風雨季前樹木護養 人樹共融 綠滿家園

樹木是天然財富。位於私人物業或土地範圍內的樹木是物業業主或土地擁有人的資產，既可改善空氣質素、提供舒適怡人的生活環境及減低能源消耗，亦有助提升其位處物業或土地的價值。



風雨季前樹木護養

樹木的健康及結構狀況會隨時間改變，如樹木沒有得到妥善護養，它的生長狀況會逐漸變差。在颱風或暴風雨下，健康欠佳或結構不穩的樹木特別容易受損，增加倒塌風險。業主或土地擁有人須定期（特別在風雨季來臨前）為樹木採取合適的風險緩減措施，避免因樹木損毀或倒塌而造成人命傷亡或財物損失。發展局頒布的《樹木管理手冊》提醒物業業主、土地擁有人及其物業管理公司在風雨季來臨前，應採取以下三個樹木護養及風險管理步驟：

• 核實物業範圍和識別所有在管轄範圍內的樹木；

• 聘請具資歷和經驗豐富的專業樹藝人員進行樹木風險評估；及

• 聘請合資格和信譽良好的承辦商進行相關緩減措施和樹木護養工作。

「風雨季前樹木護養」講座

發展局將於3月舉辦「風雨季前樹木護養」網上講座，市民可按此了解詳情及報名。

私人物業樹木護養資料

•《樹木管理手冊》

• 私人物業樹木風險管理步驟

• 私人物業樹木管理動畫

▼▼▼若樹木出現以下問題要注意！▼▼▼

+ 3

報告問題樹木

如在公眾地方發現問題樹木，市民可掃描樹木標籤上的二維條碼或使用1823手機應用程式，向相關政府部門提供樹木相片（分別顯示整棵樹木及問題部分）、位置（如附近的燈柱編號、地圖屏幕截圖或樹木標籤編號）及聯絡資料。若發現樹木有即時倒塌危險，請致電999報警求助。

二維條碼樹木標籤

二維條碼樹木標籤除便利市民報告問題樹木，更可讓市民獲取有關樹木的資料，如樹木品種和特徵等。

（資料由發展局綠化、園境及樹木管理組提供）