投資移民怕中伏？免費入場國際移民及置業博覽帶你避開移民陷阱！

不少港人都有移民或投資海外物業的想法，但當真正開始計劃時，卻發現資訊繁雜，各國政策不斷變動，令人頭痛不已。隨着《財政預算案》公佈及美國特朗普政府擬推出「金卡」投資移民計劃等消息，市場對移民及海外置業的關注度進一步提升。另一方面，不少人講到海外置業投資，只想到英、美、澳、加等這些投資熱點，但其實，全球房地產市場炙手可熱，機會處處。然而投資機會稍縱即逝，要找到最適合自己的方案，關鍵在於掌握最新資訊！與其自己盲摸摸地搜尋資料、擔心自己會錯過重要細節，不如直接向專業顧問請教，讓他們根據你的需求，提供最合適的建議，助你制定一個穩妥而可行的計劃。如果你正考慮移民、海外升學、環球投資或置業，想掌握最新移民及投資動向，就不要錯過即將舉行的第六屆「國際移民及置業博覽」（IMPEX）！限時免費登記，名額有限，先到先得！



全港最大規模博覽 一站式掌握全球熱門市場

在全球經濟環境變化下，移民及置業市場亦不斷變動。英國BNO簽證政策逐漸收緊，加拿大「救生艇計劃」名額有限，澳洲技術移民門檻提高，最新發佈的《財政預算案》公佈多項與投資、房地產及移民相關的政策，同時美國「金卡」投資移民計劃的討論亦成為熱話，這些消息進一步影響全球移民市場格局，令不少港人開始尋找更多元的移民與投資機會。今年，第六屆國際移民及置業博覽（IMPEX）將於2025年3月22日至23日在香港會議展覽中心舉行。

作為香港最大規模的移民及海外物業展覽，IMPEX 自創辦以來已成功吸引超過400家參展商，累計訪客人次突破20萬。今年 IMPEX 匯聚歷來最強陣容！海外發展商及中介商參與度大幅提升，帶來更多市場選擇及獨家優惠！除了傳統熱門市場如英國、美國、澳洲、加拿大外，還包括日本、馬來西亞、泰國、杜拜、土耳其等新興投資地點，為投資者提供更多選擇。隨着近年資金流向出現變化，這些新興市場的投資潛力被廣泛關注，成為投資者的新選擇。無論是長線投資、短期回報，還是自住需求，都能在展會上找到理想的方案。

在IMPEX，除了可查詢到熱門移民國家資訊之外，更有不少新興國家移民資詢可讓有興趣移民人士查詢。

參展商陣容鼎盛 一對一諮詢助你部署移民置業路

第六屆國際移民及置業博覽會的參展商陣容鼎盛，涵蓋全球超過100家移民顧問、房地產發展商、投資機構及專業顧問，提供最全面的一站式資訊與服務，為有意移民及海外置業人士提供最實用建議。移民法律與顧問方面，景鴻集團有限公司則提供一站式移民服務，助你順利落戶海外，葉謝鄧律師行將提供全方位法律諮詢及申請服務。此外，亦有海外升學顧問機構，為移民家庭的子女提供最專業的教育規劃。

房地產方面，起源於享譽全球的蘇富比拍賣行List Sotheby's International Realty 提供日本高端住宅、別墅及投資型房產的投資機會，英國發展商Berkeley Group 為客戶提供全面的英國房地產諮詢服務，澳洲最大的地產代理公司之一Ray White提供一站式澳洲投資服務，而Banyan Group Residences 悅榕集團住宅帶來東南亞風情特色住宅，吸引自住及投資人士關注。

此外，現場設有一對一專業諮詢服務，訪客可與來自全球的移民顧問、房地產發展商、金融機構及專業顧問直接對話，獲取最切合自身需求的建議。不論是移民條件、簽證流程、海外置業手續，還是財務管理、稅務規劃，現場專家都能解答一切疑問，確保你的計劃順利進行。

博覽會的參展商極為多元化，涵蓋移民顧問、海外升學顧問、搬運服務、寵物移民、房地產發展商及中介商、資產管理、金融服務、稅務顧問及規劃。

70+場世界級專家講座 剖析投資移民趨勢

為期兩天的博覽會除了匯聚超過100家來自各地的投資移民攤位外更安排逾70場世界級專家講座，剖析最新市場趨勢與專業建議。成功登記者可於講座上與專家交流意見，汲取最新市場趨勢與專業建議。是次博覽會邀得多位業界翹楚助陣，專家涵蓋移民、投資、稅務領域，均具備深厚專業知識與豐富實務經驗。部分專家曾參與多國移民政策制定，對政策內涵及未來走向瞭若指掌；另有專家深耕海外房地產市場多年，成功操盤多項大型地產投資項目，累積豐富的實戰經驗。在專家講座中，訪客將能獲得最新的移民趨勢分析、投資策略建議，以及資產管理規劃，助你更好地部署未來。

逾70場世界級專家講座馬拉松式舉行。

限時免費登記 專享超過$10,000優惠

除了有多個攤位及講座讓大家參與之外，現場更專享總值超過$10,000優惠及折扣，讓有意移民或海外投資人士可享受更多專屬禮遇。今次博覽會的門票限時免費，講座名額先到先得，現在就立即登記入場！！

第六屆國際移民及置業博覽會

地點︰香港會議展覽中心 5FG 展覽廳

日期︰2025 年 3 月 22 日至 23 日

時間︰3 月 22 日（六）10:00 AM - 8:00 PM

3 月 23 日（日）10:00 AM - 7:00 PM

門票：免費入場

詳情︰https://immigration-expo.com/

（資料及相片由客戶提供）