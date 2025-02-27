禁常會60周年活動–「禁毒60載 – 填色及繪畫比賽」頒獎禮圓滿舉行

為紀念禁毒常務委員會成立60周年，保安局禁毒處和禁毒常務委員會(禁常會)早前舉辦「禁毒60載 – 填色及繪畫比賽」，並於2025年2月23日假香港賽馬會禁毒資訊天地（禁毒資訊天地）舉行頒獎禮。



禁常會自1965年成立至今，致力與社會各界合作抵抗毒禍，而教育絕對是不可或缺的一環。為此，保安局禁毒處和禁常會去年特別以「企硬禁毒六十載 無毒香港迎未來」為主題，舉辦「禁毒60載 – 填色及繪畫比賽」讓全港中、小學生參與，希望藉此提高兒童及青少年的抗毒意識，鼓勵他們透過繪畫及填色作品發揮藝術創意，並表達對抗毒品的決心。

活動當日除了齊集在比賽中脫穎而出的得獎學生外，更吸引了眾多校長、老師及家長親身支持參與，多位重量級嘉賓亦有出席主禮，包括禁常會主席李國棟醫生、保安局禁毒專員李基舜先生，以及禁常會禁毒教育及宣傳小組委員會主席吳守基先生。李國棟醫生在致辭時提到家長和老師是青少年抵抗毒品的最強後盾，又強調「太空油毒品」的主要活性成分依托咪酯及其三種類似物已被列為毒品，奉勸各位「勿墮『太空油毒品』陷阱」！在頒獎典禮上，三位主禮嘉賓透過簡單而隆重的啓動儀式，為活動拉開序幕，現場氣氛熱烈，掌聲不斷。

中小學積極參與 逾3600份參賽作品

比賽於去年9月正式展開，得到全港中小學生踴躍支持，共收到超過3600份參賽作品。比賽分為小學組的填色比賽及中學組的繪畫比賽，細分為初小、高小、初中及高中四個組別。每個組別均設有冠、亞、季軍及三個優異獎，而各組別的冠、亞及季軍的得獎作品更被選為禁常會60周年紀念郵票設計，意義非凡。此外，為表彰積極參與的學校，活動更設有「最踴躍參與學校獎」，以感謝學校的支持和投入。

比賽評審團陣容包括著名藝術家及插畫家何博欣小姐、香港著名漫畫家司徒劍橋先生、前禁常會禁毒教育及宣傳小組委員會主席陳永堅先生、禁常會委員陸海女士及保安局代表。在頒獎禮上，幾位評審嘉賓向不同組別的得奬學生頒發獎項，並對所有參賽作品的創意及藝術表現給予高度讚賞。各組別的得獎作品由即日起至2025年3月23日在禁毒資訊天地公開展出，歡迎參觀。

來自僑港伍氏宗親會伍時暢紀念學校的兩位學生帶來了一場充滿活力的舞蹈表演，展現健康生活的重要性。

得獎名單

初小填色組得獎者與頒獎嘉賓合照。

初小填色組冠軍鳳溪第一小學廖詠怡。

高小填色組得獎者與頒獎嘉賓合照。

高小填色組冠軍香港道教聯合會純陽小學李承弢。

初中繪畫組得獎者與頒獎嘉賓合照。

初中繪畫組冠軍庇理羅士女子中學譚考琳。

高中繪畫組得獎者與頒獎嘉賓合照。

高中繪畫組冠軍明愛莊月明中學黄嘉盈。

「最踴躍參與學校獎」小學組大埔崇德黃建常紀念學校。

「最踴躍參與學校獎」中學組迦密愛禮信中學。

三位主禮嘉賓包括禁毒常務委員會主席李國棟醫生 (中)、保安局禁毒專員李基舜先生 (左)，以及禁毒常務委員會禁毒教育及宣傳小組委員會主席吳守基先生 (右)，一同主持啓動儀式。

「禁毒60載 – 填色及繪畫比賽」頒獎禮全場合照。

活動結束後，嘉賓及學生參觀了禁毒資訊天地的展覽設施，增進禁毒知識，了解毒害。

(資料及相片由客戶提供)