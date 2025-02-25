城巴首辦氫能運輸研討會 翹楚雲集共商液態氫零排放交通新機遇
今天香港迎來公共交通發展的重要里程碑——全港首輛雙層氫能巴士正式投入載客服務一周年。為進一步推動氫能技術的應用，城巴於上周舉辦首屆氫能運輸研討會。研討會由城巴主要股東漢思集團（Hans Group）發起，邀請政府高層官員、國家能源集團代表、本地及國內外氫能專家及業界領袖，逾200位共同探討香港如何利用氫能技術邁向零排放交通，並為未來發展液態氫技術鋪路。議題涵蓋氫能巴士營運經驗、液態氫技術突破及未來發展潛力，為香港公共交通的可持續發展開拓新方向。
氫能技術進入關鍵時刻 各界共商發展方向
研討會於香港會議展覽中心舉行，以「氫燃料在運輸的發展與應用——由氫氣至液氫的演化」為主題，透過多場專題討論，深入剖析氫能技術在香港及國際市場的應用與未來趨勢。香港特別行政區政府機電工程署署長潘國英先生擔任主禮嘉賓，並在開幕致辭時表示，政府一直致力推動新能源發展，由環境及生態局領導的氫能源跨部門工作小組，已原則上同意18個氫燃料試驗項目申請，當中包括氫能雙層巴士、氫能洗街車、本港首個公眾加氫站等，預計氫能洗街車將配合加氫站使用。同時，機電工程署現正推動修訂《氣體安全條例》，制訂安全指引，將氫燃料的安全規管納入條例內，以支持氫能發展。
香港在氫能技術應用方面具備獨特條件，展望將來在重型運輸上使用液態氫，或許是較傳統的高壓儲氫方式更具潛力的選擇。漢思集團行政總裁楊冬先生指出：「因此我們希望能夠直接跳到液態氫技術，開闢一條更適合香港的道路。」他進一步強調，研討會的主要目標是促進業界、科研機構及政府的合作，確保香港能夠在全球氫能技術發展中「後來居上」，成為世界領先的氫能交通示範城市。研討會印證了漢思集團引領創新，以及推動潔淨能源轉型方案的決心。結合城巴在公共交通零排放轉型的獨特營運經驗，讓參加者展開豐富及有意義的對話，從而推動氫能巴士及其他氫能車種在香港的發展至新台階。
城巴加碼氫能發展 目標2045年全面零排放
作為本地首個投入氫能車輛並積極推動氫能技術的公共交通營運商，2024年，城巴成功引入全港首輛雙層氫能巴士，並在多條跨海及長途路線中投入運營，展現了氫能車輛在續航里程、快速加氫及高載客需求方面的優勢。城巴對於氫能的未來發展擁有清晰願景。城巴董事總經理李卓豪先生（Richard Hall）表示，研討會有助總結營運經驗，進一步邁向城巴零排放轉型計劃「#MissionZero」，在2045年實現全面使用零排放巴士的目標。他強調：「城巴與政府緊密合作，在短短數年間實現『從此氫起未來』的願景。透過創新、合作及決心的思維，讓一切皆變得有可能。」
此外，他指出，氫能巴士在實際運營過程中，其可靠性與效率均可與傳統柴油巴士相媲美，甚至在某些方面表現更勝一籌。他認為氫能巴士投入營運剛滿一周年，在各方面表現優勝，能夠釋出市場對氫能的安全性的誤解，他指出「氫能並不像人們想像的那麼危險，所有燃料都有風險，關鍵在於管理和安全規範。」展望未來，城巴將繼續推動氫能技術的發展，並積極與政府合作，確保基礎設施與法規配套完善。「我們希望與政府及業界夥伴共同合作，確保香港的氫能基礎設施與法規能夠支持這項技術的長遠發展。」
液態氫技術成焦點 助力氫能運輸長遠發展
研討會的另一焦點是液態氫技術的發展。液態氫具有更高的能量密度與更長的運行距離，被視為氫能交通的下一個技術前沿。目前，全球範圍內的液態氫應用仍處於試驗階段，但香港有潛力成為全球首個在運輸中大規模應用液態氫的城市。
「如果我們能夠在香港率先將液態氫技術應用於巴士營運，那麼我們將成為全球領先者。」楊冬先生如是說。他預測，在未來 2到3年內，應該會有初步的商業化解決方案，而 3到5年內，液態氫技術有望在香港實現更廣泛的應用。「我們認為，液態氫技術的發展並不是遙遠的未來，而是一個短中期內可以實現的目標。」李卓豪先生也強調：「目前我們主要依靠氣態氫，但從長遠來看，液態氫將帶來更大的經濟效益與運營靈活性。」
攜手業界夥伴 共創香港氫能未來
城巴董事兼善水資本合夥人萬宇峰先生認為，香港作為「超級聯絡人（Super Connector）」，具備獨特的地理與商業優勢，能夠將中國內地與全球市場聯繫起來，推動氫能技術的發展與商業應用。「香港的角色不僅是提供聯繫，更是將內地與海外的優秀技術與經驗融合，發展出適合香港的新能源模式。」
這場氫能研討會不僅標誌著城巴在零排放交通發展上的新里程碑，更為香港氫能未來揭開序幕。隨著氫能技術的不斷完善，香港公共交通的無碳未來指日可待。「我們不僅僅是在為香港打造更綠色的未來，更是在為全球公共交通行業樹立標杆。」李卓豪先生總結道。而楊冬先生則強調：「如果我們能夠率先實現液態氫技術的應用，香港將成為全球氫能交通發展的領導者。」
（資料由客戶提供）