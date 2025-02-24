警員佐級協會主席林志偉﹕薪酬對僱員重要　但認為調整不影響士氣

香港警察隊員佐級協會今日（24日）在警察遊樂會舉辦新春團拜，主席林志偉致辭時以靈蛇的三個特點勉勵同袍，另亦提到警務工作在人工智能輔助下有助提升效率，但人工智能仍未能取代警察的人性化及經驗，寄語同袍亦要時刻保持危機感，自省工作是否到位及足夠，與時並進。



他於團拜後回應傳媒提問有關公務員薪酬凍薪調整的看法。他指現階段就凍薪未能發表意見，但作為政府一員，會尊重政府任何決定，會繼續同香港迎難而上，並強調維持社會安定是公務員首要任務。他又指，薪酬對打工仔而言很重要，但相信薪酬調整不會影響警員士氣，會與相關政府單位保持密切溝通，跟進警隊薪酬及服務條件。



香港警察隊員佐級協會今日（24日）在警察遊樂會舉辦新春團拜，（左起）警務處處長及協會當然會長蕭澤頤、主席林志偉、首席永遠名譽會長梁振英及協會創會會長譚惠珠出席。（香港01記者攝）

今日出席的嘉賓包括首席永遠名譽會長梁振英、警務處處長及協會當然會長蕭澤頤、協會創會會長譚惠珠等。

蕭澤頤：監控鏡頭協助偵破120宗兇案

蕭澤頤於致辭時表示，本港2024年治安平穩，傳統罪案錄下跌，處低水平，部分有紀錄以來最低；而且破案率高，當中行劫案破案率達92.2%。他又指，去年安裝615組監控鏡頭，協助偵破120宗兇案、行竊、爆竊，當中25宗2日內破案，3宗兇殺案更在8小時內破案，反映對防罪滅罪的效益，但他強調更重要是前線同事展示的專業。

他表示，員佐級協會過去一年充當管理層及員佐級之間的橋樑，反映人員的工作、條件、福利，他指警隊着重內部溝通，重視同事寶貴意見。他指本港未來一年會有全運會及啟德體育園等多項大型活動，警隊會做好充分準備，令活動安全有序進行，同時居安思危，守護國家安全，希望員佐級協會鞏固管理層及前線人員之間溝通，為市民福祉奮鬥。

警務處處長蕭澤頤（左）與警員佐級協會首席永遠名譽會長梁振英祝酒。（香港01記者攝）

林志偉：人工智能帶來效率提升 仍未能取代警察

警察隊員佐級協會主席林志偉致辭時以生肖蛇聯繫警務工作。他形容在部分文化中，蛇為守護神，警察同樣是現今社會的守護者；而蛇靈巧敏捷，如同警察工作需高度警覺及身手靈活；警隊成立180年，亦如同蛇般經歷無數蛻變。警隊現面對無數挑戰，包括新型罪案法律制度與執法方式的變遷，如科技執法、社區警政，警隊需摸石過河，但相信警隊能自立自強，憑凶化吉，擺脫困境。

他另提及人工智能融入警務工作已非新鮮事，如上述以生肖蛇聯繫警務工作，便是出自DeepSeek。他認為人工智能帶來效率提升，但主要是輔助執法工作，目前仍未能取代警察，而警察能人性化及配合經驗。不過，警察亦要經常保持危機感，自省工作是否到位及足夠，仿效蛇蛻皮更新的特點，與時並進。

林志偉最後一次以主席身份出席新春團拜

林志偉另外提到，他的主席任期快將結束，今次新春團拜將是他最後一次以主席身份出席，未來將交由新一輩接棒。他表示在任八年以來，員佐級協會在疫情、2019年「黑暴」等艱辛日子，都擔當了積極的角色，他希望香港市民未來會順風順水。