郵政3.18推2025通用郵票　涵故宮博物館荔枝窩　明售首日封明信片

香港郵政今（3日）宣布，將於3月18日推出「二○二五年香港通用郵票」，共有16枚，以香港著名地標為主題，描繪香港基礎設施發展及保育成就，售價127.9元。另外，明日（4日）起全線郵政局和香港郵政網上購物坊「郵購網」發售「二○二五年香港通用郵票」正式首日封，明信片則只限在集郵局發售。



新郵票設計以16枚的郵票介紹香港地標，包括香港故宮文化博物館、國際金融中心、港珠澳大橋和荔枝窩，展示香港獨特的景觀。（郵政提供圖片）

16枚郵票面額全 金額1角至50元

香港郵政將於3月18日推出「二○二五年香港通用郵票」，售價127.9元。該套新郵票是香港郵政發行的第五套通用郵票，以16枚的郵票介紹香港地標，包括香港故宮文化博物館、國際金融中心、港珠澳大橋和荔枝窩，展示香港獨特的景觀。通用郵票面額種類齊全，跨度從1角到50元，以便利市民組合不同郵資作日常投寄郵件之用。

「二○二五年香港通用郵票」明信片明（4日）起於集郵局發售。（郵政提供圖片）

各間郵局和郵政網上購物坊「郵購網」會在明（4日）起，發售正式首日封，售價2.5元；各郵局會在明日至3月10日期間，接受預約自備封蓋銷服務。明信片、極限明信片及紀念套摺則只可在集郵局購買，其中普通明信片將於明日發售。

至於「二○一四年香港通用郵票」，郵政會繼續發售，直至存貨售罄為止。為紀念兩套香港通用郵票同時發售，香港郵政會發行特別紀念套摺。有關通用郵票及相關郵品的詳情，可到香港郵政郵票策劃及拓展處網頁 （stamps.hongkongpost.hk）查閱 。