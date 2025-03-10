亞洲營銷及電商論壇｜Jacopo與盲盒旅行的創新營銷

新晉YouTuber Jacopo（周洪賓）以幽默方式呈現意大利人接觸香港文化，並將個人品牌與Pizza餐廳Jacomax結合，吸引消費者體驗；CLS Holiday將盲盒概念融入旅行團，以「未知」與「驚喜」為核心，打破傳統旅遊模式，成功吸引追求新鮮感的消費者。3月19日，Jacopo和CLS Holiday創辦人周錦基將會出席MarketingPulse x eTailingPulse論壇，即場與大家分享如何以創意結合市場營銷！



意大利人玩盡香港文化 開餐廳仲出埋菠蘿Pizza

要數近期香港當紅的新晉YouTuber，Jacopo（周洪賓）絕對榜上有名。作為一位意大利人在香港學廣東話、接觸最貼地的香港文化，甚至改了一個中文名，這種文化交融的背景本身就充滿話題性。更引人注目的是，他在香港開設Pizza餐廳Jacomax，竟推出意大利人最討厭的菠蘿Pizza，這種反差操作不僅提升了他個人的話題性及頻道趣味性，也成為市場營銷中的一大亮點。

作為一位意大利人，Jacopo在香港學廣東話、接觸最貼地的香港文化，甚至改了一個中文名，這種文化交融的背景充滿話題性。

Jacopo在一位意大利同鄉的幫助下創立Jacomax，但單純的Pizza餐廳難以在競爭激烈的餐飲市場中脫穎而出。Jacopo在打理餐廳主業之餘，亦開設YouTube頻道「Jacopo Only Friends」，透過個人魅力和幽默感建立強大的個人品牌，並將其與餐廳業務深度綁定。這種「內容+實體」的整合營銷策略，成功將線上流量轉化為線下消費。

Jacopo的頻道以其創意內容著稱，他經常以新穎有趣的方式呈現香港文化和廣東話學習過程，例如「打小人」、針灸體驗，甚至融入廣東話的「文化精粹」。這種創意不僅吸引了大量觀眾，還為Jacomax塑造了獨特的「周洪賓」品牌形象，讓觀眾對他的生活態度和美食理念產生共鳴，進而激發他們到餐廳體驗的欲望。

盲盒融合旅行團 畀完錢、執完喼就出發未知之旅

盲盒是近年勢不可擋的熱潮，由一開始的小玩具，衍生至服飾網店亦以此方式吸引顧客消費。由周錦基創立的CLS Holiday將盲盒融合旅行團，是一種極具創新性與策略性的產品設計，成功打破傳統旅遊模式，並結合當下流行的盲盒潮流，吸引大量消費者。其核心在於「未知」與「驚喜」，不僅滿足消費者對新鮮感的追求，還解決了傳統旅遊中需花費大量時間規劃行程的痛點，降低決策門檻。

周錦基創立的CLS Holiday將盲盒融合旅行團，成功打破傳統旅遊模式。

盲盒旅行團的成功還得益於其強大的社交話題性與好奇心驅動。旅客在出發前完全不知道目的地，這種神秘感激發了消費者的好奇心，促使他們在社交媒體上分享驚喜體驗，形成口碑傳播效應，擴大品牌曝光度並吸引更多潛在客戶。此外，CLS旅行團與航空公司、當地酒店和景點合作，提供獨特體驗，進一步提升旅客滿意度和品牌忠誠度。

盲盒旅行團幫助CLS Holiday實現了市場差異化。在競爭激烈的旅遊市場中，CLS通過這一獨特產品塑造了年輕化、創新化的品牌形象，吸引追求個人化體驗的消費者。這種結合潮流趨勢與旅遊需求的營銷策略，為CLS帶來了短期收益與長期品牌發展的雙重效益。

Jacomax創辦人Jacopo周洪賓和CLS Holiday創辦人周錦基將於3月19日出席由香港貿發局舉辦的MarketingPulse和eTailingPulse，並以「營商出奇謀：贏在估佢唔到」為題，分享如何以創意及破格方式突圍而出，打造創意內容、開拓獨特體驗和革新傳統市場，推動業務發展。

此外，今年論壇更匯聚包括來自Netflix、Google、BMW 寶馬集團、滙豐銀行、恆生銀行、高露潔、國泰航空、美團、淘寶天貓、小紅書、TikTok for Business、等多個國際及香港知名品牌的演講嘉賓，就全球營銷和電商發展動向，展開深入探討，分享成功案例，啟發營銷新思維。

同場更匯聚超過40家來自本地及亞太區展商，展示最新的營銷及電商方案，同時設多場數碼營銷及電子商貿工作坊傳授數碼營銷、電商推廣的實用技巧。與會者亦可透過論壇提供的一對一商貿配對服務，與多家市場推廣服務公司進行會面，探討合作機會。大會亦邀請到本地唱作歌手吳林峰為表演嘉賓。如果有興趣入場朋友，記得mark實日子！

Marketing Pulse x eTailingPulse詳情

日期：3月19日

地點：香港會議展覽中心

官方網站：https://www.marketingpulse.com.hk/tc

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（資料及相片由客戶提供）