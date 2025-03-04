10Life 5星保險大奬嘉許優質產品　緊貼市場演變擴闊保障邊界

市面上保險選擇眾多，條款複雜，對一般消費者而言，要揀一份真正適合自己需要的保險產品，確實不容易。正因如此，10Life 保險比較平台因應市場需求而成立，透過專業數據分析，為消費者提供清晰、透明的保險評級，幫助大家更輕鬆地識別高保障、對消費者更有利的優質保險產品。為表揚市場上最優質的保險產品，「10Life 5星保險大奬 2025」頒獎典禮 於 2月27日假香港瑰麗酒店舉行，吸引超過 70位業界精英出席，包括來自AXA 安盛、中銀人壽、中國太平洋人壽（香港）、富衛香港、忠意保險、香港年金、Sun Life 永明及萬通保險（排名不分先後）等8間保險公司的高層代表，場面盛大，充分展現獎項的公信力。



推動市場透明度與公平保險發展 專業評級助消費者選擇合適保障

10Life 5星保險大奬這項業界盛事已舉辦至第四屆，旨在提升保險市場透明度，推動「公平保險」發展，讓消費者能夠「買得啱，賠得足」。10Life 聯合創辦人倫沛然在典禮上表示：「10Life 5星大獎的目標，是用公正的評選，選出最好的保險產品，不會受商業合作影響決定。每年，10Life 專家團隊都會提高評審標準，而每年保險公司的表現都令人喜出望外，不單合格，更超出預期，只有評分達到最強 10% 的產品才可得獎，實在真材實料。」

10Life 聯合創辦人倫沛然。

此外，他亦回顧了 2024 年 10Life在提升市場包容性方面的重大進展，例如積極推動保險公司接受 SEN（特殊教育需要）群體的投保，填補市場缺口，確保不同需求的消費者都能獲得適切的保障。他強調，未來 10Life 會繼續履行推動行業改革的承諾，並開展「精神健康」及「大灣區退休規劃」兩大研究，深入分析市場需求，為行業提供前瞻指引；同時結合ChatGPT、DeepSeek 等 AI 工具及 10Life 龐大的數據庫，以科技與數據分析為基礎，重新定義「保險」，協助保險公司提升服務，引領保險市場邁向更公平、公正的方向。

緊貼需求演變成為行業趨勢 深入探討行業未來發展

在典禮當日，瑞士再保險公司（Swiss Re Asia）總裁馬明霞應邀發表演講，探討亞洲地區的保障缺口（Protection Gap）及市場趨勢，並分析高齡化、醫療進步及通脹等因素對壽險與健康保險的影響。她指出︰「經濟放緩、人口老化、醫療成本上升等挑戰正影響亞洲的壽險及健康保險市場，客戶的需求亦在改變。保險公司需要優化產品，例如開發針對不同人生階段需求的危疾產品，建立可持續的醫療保障。」

此外，馬明霞亦強調，疾病的預後數據越來越多，有助保險公司設計更能應對不同疾病影響的產品；而面對 人口老化問題，保險公司亦應增加對老退化治療的保障，從而減少保障缺口，滿足不斷變化的客戶需求。

瑞士再保險公司（Swiss Re Asia）總裁馬明霞。

頒奬典禮當日，Sun Life永明、富衛香港及中銀人壽，三間榮獲 「年度最佳（人壽、健康、財富）保險公司大獎」 的企業代表以及10Life代表，以「保險公司如何在變遷中守護香港及大灣區客戶」為主題，在小組討論中深入探討市場趨勢及未來發展方向。

10Life 5星保險大奬 助消費者揀選最優質產品

「10Life 5星保險大奬」評選機制嚴謹，由 10Life 的專業精算師及數據團隊，於超過 50 間保險公司及 1,500 個保險計劃中，根據保障範圍、條款細節及不同保障情境進行全面分析，從中挑選出各個類別中表現最優秀的 5星保險產品，並嘉許年度表現卓越的保險公司，以鼓勵業界持續提升產品質素。在本年度頒獎典禮上，10Life 頒發了重要獎項，包括 5星醫療保險獎、5星危疾保險獎、5星儲蓄保險獎、5星扣稅年金保險獎、5星即期年金保險獎及5星終身人壽保險獎，藉此推動保險業界不斷進步，為消費者提供更優質、更全面的保障選擇。

完整得獎名單

了解10Life 5星保險大獎評分方法

首創保險產品評級 助消費者實現「買得啱，賠得足」

為讓客戶無論是在投保或進行理賠時，都能獲得最好的保障，一眾保險業專業人士創立了一站式保險平台10Life，致力實現公平保險。成立以來10Life以科技為綱，人心為本，為香港帶來公平產品、公平銷售、公平理賠。首創保險產品評級，消費者可輕鬆比較保險；團隊更設有保險顧問，按客戶需要作出專業建議；而獨立的理賠專員更專注索償，熟悉理賠程序，協助受保人獲得公平賠償，如有不公便向保險公司據理力爭，讓消費者「買得啱，賠得足」。

想了解更多，或比較各類保險，即到10life網址

（資料及相片由客戶提出）