助力雙碳目標 推動綠色航運 昆侖能源香港首單船用LNG加注完成
隨著全球對綠色發展的重視不斷加深，國家積極推進「雙碳」戰略，致力於實現碳達峰與碳中和目標。而香港特區政府於《2023年施政報告》中提出要將香港打造成為綠色船用燃料加注中心，於去年11月公布的《綠色船用燃料加注行動綱領》，進一步鞏固香港作為國際航運樞紐的地位。2025年2月14日，中國石油旗下的昆侖能源有限公司成功完成香港首單「船對船」超低溫液化天然氣（LNG）船用燃料加注作業，為「以星海藍石」號雙燃料貨櫃船加注2,200噸LNG。此舉不僅是香港航運業綠色轉型的重要里程碑，更是粵港澳大灣區落實國家「雙碳」戰略的一次深度實踐。
綠色航運 強大市場潛力
LNG作為一種清潔燃料，與傳統船用燃油相比，能大幅減少二氧化碳、氮氧化物及硫化物的排放，具有顯著的環保優勢。近年來，國際航運業對溫室氣體排放控制日益重視，國際海事協會（IMO）制定了到2050年前後實現溫室氣體淨零排放的目標和實施路徑，歐盟等地區逐漸開始將大型船舶納入碳排放交易體系（EU ETS），開始要求船東提交排放配額。國際綠色燃料船舶數量日益增多，其中LNG燃料船舶技術最成熟，應用最為廣泛，燃料需求增長非常迅速。
深圳中石油國際液化天然氣加注有限公司總經理王建華指出，2024年中國國內的LNG加注量為35萬噸，與未來的市場需求相比仍有很大差距。同時，根據統計，新燃料船舶的訂單總噸位已超越傳統燃料船舶，顯示出全球航運業綠色轉型的加速趨勢。
昆侖能源將香港作為LNG業務的重要樞紐 為港經濟發展作貢獻
作為中國石油控股的紅籌企業，昆侖能源一直秉承積極投身綠色能源的綜合服務。
對於此次香港首單LNG加注作業，付斌表示，昆侖能源積極為香港經濟發展貢獻力量，通過提供更多高品質、綠色的航運燃料選擇，推動香港港口的綠色化轉型。
此外，付斌指出，昆侖能源積極借助粵港澳大灣區的地理優勢，將香港作為LNG業務的重要樞紐，實現業務類型與市場區域的拓展。他認為，香港作為全球船用燃料加注港口之一，其核心地理位置為發展LNG加注業務提供了得天獨厚的條件，助力提升業務多元化與市場覆蓋的需求。
深圳中石油國際液化天然氣加注有限公司總經理王建華表示，公司的市場定位是立足深圳，輻射全國。不僅關注香港及大灣區的發展，更將目光投向國際市場。
(資料及相片由客戶提供)