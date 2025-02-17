自攜杯｜一表看清11店舖優惠　最多減$5　消委會實測7CAFE咁情況

減廢氣氛盛行，不少人自攜杯買飲品。消委會今日（17日）在新一期《選擇》月刊，公布早前曾以實測形式進行自攜杯買飲品市場調查。實試員到20間連鎖商號實測使用自攜杯，發現當中有11間提供優惠，由減1元至最多5元，另有一間提供9折。



消委會希望協助消費者了解不同商號對於以自攜杯購買外賣飲品的接受程度及相關安排等。其中在7-ELEVEN便利店7CAFE實測時，店員指製作凍飲的冰粒已預先盛載於附設杯蓋的膠杯中，不過仍受理實試員的自攜杯，店員先將膠杯中的冰粒倒入自攜杯，後以該自攜杯製作凍咖啡。消委會指理解店員嘗試配合實試員使用自攜杯購買外賣凍咖啡，惟該做法並未能有效減少使用一次性容器，期望7CAFE考慮修改其外賣飲品製作過程及環保政策。



減廢氣氛盛行，不少人自攜杯買飲品。（資料圖片)

是次實測的調查對象分爲兩類，一是售賣即製咖啡的連鎖商號，二是售賣手搖飲品的連鎖商號。消委會實試員到過20間店舖實測使用自攜杯，整理了優惠。

10間售賣即製咖啡的連鎖店舖中，有3間沒有提供優惠，包括McCafe、% Arabica和7CAFE；其他則有提供優惠，減至少1元，而Maison Kayser Hong Kong和Pret A Manger更提供多至減5元優惠，NOC COFFEE CO.則有九折。

Pret A Manger。（資料圖片）

在12間售賣手搖飲品的連鎖商號中，只有4間有提供優惠，比例遠低於售賣即製咖啡的連鎖商號。有提供優惠的4間連鎖商號包括：花斑茶社、天仁茗茶、一芳台灣水果茶和林香檸。

實試員在7-ELEVEN便利店7CAFE實測時，店員指製作凍飲的冰粒已預先盛載於附設杯蓋的膠杯中，其後更先將膠杯中的冰粒倒入實試員的自攜杯，後以該自攜杯製作凍咖啡。

消委會指，理解職員嘗試配合實試員使用自攜杯購買外賣凍咖啡，惟該做法並未能有效減少使用一次性容器，期望7CAFE考慮修改其外賣飲品製作過程及環保政策。

原來7CAFE的凍飲的冰粒是預先盛載於附設杯蓋的膠杯中。（資料圖片／非涉事凍飲）

手搖飲品店體驗普遍較佳：會主動清潔自攜杯杯身

消委會在手搖飲品店進行的30次實試中，近8成實試員對由職員交還已盛載飲品的自攜杯外層的整潔度給予「十分滿意」的評價。實試員亦留意到不同商號的部分職員會在完成製作飲品後，主動清潔及抹乾自攜杯杯身，才將飲品交回予實試員。

自攜杯。（資料圖片／盧翊銘攝）

另外，超過8成的實試員對手搖飲品店店員能提供的資訊給予正面評價，而對即製咖啡店店員給予正面評價的只有五成。歸納實試員的反饋，較多即製咖啡店職員無法清晰回答飲品容量的問題。反之，大部分手搖飲品店職員清楚知道飲品的容量，亦會向實試員提議調節冰量，以免飲品滿瀉溢出，又或主動詢問實試員其自攜杯的容量，以衡量是否能容納所點選的飲品。