毛孩散步危機？獸醫教你「防毒」小貼士 令狗狗遠離毒害陰影

近半年香港發生多宗狗狗散步後疑似中毒身亡的事件，令人心痛之餘，也讓許多狗主人憂心忡忡。看著愛犬在戶外歡快奔跑，卻潛藏著無形的毒害威脅，如何才能守護毛孩的安全，讓牠們盡情享受散步的樂趣呢？今次特別找來香港城市大學賽馬會動物醫學及生命科學院臨床動物醫學系副教授 Almendros醫生、漁農自然護理署余欣庭獸醫（Veronica）及香港警務處新界北總區防止罪案辦公室副主任王潔瑩督察（Joey）分享專業意見，為你提供最全面的「毛孩防毒指南」！



潛伏的危機：毒物無處不在

對比起「有心人」，專門想放毒餌毒害狗狗，Almendros教授提醒大家反而要更留意日常生活中經常接觸到的「毒物」， Almendros教授解釋：「狗狗中毒最常見的原因是意外攝入人造化學品或不該吃的食物，例如人類藥物（如：撲熱息痛）、葡萄、葡萄乾、巧克力、洋蔥、木糖醇等。此外，專門針對害蟲的老鼠藥（抗凝血劑或神經毒性產品）和蝸牛/蛞蝓毒藥（如聚乙醛）也是常見的毒害來源。這些毒物可能潛伏在公園、街道、山徑等狗狗經常活動的區域，稍有不慎，後果不堪設想。」除此以外，Veronica亦補充，除了毒藥，戶外環境中某些品種的花草亦也可能對狗狗有毒，主人在跟狗狗散步時應打醒十二分精神，阻止狗隻胡亂進食不明物品。

香港城市大學賽馬會動物醫學及生命科學院臨床動物醫學系副教授 Almendros醫生

警惕中毒症狀：及時發現，刻不容緩

Almendros教授補充狗狗中毒的症狀因毒物種類而異，但常見的跡象包括：嘔吐、腹瀉（抗凝血劑中毒可能伴隨出血）、神經系統異常（例如震顫、癲癇、抑鬱、共濟失調、虛弱、昏厥）。如果狗狗在散步後出現這些症狀，尤其是在短時間內病情迅速惡化，必須立即就醫。他更特別提醒：「某些毒性強烈的物質，例如殺蟲劑（溴鼠靈、聚乙醛），會在攝入後迅速引發中毒反應，出現噁心、流口水、焦慮、喘氣、煩躁不安、步態異常等症狀。如果主人目睹狗狗誤食不明物質，並在短時間內出現上述症狀，應有懷疑毛孩中毒的意識，並立即送醫。

急救措施：爭分奪秒，正確應對

Veronica指如果懷疑狗狗中毒，主人請務必保持冷靜，並可遵循以下４個步驟處理：

對於坊間及網上有不少人指狗主應為懷疑中毒的狗狗進行自行催吐或給予解毒劑， Almendros教授卻持有不同的看法。他認為除非在專業獸醫的指導下，否則切勿自行催吐或給予動物解毒劑，首先因為催吐的方法未必適合每一隻中毒的狗狗，而如果狗狗已經十分虛弱，催吐可能導致吸入性肺炎、胃潰瘍甚至穿孔，錯誤的解毒劑更可能加劇病情。

預防勝於治療：防患未然，守護愛犬

Veronica指即使到少人的地方，亦鼓勵主人繼續牽繩，因為這會大大減低狗隻進食異物的風險。

除了事後急救，Veronica表示，更重要的是做好預防措施，將風險降到最低，以下就有2個毛孩散步小貼士：

守護愛犬的健康是每位主人的責任。了解中毒的類型、症狀、急救措施和預防方法，才能在危險來臨時，從容應對，保護毛孩遠離毒害陰影，讓牠們健康快樂地成長。

警方早前聯同漁護署展開打撃殘酷對待動物的公眾教育活動，人員走訪港九新界及離島區，包括寵物公園及新界村落等多個不同地點，進行一系列的打撃殘酷對待動物的宣傳活動，並提醒狗主與狗狗散步時的注意事項。

拍攝毒餌放置過程助警調查 殘酷對待動物最高囚三年

新界北總區防止罪案辦公室副主任Joey指出，警方十分關注毒狗事件，由於毒害動物會使動物受到不必要的痛苦，有關行為可在《防止殘酷對待動物條例》（第169章）下遭到檢控，而大眾市民的主動舉報對揭發殘酷對待動物的案件尤其重要。她補充：「如果懷疑有人放置毒餌，最好的做法是在確保自身安全的前提下拍攝過程，並立即向警方報案。清晰的影片和照片有助警方追查，並與其他相關部門合作，這才能更有效阻止同類事件再次發生。」

新界北總區防止罪案辦公室副主任Joey（左二）表示警方的「動物守護．社區大使計劃」經常於學校及社區舉辦不同類型的教育及宣傳活動，提升公眾愛護動物及打擊殘酷對待動物行為的意識。

（資料及相片由大會提供）