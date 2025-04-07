「香港十大傑出大專學生選舉2025」接受報名　成就新一代精英

你是否在學術研究、社會服務或領導領域表現卓越？又或者身邊有才德兼備的同學潛力無窮？「香港十大傑出大專學生選舉 2025」現已接受報名，為優秀的大專學生提供展示才華與承擔社會責任的機會！選舉旨在挖掘、表彰和培育一批有理想、有擔當，心系社會和祖國發展的大專學生，無論是自薦還是推薦他人，千萬別錯過這個展現自我、提升自我的好機會，幫助自己或身邊合資格他們成為未來社會的領袖。



嘉許卓越學生 培育明日領袖

香港大專院校中，有努力鑽研學術的學生，也有熱心公益、積極投身社會服務的學生。「香港十大傑出大專學生選舉 2025」，正是為嘉許這些優秀學子搭建的舞台。此次選舉由香港青年大專學生協會主辦，香港廣州青年總會、荔港青年會冠名贊助，旨在表彰在學術或社會服務方面表現優異的大專學生，肯定他們的努力與貢獻。選舉不僅希望激勵更多學生在學術與社會服務方面奮發向上，更希望培養一批具備專業能力、抱負、社會責任感及領導才能的青年領袖。同時鼓勵他們以家國為己任，積極融入國家發展大局，為香港和祖國的繁榮添磚加瓦。

權威評審陣容 嚴謹選拔流程

本屆選舉的評審團同樣陣容鼎盛，由社會各界的精英人士組成，包括曾鈺成先生 GBM GBS JP、周浩鼎先生 JP、洪雯博士、盧金榮博士 BBS JP。這些評審在各自的領域都取得了非凡成就，擁有豐富的經驗和獨到的見解。對於參選學生而言，這不僅是一次角逐榮譽的競賽，更是難得的交流機會。在面試環節，同學們能與這些精英面對面交流，傾聽他們的人生經驗、汲取成功的智慧。如此寶貴的交流機會，必將為參選學生的人生增添濃墨重彩的一筆，無論最終是否得獎，都能收穫豐富的知識和人生感悟。

選舉遴選制度嚴謹，確保選拔過程公平公正。參選者可透過自薦，充分展現個人才能；亦可由校方、社會各界人士或本港合資格的註冊機構提名，獲得專業認可進入選拔。報名截止日期為4月27日，有意參加的學生務必留意時間，及早提交報名表格。

嚴格篩選入圍者 深化灣區交流

報名階段結束後，大會將查核參選資格，並由評審團根據候選人的學術成就及社會服務貢獻進行書面評分，篩選出入圍者。成功入圍的學生將獲邀前往大灣區進行考察（費用全免），親身了解當地的經濟、科技及文化發展，加深對國家發展的認識。本屆選舉特別希望透過活動，加深香港青年學生對大灣區各城市及整個國家的了解與交流，讓他們更全面掌握國家的發展脈搏，並從中尋找自身未來發展的機遇。考察回港後，入圍者將進入最終面試環節，向評審團全面展示個人能力及綜合素養。最終勝出的十位得獎者，每人將獲得港幣1萬元現金獎勵。這筆獎金不僅是對其努力的肯定，更是對他們未來發展的鼓勵，期望得獎者能持續追求卓越，發揮領袖才能，回饋社會。

上屆得獎者接受獎金支票頒贈儀式。

上屆得獎者獲得香港北京來回機票。

參選資格：

1. 香港永久居民 或 持單程證來港未住滿七年之香港居民；及

2. 現於香港就讀全日制大專課程的學生或本港認可學士學位課程的學生

「香港十大傑出大專學生選舉2025」現正接受報名，截止日期為4月27日下午5時正。

官方網站：https://hkytsa.org/

報名方法：https://hkytsa.org/otsahk/otsahk2025/hk/application.html

（資料及相片由客戶提供）