於一身 共享沉浸式體驗

想感受國際馬術魅力，一同參與國際盛事﹖浪琴香港國際馬術盛典匯聚全球馬術精英，不容錯過五星級國際馬術障礙賽、馬術表演及盛裝舞步表演，讓你親眼目睹30位國際五星級騎手與馬匹攜手競賽的精彩瞬間！傳統的馬術障礙比賽外，更有令人驚嘆的高桿跳躍挑戰，以及緊張刺激的設得蘭矮種馬比賽，賽道上設有模仿著名的安特里大國際賽障礙的跳躍障礙物。此外，世界著名馬術藝術家Santi Serra將帶來無鞍或無韁的馴馬表演，充分展現「人馬合一」技術，讓你感受人與馬之間的非凡默契。

場館內還有更多全天候活動，讓你與親朋好友玩足全日滿載而歸！在香港賽馬會Live Zone參加專業講座、明星騎手訪談，包括馬會馬術隊騎手何苑欣、蕭頴瑩和陳萃彥，深入了解馬術世界的幕前幕後。 而Lifestyle Village則有超過50個品牌展位，馬術、時尚、美食一網打盡！在兒童專屬娛樂區 Kid’s Zone，小馬術迷可以體驗玩偶馬術遊戲與模擬賽馬比賽。亦可前往Chef’s Theatre觀賞廚師烹飪表演，於The Champagne Bar品味佳釀，並欣賞馬匹賽前熱身訓練。立即購買，享受沉浸式馬術之旅！

日期：2月14 至16日

地點：亞洲國際博覽館

門票：$560起 $55 (Lifestyle Village)

購票：www.hkticketing.com

詳情︰https://www.hongkonghorseshow.com/TraditionalChinese

(資料及相片由客戶提供)