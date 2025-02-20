助力雙碳目標 推動綠色航運 昆侖能源香港首單船用LNG加注完成

隨著全球對綠色發展的重視不斷加深，國家積極推進「雙碳」戰略，致力於實現碳達峰與碳中和目標。而香港特區政府於《2023年施政報告》中提出要將香港打造成為綠色船用燃料加注中心，於去年11月公布的《綠色船用燃料加注行動綱領》，進一步鞏固香港作為國際航運樞紐的地位。2025年2月14日，中國石油旗下的昆侖能源有限公司成功完成香港首單「船對船」超低溫液化天然氣（LNG）船用燃料加注作業，為「以星海藍石」號雙燃料貨櫃船加注2,200噸LNG。此舉不僅是香港航運業綠色轉型的重要里程碑，更是粵港澳大灣區落實國家「雙碳」戰略的一次深度實踐。



受注船「以星海藍石」號於2月3日從南韓釜山啟航，途經青島、上海及寧波等地，14日抵達香港，完成6小時加注後，將扺達目的地土耳其的伊斯坦布爾。

香港特區政府運輸及物流局局長陳美寶在加注儀式上表示，香港將繼續與大灣區其他城市合作，進一步推動綠色燃料供應，打造具競爭力的清潔能源加注平台。

昆侖能源董事會主席付斌強調，昆侖能源將深度對接國際市場需求，依託自身強大的資源整合能力，為香港及全球客戶提供清潔、高效的LNG加注服務，助力香港成為綠色船用燃料加注中心。

綠色航運 強大市場潛力

LNG作為一種清潔燃料，與傳統船用燃油相比，能大幅減少二氧化碳、氮氧化物及硫化物的排放，具有顯著的環保優勢。近年來，國際航運業對溫室氣體排放控制日益重視，國際海事協會（IMO）制定了到2050年前後實現溫室氣體淨零排放的目標和實施路徑，歐盟等地區逐漸開始將大型船舶納入碳排放交易體系（EU ETS），開始要求船東提交排放配額。國際綠色燃料船舶數量日益增多，其中LNG燃料船舶技術最成熟，應用最為廣泛，燃料需求增長非常迅速。

深圳中石油國際液化天然氣加注有限公司總經理王建華指出，2024年中國國內的LNG加注量為35萬噸，與未來的市場需求相比仍有很大差距。同時，根據統計，新燃料船舶的訂單總噸位已超越傳統燃料船舶，顯示出全球航運業綠色轉型的加速趨勢。

(左) 昆侖能源有限公司董事會主席付斌及(右) 深圳中石油國際液化天然氣加注有限公司總經理王建華接受媒體採訪。

昆侖能源將香港作為LNG業務的重要樞紐 為港經濟發展作貢獻

作為中國石油控股的紅籌企業，昆侖能源一直秉承積極投身綠色能源的綜合服務。

對於此次香港首單LNG加注作業，付斌表示，昆侖能源積極為香港經濟發展貢獻力量，通過提供更多高品質、綠色的航運燃料選擇，推動香港港口的綠色化轉型。

此外，付斌指出，昆侖能源積極借助粵港澳大灣區的地理優勢，將香港作為LNG業務的重要樞紐，實現業務類型與市場區域的拓展。他認為，香港作為全球船用燃料加注港口之一，其核心地理位置為發展LNG加注業務提供了得天獨厚的條件，助力提升業務多元化與市場覆蓋的需求。

深圳中石油國際液化天然氣加注有限公司總經理王建華表示，公司的市場定位是立足深圳，輻射全國。不僅關注香港及大灣區的發展，更將目光投向國際市場。

(資料及相片由客戶提供)