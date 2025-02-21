啟德體育園｜傳央視礙於技術未能直播開幕　羅淑佩讚其製作能力強

啟德體育園將於下周六（3月1日）開幕，惟開幕儀式不設直播安排，改為四間電視台同步於晚上9時半播放剪輯片段，更有報章近日引述知情人士消息，指開幕式由中央電視台負責製作，惟受到技術限制致未能直播。

文體旅局局長羅淑佩今早（21日）在電台節目闢謠，指「點解同我理解嘅知情唔係好一致」，又強調現時技術不可能無法直播，讚央視的製作能力強。她並重申，剪輯的方式為最佳選擇，許多大型節目都安排錄播，觀眾能以最佳的角度，一氣呵成觀看節目。



▼2月4日 啟德體育園主場館首次打開上蓋演練▼



+ 4

曾考慮多種轉播方式 四台聯播更突顯整個社會的重視

文體旅局局長羅淑佩於電台節目表示，由於希望啟德體育園開幕儀式能展示不同的可能性，以及不同的場景轉換，故考慮多種轉播方式，最終為了讓市民一氣呵成觀看節目，決定先由製作公司剪輯，同晚交由四個電視台於晚上9時半播出。

羅淑佩認為此舉為最佳安排，又指四台聯播更突顯整個社會的重視。「大家𠵱家睇電視，我哋做啲研究，反而比較黃金嘅時段，開始轉咗夜一啲，大家返工食完飯。當然唔同嘅人有唔同睇法。」

文化體育及旅遊局局長羅淑佩強調央視製作能力強。（資料圖片／梁鵬威攝）

傳央視技術限制未能直播 羅淑佩︰點解同我理解嘅知情唔係好一致

有報章專欄近日引述知情人士消息指，開幕禮由「過江龍」中央電視台負責製作，惟央視及其合作夥伴因技術限制，以致未能直播。

羅淑佩表示，今時今日的技術不可能無法直播，強調央視製作能力強，而本地製作單位，不論是否電視台，也有豐富的製作經驗。「嘩，啲知情人士知咁多情？點解同我理解嘅知情唔係好一致。我諗香港好得意，好多人好似好知情咁，但實際上情形唔係咁。」

羅淑佩又指，剪輯的方式為最佳選擇，許多大型節目都安排錄播，重申能讓觀眾以最佳的角度，一氣呵成觀看節目。「央視參與技術局限，央視點會有？大家睇央視，完全個製作係幾咁強。」

▼2月4日 啟德體育園主場館首次打開上蓋演練▼



+ 15

傳有政府官員認為不直播說服力不足 羅淑佩︰如有意見我應該聽到

此外，有報章稱政府官員認為不設直播的說服力不足。羅淑佩指，「如果政府內部有意見我應該聽到」，認為每個人也有不同看法，多種方法可展示啟德體育園宏偉，期望着眼點放在開幕儀式的演出陣容及表演節目。