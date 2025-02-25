Fashion Hong Kong率香港設計師現倫敦時裝周 展示創意可持續時尚

由香港貿易發展局（香港貿發局） 策劃的Fashion Hong Kong再度回歸國際時裝周舞台！今年，香港貿發局率領四位香港設計師帶著 2025 秋冬系列，於倫敦時裝周（London Fashion Week）亮相，在肖迪奇(Shoreditch)這個創意熱點，向全球時尚界展示香港設計的獨特個性，吸引逾380英國及環球買家、傳媒及時尚達人出席，進一步推廣香港作為亞洲時裝設計中心的地位。



為香港設計師鋪路 讓創意登上國際舞台

對於本地獨立設計師來說，登上國際舞台並非易事，今次活動正是為此而生。自2015年創立以來，Fashion Hong Kong一直致力帶領本地設計師參與紐約、倫敦、巴黎、哥本哈根、東京和上海等國際時裝周，讓他們的創意與才華在全球舞台上綻放。今年2月，Fashion Hong Kong再度帶領香港設計師踏上國際舞台，讓他們的設計突破地域限制，與全球買手、媒體和時尚專業人士接軌。

活動獲當地時裝業界的熱烈支持，參與者包括知名模特兒Eyal Booker、知名造型師及創意顧問Jonathan Vine與新晉模特兒Yasmin Sweegers。來自Selfridges的買家和多家時尚媒體如Wallpaper、Dazed Korea、Marie Claire、ELLE、Forbes及Numero等也有派員採訪報導，成功促進了香港與英國時裝業界的交流，加深全球時裝業界對香港時裝品牌的認識。

Fashion Hong Kong時裝匯演於倫敦時間2月20日在倫敦的文化藝術集中地肖迪奇(Shoreditch)舉行，吸引超過380名英國買家、傳媒及時尚達人出席，進一步推廣香港作為亞洲時裝設計中心的地位。

四位香港設計師 多元創意驚艷倫敦

今年Fashion Hong Kong時裝匯演於倫敦時間2月20日在倫敦文化藝術具點肖迪奇（Shoreditch）Protein Studios舉行，四位香港設計師徐逸昇（Angus Tsui）、蔣韻薇（Bettie Jiang）、黃子東（Rickyy Wong）和梅鈞傑（Nathan Moy），發表他們的2025秋冬系列，不僅向國際時尚界展現了香港時裝的多樣性，更將可持續性、未來主義與文化元素融為一體，成為本次倫敦時裝周的焦點之一。

Angus Tsui——可持續時尚與未來感設計

Angus Tsui 於 2014 年創立同名可持續時裝品牌，將可持續理念融入實驗性美學，致力突破設計創新的界限。從與 H&M 等國際品牌合作，到推動各類教育計劃，他不斷為更具倫理與創意的時尚未來貢獻力量。今年，Angus Tsui 帶來全新系列 《GIGER Vol.2》，靈感源自瑞士藝術家 H.R. Giger 標誌性的生物機械設計。透過精密剪裁與實驗性布料，結合有機外骨骼構造、異世界色彩組合，巧妙融合未來主義與可持續發展，打造出充滿前瞻性的時尚語言。這不僅是一場視覺盛宴，更是對未來世界的深度探索。

Bettie Jiang——幾何線條與精緻剪裁的結合

Bettie Jiang 畢業於倫敦藝術大學倫敦時裝學院，專研時裝設計與紡織面料，對材質運用有著深厚造詣，並擅長透過精緻的面料工藝詮釋設計理念。2017 年，她創立 Bettie Haute Couture，致力於將創新、可持續性與優雅融入時裝設計，巧妙結合傳統工藝與當代美學。Bettie 以零浪費設計理念和獨特剪裁聞名，持續重新定義現代高雅風格。其 2025 秋冬系列 《Bauhaus Reverie: Contemporary Elegance》 將包浩斯風格與環保面料融合，透過幾何圖案與極簡設計，展現優雅而現代的美學視角。她的作品不僅是時尚，更是一場視覺與觸覺的雙重饗宴。

Rickyy Wong——都市文化與時尚融合

Rickyy Wong 以融合東西方設計哲學、將文化遺產與當代設計相結合而聞名。他以可持續性為核心，透過創新的紡織品與精湛工藝，展現城市敘事，並不斷推動都市時尚的界限。《ODYSSEY》 系列便以城市敘事為核心，探索文化多樣性與都市能量的交融。透過可持續紡織品與多功能設計，他的作品超越服裝本身，成為一段關於都市生活的詩意故事。新系列特別注重可持續性、多功能性與個性化，運用油蠟布、羊駝毛等創新面料，並融入「飛機褸」、現代西裝外套等城市美學元素，將精確剪裁與休閒舒適完美結合，為都市人創造可穿戴的藝術。

Nathan Moy——前衛結構與色彩實驗

Nathan Moy曾效力於 Maison Margiela 和 Louis Vuitton 設計團隊，他創立的前瞻性品牌 Z I D I，將前衛美學與可持續實踐相結合。品牌以不對稱剪裁與創新材料運用聞名，在顛覆傳統時尚框架的同時，推動包容性與環境意識的發展。《Flux》系列圍繞流動性與時間展開，透過不對稱結構與大膽配色，詮釋前衛與包容並存的設計語言。服裝的拉長輪廓與非對稱剪裁，視覺化時間膨脹的概念，而電藍、黃綠、深紫等鮮明色彩與黑白基調的強烈對比，營造出不穩定與即時性的張力，使作品彷彿處於變化與重塑的動態之中。這不僅是一場時尚實驗，更是對時間與形式的深層探索。

跨界攜手合作推香港創意文化

貿發局不僅為香港設計師提供展示作品的平台，更透過創意跨界合作，將香港文化帶到國際舞台。本次匯演特別與香港霓虹燈藝術家劉浩輝（Jive Lau，品牌：KowloNeon）合作，在現場打造了既時尚又富香港特色的霓虹燈裝置。這一設計不僅向海外觀眾展示了香港非遺霓虹工藝的獨特魅力，更為活動增添了一抹香港文化色彩。此外，活動還與Noiseless設計團隊合作，以動態網頁取代傳統紙本宣傳小冊子，與全球「數位優先」體驗的趨勢無縫接軌，為參與者帶來更便捷和個人化的時尚體驗，提升用戶參與感。

除了時裝匯演，貿發局還在肖迪奇的The Pop Group設置了陳列室，展示四位設計師的最新作品。陳列室將持續開放至3月21日，為設計師與時尚媒體、專業買手及造型師等時尚業界人士，提供交流與合作的機會。

香港設計團隊Noiseless，為活動設計手機版場刊。

首度踏足米蘭 延續時尚魅力

而繼倫敦時裝周後，Fashion Hong Kong將於3月在意大利米蘭舉辦「Fashion Hong Kong Pop-up Salon」，展示15個香港設計師品牌的作品，其中亦包括是次4位在倫敦時裝周作展示的設計師品牌，進一步提昇香港時尚品牌在歐洲市場的知名度。

Fashion Hong Kong 在倫敦時裝周的回歸，不僅讓世界再次關注香港設計，也展現了貿發局在推動本地時裝產業上的重要角色。透過國際舞台、跨界合作與專業陳列室，香港設計師的創意與才華得以在全球時尚界綻放，為香港時裝產業的未來開拓無限可能。

（資料及相片由客戶提供）