麥當勞兼職不滿被罵　刀斬經理　認企圖謀殺　官不信受挑釁囚10年

西環麥當勞前年發生斬人血案，一名兼職男職員疑不滿被同事和上司批評工作表現差，被調職後仍在舊店出現，遭經理責罵後，到鄰近肉檔取兩切肉刀回店斬男經理的頭頸，令對方頭骨凹陷性骨折，一名休班消防員食客見狀奪刀阻止。男兼職被捕時稱不認識經理。他今（6日）在高等法院承認1項企圖謀殺罪，求情透露他中六畢業後打機度日6年，至父母退休才開始工作。法官陳嘉信不信被告被激怒犯案，判他入獄10年。



被告陳智誠（現31歲），現被控於2023年6月18日，在香港西營盤皇后大道西484號至496號新安大樓 麥當勞餐廳內，企圖謀殺姓王男子。

被告陳智誠承認企圖謀殺罪，被判囚10年。（梁鵬威攝）

斬人事件發扛在西環山道麥當勞。（陳浩然攝）

被告曾在事發麥當勞附近一個肉檔取走兩把刀，再返回麥當勞施襲。（王譯揚攝）

案發麥當勞其後落閘停業，警員在場調查。（王譯揚攝）

被告打機度日至父母退休才工作

辯方求情指，被告沒有案底，中六畢業後沒有工作，6年間在家打機度日。直至父母退休後，才開始找工作，曾任職3個月廚師，他案發前10日在涉案餐廳工作。辯方指，被告屢遭同事批評，某程度上受到挑釁。

事件令事主視覺受損

法官陳嘉信判刑時引述被告背景，被告在內地出生，5歲移居香港。他中六畢業後的6年沒有工作，在家中打機度日。眼科醫生報告指，事件導致事主有25%視野缺損，會見到眼前有黑點。法官指，事主傷勢嚴重，明言不接受被告被激怒而行兇，以15年為起刑點，被告認罪獲減至10年。

被告表現一直受經理及同事批評

案情指，被告在2023年5月27日入職涉案麥當勞餐廳任兼職，在夜更炸食物，但其工作表現一直受經理和同事批評。其後，被告的直屬上司被調職，改由事主監督被告。

被調職後續在西環店出現

案發當日，陳如常回到案發餐廳工作，實際上他當天已被安排到金鐘分店上班。同日下午，事主發現被告仍然留在涉案餐廳炸食物，於是上前責罵被告，被告一言不發，2分鐘後離開餐廳。

休班消防員食客奪刀解圍

被告離店後到皇后大道西的肉檔取走兩把切肉刀，雙手各持一刀逕自走入經理房，從後劈向正在用電腦的事主，事主的額頭及後腦被斬多刀，負傷推被告出房間，同時大聲呼救，捉住被告的手不放。二人糾纏間，被告手上一把切肉刀跌在地上，一名在餐廳的休班消防員見狀上前奪走被告手上另一把刀，並拉開被告和事主，被告隨即逃走。

被告被捕時稱不認識事主

同日下午，被告在其住所外被捕，在錄影會面稱他不認識事主，並指他案發時在家睡覺。

事主頭骨凹陷性骨折

醫療報告指，事主的頭皮和頸部分別有15厘米和10厘米裂傷，頭骨凹陷性骨折。事主進行緊急手術後情況穩定，轉往深切治療部留醫，同年6月26日出院。事主被診斷患上急性壓力症，被建議接受心理治療。

案件編號：HCCC 333/2024