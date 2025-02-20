打錯針｜天水圍母嬰健康院向2嬰兒打錯疫苗　涉事護士停注射職務

衞生署今日（20日）表示，天水圍母嬰健康院為兩名原定接種乙型肝炎疫苗的嬰兒錯誤接種肺炎鏈球菌疫苗，正嚴肅調查和跟進事件，並已向受影響兒童的家長解釋及致歉。有關兒童目前沒有不良反應，署方醫護人員徵詢兒科專科醫生的意見、參考相關資料及經仔細評估後，相信事件不會對涉事兒童構成健康風險。



署方又指，涉及事件的母嬰健康院護士已被暫停注射疫苗的職務，視乎進一步的調查結果，不排除將事件轉介香港護士管理局作適當跟進。



天水圍母嬰健康院為兩名原定接種乙型肝炎疫苗的兒童錯誤接種肺炎鏈球菌疫苗。(衞生署網頁圖片）

院方發現當日使用疫苗數目不對始知打錯針

衞生署指，天水圍母嬰健康院按照恆常監察機制在周一（17日）服務時段結束後，覆核疫苗紀錄，發現在當日下午4時至5時30的服務時段，已使用的疫苗與應接種疫苗的數量不一致。該時段內有7名兒童需接種乙型肝炎疫苗，但在覆核已使用的疫苗時，院方察覺少用了兩劑乙型肝炎疫苗，多用了兩劑肺炎鏈球菌疫苗。經反覆與疫苗存貨量核對後，確定該時段其中兩名兒童被錯誤接種了肺炎鏈球菌疫苗。

同時段有7名嬰兒打疫苗 兒科專科醫生盡快詳細檢查

署方說，初步調查顯示，該時段接受了疫苗接種的兒童年齡由一個月至七個月大。衞生署的醫護人員已聯繫全部7名受影響兒童的家長，向他們致歉和講解衞生署的跟進工作，亦已安排兒科專科醫生盡快為有關兒童進行詳細檢查，並會在適當時間為他們補種乙型肝炎疫苗，及按「香港兒童免疫接種計劃」完成接種三劑肺炎鏈球菌疫苗。

衞生署表示，天水圍母嬰健康院人員昨日（26日）進行例行檢視化驗報告期間，發現欠缺七名孕婦，於6月10日在該健康院進行乙型鏈球菌拭子篩查的結果。（資料圖片／鄭翠碧攝）

衞生署：初步調查顯示事件屬人為錯誤 不排除轉介護士管理局

衞生署表示，調查工作仍在進行，初步調查顯示事件屬人為錯誤；已責成所有母嬰健康院加強前線人員的培訓，確保他們嚴格遵照內部指引，在注射疫苗前，仔細核對疫苗和病人資料，並與陪同兒童接種的人士核實，避免同類事件發生。

至於涉及事件的母嬰健康院護士，衞生署指其已被暫停注射疫苗的職務。署方續說，如證實有關人員涉及違紀，會按既定程序處理。視乎進一步的調查結果，衞生署不排除將事件轉介香港護士管理局作適當跟進。