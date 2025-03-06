港產廚餘機轉廢為能　本地快充技術推動電動車普及化

在2050碳中和的全球願景之下，各行各業均在發展計劃之中加入環保元素，而綠色科技亦逐漸普及，貫穿企業業務至市民的日常生活。在「城市創科大挑戰」勇奪兩獎的廚餘再生俠憑藉一部自動化機器將廚餘液化成漿液，並從中提取可用材料，解決以往處理廚餘人力和資金成本高的痛點；由Halo Energy研發的高功率快速充電技術，能大幅減少電動車充電時間，近期更設立亞洲首個解決電動車充電問題體驗中心Halo Hub，協助客戶處理電動車充電無效的問題，全方位推動電動車普及化。

攝影：鄭子峰



三步驟處理廚餘 新加坡出手邀請落戶

據環境保護署於2022年的數據統計，每日平均有超過一萬公噸都市固體廢物被棄置於堆填區，其中有三成為廚餘，屬都市固體廢物中最大類別。由於一般家庭和飲食業均會製造廚餘，所以對於地少人多的香港而言，廚餘過多無疑是有逼切性的問題。

由聯誼工程（國際控股）有限公司（AEL）研發的廚餘再生俠是全港首個自動將廚餘液化成漿液的處理系統，行政總裁周治平（Jude）介紹道：「大家可以將這個系統想像成人體處理食物一樣，先將廚餘攪碎，再分解成漿液，然後從中提取出能轉化成可再生能源或動物飼料的成份。」

AEL行政總裁周治平將廚餘再生俠攪碎、分解和提取三個步驟，比喻成人體處理食物一樣。

以往處理廚餘最大的挑戰是回收方式不夠方便，而且步驟繁複亦令人力和資金成本高企，最終唯有堆填處理，而Jude坦言廚餘再生俠正是有效針對這些痛點：「系統能夠安裝在購物中心和住宅區垃圾房，系統可自動把廚餘倒進機內，把廚餘攪碎，再轉化成漿液並儲存，再由吸缸車將漿液運送至AEL自家研發的集裝箱系統，並提取超過97%的可用材料，令成本和效益雙雙達至可觀的數字。過程自動，無臭、而且儲存量大方便運送」他續表示，現時平均每噸廚餘可產生約 300kWh可再生能源，生產製造0.1噸魚飼料，並減少0.5噸二氧化碳當量。

廚餘分解成漿液後，將會儲存於白色的大型密封箱之中，並由吸缸車將抽取漿液，運送至AEL自家研發的集裝箱系統，再進行提取。

在科技園公司協辦的「城市創科大挑戰」中，廚餘再生俠奪得公開組（環境的可持續發展）冠軍，以及由頒獎典禮參加者即場選出的最喜愛獎。此外，系統已經落地於尖沙咀The ONE商場、醫院和食物批發市場應用。科技園公司也積極落實減排的舉措，推廣商界採用綠色科技，現時科學園亦有使用這個系統處理30間園區餐廳的廚餘。Jude展望能藉此提高港人對廚餘的認識和理解，向日本和新加坡等環保意識先進的國家看齊。至於長遠而言，他則透露：「新加坡已經邀請我們落戶當地，而我更希望能將系統帶到內地及其他一帶一路國家，為環境保護及2050碳中和目標出一分力！」

高功率充電技術幫電動車「快叉」 澳洲450個車場落地應用

本港已有超過十萬輛電動車，是五年前的八倍，跟據立法會新一份《資料透視》顯示，本港主要空氣污染物濃度於2004年至2022年間有所下降，但主要源自汽車排放的二氧化氮的降幅較小。

電動車是綠色出行不可或缺的一環，但充電的成效則是減慢其普及化的其中一大挑戰，故在電子工程界打滾多年的曾偉華（Martin）於2017年決定成立希路能源（Halo Energy），研發電動車充電科技：「充電快慢是一個問題，而配電足夠設立充足站與否亦是另一個問題，所以我們看似是硬件公司，實際上業務是以軟件為重，並藉此解決充電相關的問題。」現時Halo充電站遍佈港九新界，功率由60kW到400kW都有，甚至在屯門黃金海岸更設有香港首個高功率儲能電動車充電站，讓配電不足之地亦能提供快速充電服務。

作為行業專家，Martin認為香港具有汽車全面電動化的條件，「縱觀全球，香港的電動化普及無疑是世界上最快的一個城市之一，估計在2030年，電動車比例將會接近一半或以上。」他預視未來將出現有更多可持續的能源，香港更是有條件可以大幅降低對石化能源的需求，讓2050碳中和目標逐步實現。

在電子工程界打滾多年的曾偉華（Martin）於2017年決定成立希路能源（Halo Energy），研發電動車充電科技。

據環境保護署統計，現時香港有超過10萬輛電動車，小至電單車，大至公共運輸工具，合共有來自18個經濟體、300多款型號。即使Halo充電站技術如何全面，總會出現問題導致充電失敗。因此，希路能源近期開設亞洲首個解決電動車充電問題體驗中心Halo Hub，Martin介紹道：「在科技園公司的幫助下，我們成功物識到合識的場地設立中心，客戶能駕車親臨進行檢查，找出充電失敗的原因，從而全面提高充電成功率，讓大家對電動車更有信心。」現時，希路能源的業務已經落戶澳洲和馬來西亞，其中更於澳洲CAREPARK旗下450個停車場、合共45000個車位，首先展開充電站建設，讓澳洲主要城市的CBD停車場加速電動化。