禁常會60周年活動–「禁毒60載 – 填色及繪畫比賽」頒獎禮圓滿舉行
為紀念禁毒常務委員會成立60周年，保安局禁毒處和禁毒常務委員會(禁常會)早前舉辦「禁毒60載 – 填色及繪畫比賽」，並於2025年2月23日假香港賽馬會禁毒資訊天地（禁毒資訊天地）舉行頒獎禮。
禁常會自1965年成立至今，致力與社會各界合作抵抗毒禍，而教育絕對是不可或缺的一環。為此，保安局禁毒處和禁常會去年特別以「企硬禁毒六十載 無毒香港迎未來」為主題，舉辦「禁毒60載 – 填色及繪畫比賽」讓全港中、小學生參與，希望藉此提高兒童及青少年的抗毒意識，鼓勵他們透過繪畫及填色作品發揮藝術創意，並表達對抗毒品的決心。
活動當日除了齊集在比賽中脫穎而出的得獎學生外，更吸引了眾多校長、老師及家長親身支持參與，多位重量級嘉賓亦有出席主禮，包括禁常會主席李國棟醫生、保安局禁毒專員李基舜先生，以及禁常會禁毒教育及宣傳小組委員會主席吳守基先生。李國棟醫生在致辭時提到家長和老師是青少年抵抗毒品的最強後盾，又強調「太空油毒品」的主要活性成分依托咪酯及其三種類似物已被列為毒品，奉勸各位「勿墮『太空油毒品』陷阱」！在頒獎典禮上，三位主禮嘉賓透過簡單而隆重的啓動儀式，為活動拉開序幕，現場氣氛熱烈，掌聲不斷。
中小學積極參與 逾3600份參賽作品
比賽於去年9月正式展開，得到全港中小學生踴躍支持，共收到超過3600份參賽作品。比賽分為小學組的填色比賽及中學組的繪畫比賽，細分為初小、高小、初中及高中四個組別。每個組別均設有冠、亞、季軍及三個優異獎，而各組別的冠、亞及季軍的得獎作品更被選為禁常會60周年紀念郵票設計，意義非凡。此外，為表彰積極參與的學校，活動更設有「最踴躍參與學校獎」，以感謝學校的支持和投入。
比賽評審團陣容包括著名藝術家及插畫家何博欣小姐、香港著名漫畫家司徒劍橋先生、前禁常會禁毒教育及宣傳小組委員會主席陳永堅先生、禁常會委員陸海女士及保安局代表。在頒獎禮上，幾位評審嘉賓向不同組別的得奬學生頒發獎項，並對所有參賽作品的創意及藝術表現給予高度讚賞。各組別的得獎作品由即日起至2025年3月23日在禁毒資訊天地公開展出，歡迎參觀。
得獎名單
(資料及相片由客戶提供)