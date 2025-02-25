城巴首辦氫能運輸研討會　翹楚雲集共商液態氫零排放交通新機遇

今天香港迎來公共交通發展的重要里程碑——全港首輛雙層氫能巴士正式投入載客服務一周年。為進一步推動氫能技術的應用，城巴於上周舉辦首屆氫能運輸研討會。研討會由城巴主要股東漢思集團（Hans Group）發起，邀請政府高層官員、國家能源集團代表、本地及國內外氫能專家及業界領袖，逾200位共同探討香港如何利用氫能技術邁向零排放交通，並為未來發展液態氫技術鋪路。議題涵蓋氫能巴士營運經驗、液態氫技術突破及未來發展潛力，為香港公共交通的可持續發展開拓新方向。



氫能技術進入關鍵時刻 各界共商發展方向

研討會於香港會議展覽中心舉行，以「氫燃料在運輸的發展與應用——由氫氣至液氫的演化」為主題，透過多場專題討論，深入剖析氫能技術在香港及國際市場的應用與未來趨勢。香港特別行政區政府機電工程署署長潘國英先生擔任主禮嘉賓，並在開幕致辭時表示，政府一直致力推動新能源發展，由環境及生態局領導的氫能源跨部門工作小組，已原則上同意18個氫燃料試驗項目申請，當中包括氫能雙層巴士、氫能洗街車、本港首個公眾加氫站等，預計氫能洗街車將配合加氫站使用。同時，機電工程署現正推動修訂《氣體安全條例》，制訂安全指引，將氫燃料的安全規管納入條例內，以支持氫能發展。

香港特別行政區政府機電工程署署長潘國英先生擔任城巴首屆氫能運輸研討會主禮嘉賓。

香港在氫能技術應用方面具備獨特條件，展望將來在重型運輸上使用液態氫，或許是較傳統的高壓儲氫方式更具潛力的選擇。漢思集團行政總裁楊冬先生指出：「因此我們希望能夠直接跳到液態氫技術，開闢一條更適合香港的道路。」他進一步強調，研討會的主要目標是促進業界、科研機構及政府的合作，確保香港能夠在全球氫能技術發展中「後來居上」，成為世界領先的氫能交通示範城市。研討會印證了漢思集團引領創新，以及推動潔淨能源轉型方案的決心。結合城巴在公共交通零排放轉型的獨特營運經驗，讓參加者展開豐富及有意義的對話，從而推動氫能巴士及其他氫能車種在香港的發展至新台階。

漢思集團行政總裁楊冬先生認為研討會對建立適合香港的氫能生態圈具有策略性意 義，讓香港氫能交通走出一條具有香港特色的新路。

（左至右）城巴董事總經理李卓豪 (Richard Hall)先生、漢思能源行政總裁楊冬先生、城巴董事及善水資本合夥人兼碳中和投資負責人萬宇峰先生。

城巴加碼氫能發展 目標2045年全面零排放

作為本地首個投入氫能車輛並積極推動氫能技術的公共交通營運商，2024年，城巴成功引入全港首輛雙層氫能巴士，並在多條跨海及長途路線中投入運營，展現了氫能車輛在續航里程、快速加氫及高載客需求方面的優勢。城巴對於氫能的未來發展擁有清晰願景。城巴董事總經理李卓豪先生（Richard Hall）表示，研討會有助總結營運經驗，進一步邁向城巴零排放轉型計劃「#MissionZero」，在2045年實現全面使用零排放巴士的目標。他強調：「城巴與政府緊密合作，在短短數年間實現『從此氫起未來』的願景。透過創新、合作及決心的思維，讓一切皆變得有可能。」

城巴董事總經理李卓豪先生（Richard Hall）表示︰「城巴對於能夠引領香港踏上氫能發展旅程深感光榮，我們期待繼續與合作夥伴共同制定法規、基礎設施和車輛產品，真正實現零排放交通轉型。」

此外，他指出，氫能巴士在實際運營過程中，其可靠性與效率均可與傳統柴油巴士相媲美，甚至在某些方面表現更勝一籌。他認為氫能巴士投入營運剛滿一周年，在各方面表現優勝，能夠釋出市場對氫能的安全性的誤解，他指出「氫能並不像人們想像的那麼危險，所有燃料都有風險，關鍵在於管理和安全規範。」展望未來，城巴將繼續推動氫能技術的發展，並積極與政府合作，確保基礎設施與法規配套完善。「我們希望與政府及業界夥伴共同合作，確保香港的氫能基礎設施與法規能夠支持這項技術的長遠發展。」

液態氫技術成焦點 助力氫能運輸長遠發展

研討會的另一焦點是液態氫技術的發展。液態氫具有更高的能量密度與更長的運行距離，被視為氫能交通的下一個技術前沿。目前，全球範圍內的液態氫應用仍處於試驗階段，但香港有潛力成為全球首個在運輸中大規模應用液態氫的城市。

「如果我們能夠在香港率先將液態氫技術應用於巴士營運，那麼我們將成為全球領先者。」楊冬先生如是說。他預測，在未來 2到3年內，應該會有初步的商業化解決方案，而 3到5年內，液態氫技術有望在香港實現更廣泛的應用。「我們認為，液態氫技術的發展並不是遙遠的未來，而是一個短中期內可以實現的目標。」李卓豪先生也強調：「目前我們主要依靠氣態氫，但從長遠來看，液態氫將帶來更大的經濟效益與運營靈活性。」

攜手業界夥伴 共創香港氫能未來

城巴董事兼善水資本合夥人萬宇峰先生認為，香港作為「超級聯絡人（Super Connector）」，具備獨特的地理與商業優勢，能夠將中國內地與全球市場聯繫起來，推動氫能技術的發展與商業應用。「香港的角色不僅是提供聯繫，更是將內地與海外的優秀技術與經驗融合，發展出適合香港的新能源模式。」

城巴董事兼善水資本合夥人萬宇峰先生認為，「香港的公共交通系統是全球最成熟的之一，具有高度的商業化運作模式，因此如果氫能技術能夠在香港成功落地，將為其他地區提供可借鑒的模式。」

這場氫能研討會不僅標誌著城巴在零排放交通發展上的新里程碑，更為香港氫能未來揭開序幕。隨著氫能技術的不斷完善，香港公共交通的無碳未來指日可待。「我們不僅僅是在為香港打造更綠色的未來，更是在為全球公共交通行業樹立標杆。」李卓豪先生總結道。而楊冬先生則強調：「如果我們能夠率先實現液態氫技術的應用，香港將成為全球氫能交通發展的領導者。」

（資料由客戶提供）