教育科技結合人工智能　加強學生學習動機　連電子工程都學得識！

在數碼時代的推動下，教育科技同樣推陳出新。儘管不少教育界人士曾經擔心人工智能（AI）的出現或會取代老師的工作，但在相關科技逐漸完善後，大家才發現AI原來是輔助老師教學的最佳工具。至於學生除了能在AI平台進行更有效的學習，更可以由淺入深地接觸微電子設計，讓業界能培育更多硬件設計人才，長遠而言勢必有助推動科技發展。

攝影：陳葦慈



夥半導體巨頭設計學習課程 培育本地微電子專才

從春晚機械人到DeepSeek火速爆紅，全球各地均爭先研發相關科技，例如是研發各類型的芯片，而香港作為國際創科中心亦不落於人後。然而有四名香港科技大學畢業生認為香港缺少本地的微電子設計人才，令到研發時受到限制，故四人便創立育教創科 (TURNED-E!)，聯合創辦人兼財務總監林霆輝(James)介紹：「我們是以微電子教育為主，向小學、中學、大學和NGO等機構，推出半導體、電路板、芯片設計等範疇的課程。」

育教創科由四名香港科技大學畢業生創立，首席技術總監黃弘曆（左）和財務總監林霆輝（右）便是其中之二。

育教創科其中一個招牌課程是與兩大半導體巨頭AMD和AVNET共同設計微電子設計的課程，內容是關於使用FPGA程式進行硬件設計，首席技術總監黃弘曆（Vincent）表示：「一般人未必認識FPGA，其實這是專家級的設計程式，全英文的教學手冊對初學者顯然不太友善，所以我們便決定將此轉換成證書課程，用更有趣的方式由淺入深地教大家，就算是中學生亦能學懂基本操作。」在科技園公司的幫助下，育教創科在設計課程的初期成功接洽AMD和AVNET兩大國際企業，其官方人員為課程內容進行修改，從而讓課程更具實用性。

香港資優教育學苑是其中一間參加證書課程的學校，而James對於學生的表現坦言驚喜：「他們能夠將內容融會貫通，甚至在此之上進行屬於自己的設計，令人喜出望外！」展望將來，Vincent則希望公司能先紮根香港，將證書課程、以至其他課程推廣至更多學校，「長遠而言，我們希望能放眼於中國和外地，培育更多微電子專才，推動科技發展！」

AI畀靈感增學習興趣 助華語和非華語學生學中文

人工智能改變了各行各業的生態，而教育亦不例外，或許大家認為AI只能進行數字相關的教學，但其實現時AI連修改中文作文亦是手到拿來之事。由香港大學教育學院助理教授羅嘉怡教授，以及香港大學教育學院榮休副教授祁永華博士聯合創辦的mLang® 是一個線上語言學習平台，讓兒童和非華語學生透過文字、錄音、圖片三大元素有效學習中文。團隊及後再推出mAI Mind® 中文作文自動評改功能 ，AI能按照課程和各公開試的標準評改中文作文，數據分析功能既幫助老師更有效地針對學生所需進行教學，又能提高學生的自主學習態度。

羅教授在教育界有多年經驗，對於學生的學習表現，她以一句概括：「學習動機對學習成敗有重大的影響。」因此，在研發這兩個項目時，她均以學生的角度作切入點：「同儕支持是推動學習的重要因素，學習平台讓他們看到彼此的表現並進行互評，推動大家進步。至於AI系統則能夠讓同學在短時間內得到作文的評價和改善建議，甚至在思考陷入瓶頸時，能向AI詢問靈感，減少他們對作文的抗拒。」

羅教授認為學生的學習動機對學習成敗有重大的影響，因此其團隊研發時，均以學生的角度作切入點。

AI助批改兼出學習報告 助老師跟進學生進度

由準備資料備課，到正式上堂，再到批改學生功課，全部由老師一手包辦。老師職務繁多，難以針對性地顧及所有學生的進度。有見及此，Una董事總經理楊卓裕博士（Leo）便決定研發人工智能教育平台「Una平台」，而「una」在拉丁文代表「一起」，平台的目標正是希望拉近老師和學生的關係。

Una平台運用全新AI技術分析學生的答題步驟，整個過程分成三個步驟：學生先用電話拍下手寫答案並上傳至平台，其後AI便會按照公開試標準進行批改，最後提供個人化的改善建議報告，讓學生充分了解自己的不足之處。楊博士進一步解釋道：「在這個模式下，老師省下批改功課的時間，能按照AI的報告為學生進行分析，就像醫生為病人講解身體檢查報告一樣。」

「una」在拉丁文代表「一起」，而楊博士表示Una平台的目標正是希望拉近老師和學生的關係。

即使是踏入數碼時代，大家仍難以百分百地接受使用AI輔助工作，特別是Una平台更是直接「取代」老師進行批改，令後者更是抗拒。「有賴於科技園公司舉辦不同展覽，令我們有機會向業界推廣Una平台，在多次的產品介紹下，校長和老師終願意採用，甚至因為成效顯著，他們更會向同行推介這個平台！」楊博士透露短期目標是中、小學所有學科均納入平台之中，「長期目標則希望將平台由學校層面推廣至家長層面，無須再到書展買大量補充練習。」