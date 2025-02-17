陳凱琳係大熊貓粉！周大福 x 海洋公園系列 萌爆大熊貓隨時陪住你

港產大熊貓龍鳳胎「家姐」和「細佬」已經正式亮相啦！這對可愛到爆的熊貓寶寶終於在海洋公園和大家見面，各種萌爆姿態相信已經俘虜了無數人的心。為慶祝這個大熊貓界的大喜事，周大福聯乘海洋公園，推出全新聯名系列，將六隻大熊貓的萌態和幸福能量化作珠寶。陳凱琳率先配戴多款大熊貓首飾，為日常造型注入可愛魅力！大熊貓粉絲不妨按照牠們的不同個性為親朋好友挑選禮物，隨時隨地都有大熊貓相伴，驚喜又治癒！



家姐細佬祝你「好事成雙」足金金章連熊貓匙扣

「家姐」和「細佬」初次亮相就已經引爆全城，這對龍鳳胎不僅有著超高顏值，還充滿了可愛互動。周大福特別為這對活潑孖寶設計足金金章連熊貓匙扣，金章上的牠們趴在對方身上，完美刻畫出兄妹間的親密感情，萌得讓人心都溶化！金章還刻有「好事成雙」的祝福語，寓意滿滿喜氣，絕對是為自己和朋友送上幸運的完美禮物，隨身掛著這對「熊貓兄妹」，實用又令人會心微笑！

周大福 x 海洋公園聯名系列「家姐細佬」足金金章連熊貓匙扣 HK$450

天然鑽石系列 大熊貓的柔美與時尚結合

想把大熊貓的可愛魅力融入日常造型？周大福以大熊貓「可可」為靈感，圓潤的頭部和優雅的動作是牠獨有的標誌，系列將圓滾滾的黑白造型融入項鍊、手鍊和耳環之中。天然鑽石項鍊設計別出心栽，襯托出大熊貓的經典可愛模樣，輕鬆點綴任何造型，無論是日常上班還是約會場合，都能讓你瞬間成為焦點。天然鑽石手鍊把大熊貓的活潑氣質和鑽石的閃耀光芒結合，舉手投足都閃耀全場。低調又不失個性的你，戴上天然鑽石耳環，整個人都萌力滿滿！

周大福 x 海洋公園聯名系列「可可」18K/750 白色黃金鑲天然鑽石項鍊 HK$15,000

周大福 x 海洋公園聯名系列「可可」18K/750 白色黃金鑲天然鑽石手鍊 HK$9,500

周大福 x 海洋公園聯名系列「可可」18K/750 白色黃金鑲天然鑽石耳環 HK$9,600

如果你是大熊貓超級粉，這款 999.9黃金工藝品金鈔 絕對是不可錯過的珍藏！金鈔上精緻刻畫了「安安」、「可可」的依偎萌態，懶慵慵躺著打盹，旁邊是熊貓最愛的竹葉，刻有「食得又瞓得」的字句，相信是不少忙碌港人的夢想。不僅能作為收藏品珍藏，亦可送禮，大熊貓粉絲們一定要把它帶回家！

周大福 x 海洋公園聯名系列「食得又瞓得」999.9黃金工藝品金鈔 HK$580

盈盈、樂樂、安安、可可輪流上陣，六隻大熊貓活潑登場！

周大福這次的聯名系列，不只是「家姐」和「細佬」這對新晉大熊貓明星，還加入了海洋公園其餘４隻大熊貓的經典萌態設計，當中足金耳環與項鍊採用精湛的鎏彩工藝，描繪出熊貓從躺臥、攀爬到玩耍的不同動態，刻劃出熊貓的神采，送給自己和摯愛都是不錯的選擇！

你最似哪一隻大熊貓?

「安安」擁有明亮動人的大眼睛，將「精靈安安」999.9黃金工藝精品金章連熊貓手機繩送給女朋友，時刻掛住你；

周大福 x 海洋公園聯名系列「精靈安安」999.9黃金工藝精品金章連熊貓手機繩 HK$430

如果你和「盈盈」一樣是個活潑冒險家，就要入手「盈盈樂樂」999.9黃金工藝精品幸運符，隨時幸運滿瀉！陽光男孩「樂樂」最chill，「悠閒樂樂」999.9黃金工藝精品耳環適合懂得享受生活的另一半；

周大福 x 海洋公園聯名系列「盈盈樂樂」999.9黃金工藝精品幸運符 HK$400

周大福 x 海洋公園聯名系列「悠閒樂樂」999.9黃金工藝精品耳環（單隻）HK$2,000

喜歡me time 「可可」亦有貪睡懶洋洋的一面，為身邊貪睡的朋友送上「貪睡可可」999黃金工藝精品項鍊，絕對得對方歡心！

周大福 x 海洋公園聯名系列「貪睡可可」999黃金工藝精品項鍊 HK$6,100

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(資料及相片由客戶提供)