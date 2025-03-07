「中醫藥發展基金」 助力中醫傳承與創新 推動人才培訓與學術發展

中醫藥發展基金自成立以來，一直致力推動香港中醫藥高質量及全方位發展，透過資助不同類型的項目，提升行業整體專業水平，並促進中醫藥文化的推廣及傳承。其中，基金的「行業支援計劃」旨於鼓勵業界舉辦更多中醫藥的專業培訓、學術交流、應用研究、專項調研及宣傳推廣活動，在專業及公眾層面推動中醫藥的知識傳承及創新。



傳承中醫特色流派 加強兩地專業交流 促進香港中醫藥學術發展

現時，香港大部分中醫師均為本科培訓畢業生，在規範化的課程中較少機會接觸各地中醫流派的特色診療技術。有見及此，香港中醫學會教育研究基金會透過申請中醫藥發展基金「中醫藥行業培訓資助計劃（B1-1計劃）」開展了「全國中醫學術流派香港傳承人培養計劃」，以內地多個中醫學術流派為據點，為香港中醫師提供經典理論及臨床培訓，參與流派包括嶺南皮膚病流派、石氏傷科流派及何氏婦科流派等。

項目統籌人高學全博士指：「我們希望透過這個計劃，讓本地中醫師學習到更多內地不同中醫流派的專科診療技術，提升臨床水平。」高博士強調，中醫分科發展已成趨勢，這個培訓項目將有助為香港未來的中醫分科服務預備人才。培訓項目採取理論授課、臨床實踐及學術交流相結合的模式，確保學員能夠全面掌握流派的中醫診療特色、思路與技術。來自山東、浙江、上海、江蘇及廣州各流派的專家皆有親自來港以小班教學形式授課，與學員直接互動交流。就臨床實踐的部份，學員獲安排前往內地三甲中醫院內以該流派帶領的科室，一方面在門診跟診，向專家學習診治常見疾病；另一方面在病房參與會診，實地了解專家治療疑難重症的思路及方法。參與嶺南皮膚病流派學習的林芳旭中醫師分享：「通過本次流派傳承計劃，我有幸可以在參考書籍以外親身認識嶺南皮膚病流派，了解其學術思想及學習他們常用的治療方法與臨床用藥技巧，尤其對嶺南道地藥材的使用有了更深刻的體會，豐富了我的臨床思維，對於日後在臨床環境中治療皮膚病亦更有信心。」

基金資助了培訓項目中專家來港授課、學員前往內地跟診學習及籌辦課程必需的行政費用，有助鼓勵培訓機構開發市場上欠缺的培訓課程，同時鼓勵中醫師多元進修學習。高博士表示，親身授課及跟診是中醫臨床有效的學習方式，唯專家及學員需往來內地及香港，加上流派方式的學習需時較長，因此對營辦課程及學員自身的經濟及時間而言，負擔都比較大；幸得基金的支持，資助整個培訓計劃，大大提升了中醫師報名參與進階培訓的意願。

展望未來，高博士期望業界能夠善用基金支持，推出更多高質量的培訓項目，提升業界的整體專業水平。

「明辯論醫」 從辯論認識中醫藥 創新模式提升學生興趣

傳統中醫藥能否得以傳承，取決於年輕一代是否願意擁抱中醫藥文化。全仁中醫透過「明辯論醫–全港中學生中醫藥辯論比賽」，在香港首次舉辦以中醫藥為主題的辯論比賽，吸引學生探索中醫藥知識。相較傳統講座的單向式講授，學生在準備辯論比賽的過程中需自行搜集資料、進行訪談及分析思考，更能啟發他們多角度、主動了解中醫藥的知識、發展議題及政策，同時亦有助提升年青一代對中醫藥的興趣及關注。該辯論比賽獲「中醫藥推廣資助計劃（B1-2計劃）」資助，項目統籌人歐卓榮博士坦言：「基金的資助讓我們有足夠資源籌辦整個項目，並確保項目的專業性及趣味性。項目亦成為了不少中學生辯論員初次接觸中醫藥的契機及平台。」

「明辯論醫」辯論比賽吸引了超過 100 間中學報名，經抽籤選出32隊隊伍參與賽事。比賽辯題涵蓋多個中醫藥相關主題，例如中醫政策、社會對中醫的誤解及中醫藥的發展方向，促使學生多角度認識及討論中醫藥。「透過這個辯論比賽，中學生需要深入研究中醫藥議題及查閱資料，過程中他們可較全面了解中醫藥的基本概念、歷史背景和文化價值。」參與比賽的基督教崇真中學徐子詠同學分享：「透過參與『明辯論醫–全港中學生中醫藥辯論比賽』，我隊從中學到了不少平時課本上無法接觸到的知識，對源遠流長的中醫藥學有了更深的認知。每一場比賽都令我們獲益良多！」

比賽獲得中學學界廣泛關注。歐博士表示：「在辯論比賽結束之後，已有數十間學校向我們查詢會否續辦。」全仁中醫已獲得基金支持，將於 2025 年 11 月舉辦第二屆「明辯論醫」辯論比賽，並將新增小學組別，為傳承與發展這門傳統醫學注入新動力。

臨床研究為基礎 支持多學科融合 探索中醫治療方案

青少年脊柱側彎症嚴重影響青少年發育及生活質素。現時該疾病的本地治療方法以西醫及物理治療為主，而中醫手法治療相關症狀以臨床經驗為多、臨床研究較少。為回應社會需要，香港中文大學開展了 「嶺南林氏正骨推拿流派手法治療青少年自發性脊柱駝背側彎症臨床研究」，該研究由中醫藥發展基金「中醫藥應用調研及研究資助計劃（B2計劃）」資助，為本地首個以中醫推拿流派治療青少年自發性脊柱駝背側彎症的臨床研究，涉及臨床研究、專業儀器及跨學科團隊，以評估中醫正骨推拿對治療此症的效果。「青少年的脊柱側彎是一個結構性問題，不僅影響患者本身，還影響整個家庭。我們希望能為這個病症的治療提供更有效的中醫治療方案。」項目統籌人鍾僑霖教授表示，研究希望為患者提供更多治療此病症的選擇。

「在香港進行以中醫為主的臨床研究較為困難，中醫藥發展基金的資助幫助我們啟動並順利完成這個研究。」鍾教授表示。此外，研究團隊亦舉辦了研討會及項目發布會，促進醫療界別及公眾對中醫治療脊柱側彎的認識。「我們希望通過此項研究，讓大眾了解到中醫治療脊柱側彎方面的原理及作用，消除他們對中醫手法安全性的疑慮。」鍾教授補充道。是次研究為香港中文大學中醫學院、香港中文大學醫院與香港理工大學的合作項目，研究團隊以嶺南林氏正骨推拿流派為基礎，結合中醫非藥物療法與現代醫學檢驗方式，透過物理治療、低輻射的X 光及脊柱超聲波技術等，觀察及提升治療效果。「我們的治療方法融合了中醫的正骨推拿手法和物理治療，檢測上運用了低輻射的 X 光和脊柱超聲波技術，以確保研究的科學性和全面性。」鍾教授強調，這種跨專業治療方式不僅保留了傳統中醫的精髓，也提高了治療方法的療效、科學性、可靠性及安全性。「治療方案一方面保存及傳承純正的嶺南林氏推拿方法，同時結合現代的研究和創新的檢測方法，有助追蹤治療進度，亦更符合現代醫學的操作要求。」

研究團隊對 50 名 10 至 18歲患有脊柱側彎症的青少年進行中醫手法治療。結果顯示部分患者的側彎角度有所改善，脊柱變形得到控制，且無惡化情況或不良反應，反映了中醫正骨推拿手法的治療潛力。鍾教授期待日後可將研究成果推廣至社區，進一步普及非藥物的中醫保守治療方案，讓更多患者受惠於中醫藥的傳統技術療效。

關於「中醫藥發展基金」

政府在2019年正式啟動「中醫藥發展基金」，以促進香港中醫藥界發展及提高業界的整體水平。基金由醫務衛生局中醫藥處負責監督，並由香港生產力促進局擔任基金的執行機構。基金包括「企業支援計劃」、「行業支援計劃」和「策略性主題委託項目資助計劃」三大主要部分，致力惠及中醫藥界不同從業員及機構。基金資助範疇多元廣泛，包括人才培訓、改善診所設施、優化中成藥生產質量管理系統、中成藥註冊技術支援、中醫藥推廣、應用調研及研究等，全方位推動本地中醫藥發展。基金的受惠對象廣泛，包括中醫師、中藥專業人員、中醫診所、中成藥製造商及批發商、中藥材零售商及批發商、中醫藥相關的學會、商會、科研機構和本地大學及教育機構等。基金網頁亦設有「業界支援」頁面，為業界提供中醫藥相關資源和實用參考資料，供「中醫藥發展基金之友」免費下載使用。

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