麥當勞優惠｜超人氣「麥麥慳」載譽歸來　4大套票低至$25嘆一餐！

CP值極高的麥當勞人氣「麥麥慳」套票載譽歸來，最平$25就食到指定優惠套餐，是不少人打工仔的糧尾救星、學生哥的午餐心水！除了繼續有超值雞餐、飽餐和早晨套餐等，今次麥當勞更全新推出「四重滋味套票」，自選4個超值套餐配搭4款心水小食，都只係$136起，計落 $34 就有四道菜套餐。套票現已登陸麥當勞App，快點把握時間入手，即買即用！



「四重滋味」套票首度登場 任揀4款飽餐+小食極滿足

「麥麥慳」套票為2025年打響頭炮，率先為大家帶來一系列超值優惠。今次首度登場的「四重滋味套餐」優惠券相當吸引，當中共9款指定套餐任揀，包括板燒雞腿飽、脆辣雞腿飽、豬柳蛋漢堡餐等，另可加$6升級至雙層魚柳飽或雙層芝士孖堡，加$7則可選擇脆香雞翼、麥炸雞（原味或麥糖）或9件麥樂雞餐。

選好4款心水套餐後，即可自由搭配4款小食，麥樂雞（4件)、蘋果批、朱古力或士多啤梨新地都有得揀，歎完套餐再有甜品食，大滿足。4個餐連小食，也只需$136起！

3款熱門套票載譽歸來

「麥麥慳」3款極受歡迎的飽餐、雞餐和早餐套票，今次亦重磅回歸，以同樣的價錢為大家帶來美食福利！若為「Burger控」，「飽你鍾意套餐」優惠券肯定啱你心水，只需$100起即可嘆盡4款漢堡套餐，平均低至$25就食到一個餐！人氣之選脆辣雞腿飽、板燒雞腿飽和豬柳蛋漢堡都有得揀，至於「雙層系列」雙層魚柳飽、雙層芝士孖堡亦只需$6升級，輕鬆享受雙重滋味。

講起「麥麥慳」，「4大雞餐」必定是不少食肉獸的至愛！「雞會難得套餐」優惠券只需$128起，即可享受脆香雞翼（4件）、原味麥炸雞、蜜糖BBQ麥炸雞和麥樂雞（9件）4款超值雞餐，啖啖雞肉滑嫩爆汁，香脆惹味勁上癮！憑套餐換購券選購心水美食套餐時，可自由選擇搭配中薯條、粒粒粟米杯（中）或蘋果批。使用「飽你鍾意套餐換購券」和「雞會難得套餐換購券」時，也可再加$6升級加大套餐。

貼心的麥當勞除了為午晚市提供優惠，就連早餐也同樣推出「麥麥慳」套票！選購「着數之晨套餐」優惠券，只需$100起即可享受4款超值早晨套餐，包括豬柳蛋漢堡、魚柳飽和炒雙蛋火腿飽，加$5可選擇精選早晨套餐，加$10即可升級珍寶套餐。有麥當勞的早餐，才是最醒神的Good Moring，充滿電過一天！

「麥麥慳」套票即買即用 立即登入麥當勞App搶購

四款「麥麥慳」現已登陸麥當勞App，購買套餐時只需付$20訂金，四張套餐換購券便會於數分鐘內自動存入麥當勞App之優惠券版面，即可換購美食！所有套餐換購券可於4月23日或之前使用，成功換購套餐後，麥當勞App便會自動移除套餐換購券。記得把握選購心水套票，盡情享受一系列美食優惠！

（資料及相片由客戶提供）