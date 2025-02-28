香港創科企業亮相 MWC 2025 從前瞻概念到智慧解決方案展技術實力
在全球數碼化浪潮下，穩定、高效的網絡連接技術與智能應用已成為推動創新與產業轉型的關鍵。今年3月，香港科技園公司（科技園公司）及香港貿易發展局（貿發局）攜手帶領24間香港創科企業遠赴西班牙巴塞隆拿，參加2025年世界移動通訊大會（MWC），並於展會內設立「香港科技館」，以創新技術重新定義連接、數碼轉型及智慧應用，為不同行業帶來突破性的解決方案。這些企業不僅展示了香港的創科實力，更為全球市場帶來了變革性的技術應用。
三大領域初創企業 展現香港創科實力
在遠赴西班牙參加MWC 2025的創科企業中，涵蓋先進電子與機械人技術（Advanced Electronics & Robotics）、人工智慧與數據（AI & Data）及數碼轉型（Digital Transformation）三大領域，透過創新技術，推動不同產業的數碼轉型。其中， Aiqua Corporation、GoGoChart Technology及Syngular Technology在智慧聲納泳池健康及安全監察、人工智慧行銷及醫療擴增實境（AR）領域發揮影響力，推動產業的智能化轉型。另外，Altai Technologies和eSIX Limited兩間企業，專注於網絡基建與無線連接技術，猶如數碼世界的「血管系統」，確保數據流動順暢，支撐企業及城市的數碼發展。
智能科技重塑未來 落地應用推動行業轉型
隨著智能技術的快速發展，各行各業正透過創新應用實現數碼轉型，提升效率並創造新的商業價值。從數碼營銷再到醫療技術的革新，香港初創企業透過創新技術，為全球市場帶來突破性的解決方案。以下是三間來自香港科學園的初創企業，如何以智能應用推動行業轉型。
Aiqua Corporation：首創聲納AI 游泳安全監測系統
Aiqua歷時 3 年研發，「SwimNet 1.0」是基於聲納的 AI 游泳健康與安全監測系統，提供即時健康監測及安全警報，提升游泳場館的安全管理水平。這項技術結合AIoT（人工智慧物聯網）概念，推動水上運動場地的智能化發展，確保游泳者的安全與健康。Aiqua共同創辦人及工程總監陳柏泉表示：「這是全球首個的聲納 AI 游泳安全監測系統，我們積極拓展東南亞和歐洲市場。科技園在市場推廣和業務發展方面給予了我們很多建議和支持，還幫助我們安排參加MWC，讓我們能專注推廣產品。」
GoGoChart Technology：AI 驅動的數碼營銷平台
GoGoChart 以 AI 驅動其數碼營銷策劃管理平台 AppAura，為全球超過 2,000 個品牌提供隨時隨地的廣告數據及分析。作為香港首個獲得 ASA 認證的代理公司，GoGoChart 致力於簡化廣告投放流程，幫助企業高效管理跨平台廣告活動。其平台整合了多個主流廣告平台（如 Facebook、Google、Instagram 等），用戶只需設定一次內容，即可快速推送至多個平台，並自動分析競爭對手的關鍵詞，實現精準投放。GoGoChart創辦人及行政總裁魯曉聚談到：「科學園通過各種項目幫助我們拓展海外市場、建立人際網絡。去年參加Global Booster Programme，讓我們收穫頗豐。」
Syngular Technology：AI 與擴增實境（AR）技術革新手術輔助方案
其 SyngAR™技術透過其 AI 醫學影像建模平台，將 CT 和 MRI 掃描轉化為高精度擴增實境（AR）模型，為外科手術提供更精確的空間視覺指引，提升手術精準度，改善病人治療效果。Syngular Technology 行政總裁施君易說：「我們已經與香港醫管局合作，也希望通過參加 MWC 2025 拓展歐洲市場。」
智慧連接 打造全球網絡新世代
「創科要成功，除了『大腦』（AI），還需要『血管』（網絡與通訊技術），確保數據能夠高效傳輸，發揮真正的價值。」科技園公司初創企業生態圈培育及發展總監 粘清澤表示。在本次參展的香港科企當中，Altai Technologies 及 eSIX Limited 兩家企業在網絡連接領域的創新技術，成為矚目的焦點。
Altai Technologies：全球工業級 Wi-Fi 解決方案領導者
Altai Technologies 是全球領先的工業級 Wi-Fi 解決方案供應商，其品牌 Altai Super WiFi™已在全球超過 100 個國家廣泛應用。該公司的技術專注於提升工業環境中的無線連接效能，連接性能可延伸達 1,700 米，相比一般 Wi-Fi 不到 500 米的覆蓋範圍，適用於製造業、物流及能源等行業，幫助企業提升生產效率及營運效能。Altai 的技術就像「網絡的血管」，為企業提供穩定且高效的數據傳輸，確保各個環節無縫連接。「我們公司成立於 2006 年，科技園在 B2B 市場推廣和商業機會方面給予了我們很多支持。」Altai Technologies總裁梁舜凱說，Altai 的技術還特別針對工業環境中的挑戰進行優化，例如在大型倉庫、港口和礦場等複雜場景中，能夠實現無間斷的網絡覆蓋，支持自動化設備和物聯網（IoT）應用。隨著全球工業數字化轉型的加速，Altai 的解決方案正在幫助更多企業實現高效運營和智能化管理。未來，Altai 計劃進一步擴展其技術應用範圍，並通過與國際合作夥伴的緊密合作，推動工業級 Wi-Fi 技術在全球的普及與創新。
eSIX Limited：創新虛擬以太網技術 提升 5G 網絡性能
eSIX Limited 則專注於虛擬城域以太網解決方案，其專利的 IPfiber 技術利用現有基礎設施構建高效且成本效益的 5G 網絡，能將傳統衛星通信成本降低到原來的百分之一，為智慧城市及零售等行業提供穩健的連接方案。eSIX 的技術不僅提升了網絡性能，更為企業提供了工業級設備，進一步推動網絡效率的提升。正如「血管」輸送血液至全身，eSIX 的技術確保數據能夠快速、穩定地傳輸到各個終端，支持智能城市的運作。
eSIX 行政總裁陳前表示：「我們在東南亞市場已取得顯著進展，目前正在積極拓展歐洲市場。參加 MWC，就是希望與歐洲的潛在合作夥伴建立聯繫。」此外，eSIX 的技術還具備高度靈活性，能夠根據不同行業的需求進行定制化部署，例如在物流、製造和能源領域中實現自動化操作和遠程管理。通過與當地合作夥伴的緊密合作，eSIX 正在逐步解決進入歐洲市場的認證和法規挑戰，並計劃將技術應用於更多智慧城市項目，推動全球數字化轉型。
科技園生態圈促進企業合作 加速初創企業國際化發展
科技園公司不僅為初創公司提供技術與資金支持，還構建了一個完整的創科生態圈，讓不同階段的初創企業能夠互相合作，推動創新產品誕生，這次帶到 MWC 2025 的產品正好展現這種協同效應。其中，OcéanoX 正是一個成功案例。這款產品結合了來自兩間園區公司AIqua與eSIX，融合 AIoT和網絡性能優化技術，致力於提升海事通信效能，特別適用於水質監測、離岸風電及沿海活動 等場景。透過這種跨企業合作，初創公司能夠加速產品開發，並進一步推動香港創科企業進軍國際市場。
是次 MWC 2025 不僅是香港初創企業展示技術實力的舞台，更是推動國際合作的重要契機。「我們科學園有很多優秀的創科公司。香港雖然地方小，但如果要在全球取得成功，除了要有強大的創科實力，還需要在國際舞台上展示我們的能力。」粘清澤續指：「我們希望通過不同的計劃，在資源上支持他們，並在像 CES 和 MWC 這樣的國際場合中，幫助他們拓展業務。」展望未來，香港初創企業將繼續透過技術創新，推動行業發展，並與全球市場接軌，尋求更多跨地域合作機會。
（資料由客戶提供）