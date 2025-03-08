38婦女節｜主婦變車長　地獄訓練克恐懼 　女兒讚媽咪好型成動力

今日（8日）是婦女節，巾幗不讓鬚眉，女性在不同崗位也能撐半邊天。九巴女車長駱本香，曾是家庭主婦，後因家庭原因要獨力照顧女兒，決定重投職場。選擇投考車長，她卻「恐懼」巴士，面對困難沒選擇放棄，自行走到巴士總站「地獄式訓練」，又買來巴士模型回家「擺陣」模仿路面情況，練習轉彎。到第一次讓女兒坐上自己所駕巴士，女兒的一句：「媽咪好型」成為她每日接載乘客動力。



重投職場欲揸巴士 惟「見到架巴士就驚」 首次駕駛試肥佬

駱本香在婦女節前分享她的巴士車長路，入職前是家庭主婦，因家庭原因要獨力照顧女兒，遂重投職場。這時她碰巧見到九巴招聘廣告便決定一試。不過，起初她面對很多困難，比如心底的恐懼，「見到架巴士就驚」，覺得自己做不到。第一次考運輸署公共巴士駕駛試時亦不合格。

巴士總站企半天觀察 巴士模型家中「擺陣」練轉彎

面對困難，選擇逆境自強，到沙田市中心巴士總站作「地獄式訓練」。

我企咗半日，睇其他車長點樣轉彎，從中搵啲靈感，增加返個信心。 九巴車長駱本香

她亦買了巴士模型，回家「擺陣」模仿路面情況，練習轉彎。最終，她成功通過第二次考試，一做便是8年，成為了一名獨當一面的車長。

8年車長生涯自然有不少經歷，但對她來說，其中一段最寶貴的經歷是成為車長後，第一次讓女兒坐上自己駕駛的巴士。女兒的一句「媽咪好型」成為駱本香每日接載乘客的動力。

女車長親和力普遍較強 處理乘客投訴有優勢

駱本香也指，女車長面對乘客較男車長更有優勢，因為女性親和力普遍較強，乘客對女車長會較有禮貌。

啲人上車會講『車長早晨』，小朋友上車又會講『姨姨早晨』，對女車長係禮貌啲。 九巴車長駱本香

另一位女車長陳慧敏亦同樣有段拼搏史。她本身任職製衣業文職20年，有感行業式微，遂決定轉行。她本身很喜歡駕車，有私家車及電單車牌，看到九巴招聘廣告後便決定應徵，一做便是10年。

她在10年車長生涯中，自然遇上不少事件。有一次，她駕駛的那班巴士因路面情況而延誤了，在車站等候的乘客不知就裏而鼓躁起來，需要由她耐心解釋。因為工作環境穩定，加上九巴有不同興趣會、能擴闊社交圈子，所以陳慧敏指有種「遲咗10年先入九巴」的想法。

九巴去年起推出女員工優先休息室 今年將擴充至9個

九巴近年推出多項女性政策，如提升女性友善工作環境。九巴自去年起推出女員工優先使用休息室，今年更將擴充至9個。女員工優先使用休息室可避免女員工需與男員工一同躺臥休息，亦會設梳妝台等女性向設施。

九巴女學員合格率提升 女導師：以煮食火喉形容油門教授

另外，九巴學院女學員的巴士駕駛考試合格率一向較整體合格率低，但九巴學院車長導師會靈活調整對女學員的教學，採取因材施教、生動的教學模式。例如，女導師譚穗雲會以做飯及逛街市形容駕駛、以煮食火喉形容油門等。現時，女學員的合格率的確有改善，今年1月女學員合格率達61.5%，首次超越學員整體合格率。

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九巴車務總監關翠蘭指，九巴希望繼續為女性提供就業機會，未來目標是將女車長比率由現時的8%升至10%。