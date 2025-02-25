「新型工業加速計劃」首個項目起動　正美藥品掀開香港新篇章

數碼時代為傳統製造業引領出「新型工業化」的創新出路，而政府推出的「新型工業加速計劃」正好成為鼓勵傳統製造業升級轉型的一大助力。紮根香港逾六十年的正美藥品有限公司將於大埔創新園設立全新智能生產設施，而此項目正是加速計劃首宗獲「新型工業評審委員會」支持的申請。日前，正美藥品舉行項目起動儀式，創新科技及工業局局長孫東教授致辭時，形容此項目為香港新型工業發展掀開新篇章。

攝影：陳葦慈



政府致力推動新型工業化

香港致力發展成為國際創新科技中心，並推出《香港創新科技發展藍圖》完善本港創科生態圈。其中，推動新型工業化發展是《藍圖》重點之一，而政府亦成立「新型工業發展辦公室」和設立「新型工業化資助計劃」，更推出總額高達100億港元的「新型工業加速計劃」，資助策略性產業的企業設立新智能生產設施。

雅各臣科研製藥有限公司旗下正美藥品有限公司在香港科技園公司的協助下，經過招標程序，成功於大埔創新園取得合適的廠房設立新智能生產設施，並以此項目申請「加速計劃」，成為首個獲「新型工業評審委員會」支持的項目。日前，科技園公司及正美藥品假新廠房地點舉行起動儀式，邀請多位嘉賓主禮。

主禮嘉賓：創新科技及工業局局長孫東教授（左四）、創新科技及工業局常任秘書長麥德偉先生（右三）、創新科技署署長李國彬先生（左二）、創新科技及工業局工業專員（創新及科技）葛明博士（右二）、香港科技園公司主席查毅超博士（左三）、香港科技園公司創新製造高級總監黃家裕先生（左一）、雅各臣科研製藥有限公司主席及行政總裁岑廣業先生（右四）及雅各臣科研製藥有限公司執行董事嚴振亮先生（右一）

創新科技及工業局局長孫東教授樂見正美藥品為香港新型工業發展掀開新篇章。

孫局長致辭時，表示正美藥品設置新廠房，建立全新藥品智能生產線，是向香港新型工業化的未來投下信心一票。他亦表示：「今次項目體現了特區政府對推動香港新型工業化發展的堅定決心，為香港新型工業發展掀開了嶄新的篇章！」

香港科技園公司主席查毅超博士展望能繼續推動新型工業和新質生產力發展。

查毅超博士則展望道：「科技園公司將持續推動企業合作夥伴、投資者、研究人員和科技企業之間的合作，廣納高潛力的人才及企業，推動新型工業和新質生產力發展，實現香港創科結合工業的長遠發展！」

正美藥品於大埔創新園設10條智能製藥生產線

正美藥品服扎根香港超過60年，是香港首家及現時唯一經PIC/S GMP認證在產的無菌眼藥水與注射劑製醫藥公司。今次設立的新工廠，預計包括10條全新藥品智能製藥生產線，包括眼藥水無菌生產線、固體劑型生產線、以及口服液藥物生產線，而此口服液藥物生產線將會繼續與本地大學醫學院聯合開發用於治療白血病的專科藥物。正美藥品亦將利用人工智能（AI）、實時數據分析和機器人技術，提高生產效率，確保產品品質。

雅各臣科研製藥有限公司主席及行政總裁岑廣業先生預計新工廠能在研發、質量保證和智能製造等領域創造約200個就業職位。

正美藥品母企雅各臣科研製藥有限公司主席及行政總裁岑廣業先生表示，今次項目有賴科技園公司在申請過程中的積極協助，「成功申請『加速計劃』不單大大加快了新生產線的建設，並且將在研發、質量保證和智能製造等領域創造約200個就業職位。此外，新工廠和原有工廠將同在大埔創新園，所以在生產線和人才等不同方面，將會產生協同效應，更能提高生產力。」正美藥品預計工程會於本年內開展，並預期第一條生產線可於2026年底試產及運作，其餘全部生產線預期於2028年底試產及運作。

（資料及相片由客戶提供）