衣食住行皆ESG：香港紅十字會可持續社區論壇2025綠色生活新篇章

你今天穿的衣服從哪裡來？你午餐吃了什麼？你日常出行又依賴什麼交通工具？這些看似簡單的日常問題，其實都與環境、社會和企業管治（ESG）息息相關。3月7日，香港紅十字會就舉辦了「可持續社區論壇2025」，匯聚各界專家，從「衣、食、住、行」出發，探討如何透過ESG理念構建更具韌性的可持續社區，吸引了眾多關注永續發展的市民參與。論壇主題緊扣日常生活，深入淺出地剖析ESG如何影響我們每一個人，並啟發我們思考如何在日常生活中實踐可持續發展。



當日主禮嘉賓碳中和及可持續發展委員會成員岑智明教授表示全球升溫超過1.5度將帶來氣候危難，除了會帶來海平面上升而形成大雨及水浸外，亦會做成山泥傾瀉及酷熱天氣等。以上的災害近年已在香港發生，因此我們需在日常生活著手，減少浪費，促進可持續發展。

主禮嘉賓岑智明教授以宏觀角度分享全球碳排放對氣候環境所帶來的影響

從餐桌到衣櫃：可持續生活從點滴做起

世界自然基金會香港分會的黃碧茵女士以「食得環『寶』」為題，點出我們餐桌上的選擇，對環境有著莫大的影響。香港的急速發展，在滿足我們生活所需之餘，也為周遭的生態環境帶來不少壓力。她呼籲大家在享受美食的同時，也應思考食材的來源是否具可持續性，例如選擇可持續海鮮，支持本地社區的耕作，為保護環境出一分力。

居住方面，多磨建社的馬潔怡教授則分享了「住得其所」的概念。她認為，一個理想的居所，不僅僅是提供遮風擋雨的地方，更應該是一個能滿足身心健康、讓人感受到歸屬感的空間。多磨建社與不同社區組織合作，深入了解居民的需求，設計出真正「適切」的居住空間，並鼓勵居民共同參與社區建設，打造更具韌性的家園。

至於我們每天穿的衣服，Dress Green的余倩韻女士以「衣」次生命為題，分享了如何賦予舊衣新生命。她將ESG的概念融入到服裝設計、生產和回收的每個環節，透過升級再造，減少浪費，也為時尚產業注入可持續發展的活力。她鼓勵大家反思快速時尚的消費模式，避免因為追求潮流而購入新衣，並應想想如何讓舊衣物發揮更大的價值。

此外，香港中華基督教青年會的蕭婉玲女士也分享了ESG如何在社區層面實踐。她指出，ESG並非商業世界的專有名詞，而是可以融入到我們日常生活中的實踐。透過與不同企業合作，青年會推動多元化的可持續發展項目，讓ESG的理念在社區中落地生根。

當日分享嘉賓與專題討論環節主持人就社區及商界如何促進跨界別合作等議題進行討論。

香港紅十字會行政總裁/秘書長蘇婉嫻分享ESG將會是商界、社福界及年青人跨界別合作的起點。

物流與社區：建構可持續發展的未來藍圖

即使網購一件衣服、叫一份外賣，背後都牽涉到複雜的物流運作。在論壇上，香港物流協會會長袁美儀工程師就以「『行』行可以ESG」為題，深入淺出地解釋了物流業如何能為地球出一分力。從貨物採購、運輸到倉庫管理，物流的每個環節都可能對環境造成影響。她指出，香港物流協會正積極推動業界實踐ESG，鼓勵企業採用更環保的物流方案，例如減少碳排放、提升運輸效率等，共同構建一個可持續的物流體系。她更強調，ESG不僅有助於保護環境，長遠來說，更能提升企業的競爭力，建立更良好的社會形象。

呼應論壇主題，香港紅十字會總監凌靜妍女士以「可持續發展的韌性社區」分享了香港紅十字會在推動可持續發展方面的努力。從機構內部提升員工的環保意識、強化組織內部的管理，到對外倡導環境保護，香港紅十字會將可持續發展的理念融入到日常運作中。她更重點介紹了「社區韌性·同行夥伴」計劃，希望匯聚更多企業的力量，提升社區應對災害的能力。她強調，平時的準備和提升社區的韌性非常重要，並呼籲大家攜手合作，共同構建更具韌性的可持續社區，在面對挑戰時能更從容應對。

論壇當日，六位講者分別參與了專題討論，就如何在社區及商界實踐ESG，以及如何促進跨界別合作等議題，互相交流心得，提出更多創新的想法。今次「可持續社區論壇2025」圓滿結束，除了為與會者帶來豐富的啟發，亦希望為香港的可持續發展之路注入了新的動力。

（資料及相片由香港紅十字會提供）