香港創科企業亮相 MWC 2025 從前瞻概念到智慧解決方案展技術實力

在全球數碼化浪潮下，穩定、高效的網絡連接技術與智能應用已成為推動創新與產業轉型的關鍵。今年3月，香港科技園公司（科技園公司）及香港貿易發展局（貿發局）攜手帶領24間香港創科企業遠赴西班牙巴塞隆拿，參加2025年世界移動通訊大會（MWC），並於展會內設立「香港科技館」，以創新技術重新定義連接、數碼轉型及智慧應用，為不同行業帶來突破性的解決方案。這些企業不僅展示了香港的創科實力，更為全球市場帶來了變革性的技術應用。



三大領域初創企業 展現香港創科實力

在遠赴西班牙參加MWC 2025的創科企業中，涵蓋先進電子與機械人技術（Advanced Electronics & Robotics）、人工智慧與數據（AI & Data）及數碼轉型（Digital Transformation）三大領域，透過創新技術，推動不同產業的數碼轉型。其中， Aiqua Corporation、GoGoChart Technology及Syngular Technology在智慧聲納泳池健康及安全監察、人工智慧行銷及醫療擴增實境（AR）領域發揮影響力，推動產業的智能化轉型。另外，Altai Technologies和eSIX Limited兩間企業，專注於網絡基建與無線連接技術，猶如數碼世界的「血管系統」，確保數據流動順暢，支撐企業及城市的數碼發展。

智能科技重塑未來 落地應用推動行業轉型

隨著智能技術的快速發展，各行各業正透過創新應用實現數碼轉型，提升效率並創造新的商業價值。從數碼營銷再到醫療技術的革新，香港初創企業透過創新技術，為全球市場帶來突破性的解決方案。以下是三間來自香港科學園的初創企業，如何以智能應用推動行業轉型。

Aiqua Corporation：首創聲納AI 游泳安全監測系統

Aiqua歷時 3 年研發，「SwimNet 1.0」是基於聲納的 AI 游泳健康與安全監測系統，提供即時健康監測及安全警報，提升游泳場館的安全管理水平。這項技術結合AIoT（人工智慧物聯網）概念，推動水上運動場地的智能化發展，確保游泳者的安全與健康。Aiqua共同創辦人及工程總監陳柏泉表示：「這是全球首個的聲納 AI 游泳安全監測系統，我們積極拓展東南亞和歐洲市場。科技園在市場推廣和業務發展方面給予了我們很多建議和支持，還幫助我們安排參加MWC，讓我們能專注推廣產品。」

Aiqua共同創辦人及工程總監陳柏泉說︰「聲納技術雖然已有百年歷史，但我們是第一個將其商業化並應用於泳池安全監測的公司。我們對這項技術的未來充滿信心，並希望能夠在全球範圍內推廣。」

Aiqua 的 SwimNet 1.0 是一款基於聲納技術的 AIoT 解決方案，旨在通過智能化的水域健康監測來提升游泳安全。

GoGoChart Technology：AI 驅動的數碼營銷平台

GoGoChart 以 AI 驅動其數碼營銷策劃管理平台 AppAura，為全球超過 2,000 個品牌提供隨時隨地的廣告數據及分析。作為香港首個獲得 ASA 認證的代理公司，GoGoChart 致力於簡化廣告投放流程，幫助企業高效管理跨平台廣告活動。其平台整合了多個主流廣告平台（如 Facebook、Google、Instagram 等），用戶只需設定一次內容，即可快速推送至多個平台，並自動分析競爭對手的關鍵詞，實現精準投放。GoGoChart創辦人及行政總裁魯曉聚談到：「科學園通過各種項目幫助我們拓展海外市場、建立人際網絡。去年參加Global Booster Programme，讓我們收穫頗豐。」

GoGoChart創辦人及行政總裁魯曉聚稱︰「科學園不僅邀請我們參加 MWC，還為我們提供了展示技術的平台，幫助我們與歐洲市場接軌，這對我們的國際化發展至關重要。」

GoGoChart的目標是讓廣告投放變得簡單易用，即使是十歲的小朋友或七十歲的長者也能輕鬆操作。

Syngular Technology：AI 與擴增實境（AR）技術革新手術輔助方案

其 SyngAR™技術透過其 AI 醫學影像建模平台，將 CT 和 MRI 掃描轉化為高精度擴增實境（AR）模型，為外科手術提供更精確的空間視覺指引，提升手術精準度，改善病人治療效果。Syngular Technology 行政總裁施君易說：「我們已經與香港醫管局合作，也希望通過參加 MWC 2025 拓展歐洲市場。」

Syngular Technology 行政總裁施君易說：「我們希望通過MWC，展示我們的技術優勢，並與更多的國際客戶建立聯繫。我們的目標是將這項技術推廣到全球，特別是在骨科手術和醫療培訓領域，幫助更多的醫生和患者。」

Syngular Technology Limited 領先於骨科手術輔助方面的創新研發，結合 AR 實境與醫療診治，其產品可用於多方遠程協作及遊戲化醫療培訓等場景。

智慧連接 打造全球網絡新世代

「創科要成功，除了『大腦』（AI），還需要『血管』（網絡與通訊技術），確保數據能夠高效傳輸，發揮真正的價值。」科技園公司初創企業生態圈培育及發展總監 粘清澤表示。在本次參展的香港科企當中，Altai Technologies 及 eSIX Limited 兩家企業在網絡連接領域的創新技術，成為矚目的焦點。

Altai Technologies：全球工業級 Wi-Fi 解決方案領導者

Altai Technologies 是全球領先的工業級 Wi-Fi 解決方案供應商，其品牌 Altai Super WiFi™已在全球超過 100 個國家廣泛應用。該公司的技術專注於提升工業環境中的無線連接效能，連接性能可延伸達 1,700 米，相比一般 Wi-Fi 不到 500 米的覆蓋範圍，適用於製造業、物流及能源等行業，幫助企業提升生產效率及營運效能。Altai 的技術就像「網絡的血管」，為企業提供穩定且高效的數據傳輸，確保各個環節無縫連接。「我們公司成立於 2006 年，科技園在 B2B 市場推廣和商業機會方面給予了我們很多支持。」Altai Technologies總裁梁舜凱說，Altai 的技術還特別針對工業環境中的挑戰進行優化，例如在大型倉庫、港口和礦場等複雜場景中，能夠實現無間斷的網絡覆蓋，支持自動化設備和物聯網（IoT）應用。隨著全球工業數字化轉型的加速，Altai 的解決方案正在幫助更多企業實現高效運營和智能化管理。未來，Altai 計劃進一步擴展其技術應用範圍，並通過與國際合作夥伴的緊密合作，推動工業級 Wi-Fi 技術在全球的普及與創新。

Altai Technologies總裁梁舜凱︰「這次參加 MWC 2025，我們展示了領先的工業級 Wi-Fi 技術，並希望通過展會與更多歐洲客戶建立合作關係。」

Altai Technologies Limited 提供領先行業的工業級 Wi-Fi 解決方案，如 Altai Super WiFi，備受製造、物流和能源等著重生產力及效率的行業客戶信賴。

eSIX Limited：創新虛擬以太網技術 提升 5G 網絡性能

eSIX Limited 則專注於虛擬城域以太網解決方案，其專利的 IPfiber 技術利用現有基礎設施構建高效且成本效益的 5G 網絡，能將傳統衛星通信成本降低到原來的百分之一，為智慧城市及零售等行業提供穩健的連接方案。eSIX 的技術不僅提升了網絡性能，更為企業提供了工業級設備，進一步推動網絡效率的提升。正如「血管」輸送血液至全身，eSIX 的技術確保數據能夠快速、穩定地傳輸到各個終端，支持智能城市的運作。

eSIX 行政總裁陳前表示：「我們在東南亞市場已取得顯著進展，目前正在積極拓展歐洲市場。參加 MWC，就是希望與歐洲的潛在合作夥伴建立聯繫。」此外，eSIX 的技術還具備高度靈活性，能夠根據不同行業的需求進行定制化部署，例如在物流、製造和能源領域中實現自動化操作和遠程管理。通過與當地合作夥伴的緊密合作，eSIX 正在逐步解決進入歐洲市場的認證和法規挑戰，並計劃將技術應用於更多智慧城市項目，推動全球數字化轉型。

eSIX 行政總裁陳前︰「我們對歐洲市場充滿信心，特別是在智慧城市和零售行業的應用。」

科技園生態圈促進企業合作 加速初創企業國際化發展

科技園公司不僅為初創公司提供技術與資金支持，還構建了一個完整的創科生態圈，讓不同階段的初創企業能夠互相合作，推動創新產品誕生，這次帶到 MWC 2025 的產品正好展現這種協同效應。其中，OcéanoX 正是一個成功案例。這款產品結合了來自兩間園區公司AIqua與eSIX，融合 AIoT和網絡性能優化技術，致力於提升海事通信效能，特別適用於水質監測、離岸風電及沿海活動 等場景。透過這種跨企業合作，初創公司能夠加速產品開發，並進一步推動香港創科企業進軍國際市場。

科學園生態圈的協作環境為兩間公司提供了技術交流與資源整合的平台，進一步推動了 OcéanoX 的創新與發展。

科技園公司初創企業生態圈培育及發展總監粘清澤表示：「透過持續帶領初創參與國際展覽，以接軌國際市場及全球持份者，為科研技術配對最適合的發展空間，以建立多邊合作和實現業務發展。」

是次 MWC 2025 不僅是香港初創企業展示技術實力的舞台，更是推動國際合作的重要契機。「我們科學園有很多優秀的創科公司。香港雖然地方小，但如果要在全球取得成功，除了要有強大的創科實力，還需要在國際舞台上展示我們的能力。」粘清澤續指：「我們希望通過不同的計劃，在資源上支持他們，並在像 CES 和 MWC 這樣的國際場合中，幫助他們拓展業務。」展望未來，香港初創企業將繼續透過技術創新，推動行業發展，並與全球市場接軌，尋求更多跨地域合作機會。

（資料由客戶提供）