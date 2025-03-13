科技園公司「GreenTech Hub」開幕 與16合作夥伴推動綠色科技發展

今年財政預案宣佈多項加速綠色發展的措施，而香港科技園公司設立的綠色科技樞紐「GreenTech Hub」便是其一，透過與16間合作夥伴提供不同層面的支援，推動生態圈內超過200間綠色科技企業發展。在日前的開幕儀式上，財政司司長陳茂波形容GreenTech Hub將會成為多方攜手促進綠色科技發展的重要平台。

攝影：黃寶瑩



GreenTech Hub匯聚生態圈內超過200間綠色科技企業，鼓勵研發及展示各項綠色科技的創新方案，涵蓋綠色金融科技、綠色建築、新能源以及智慧城市等領域。財政司司長陳茂波於日前的開幕儀式致辭時，憶述自己在兩年前的財政預算案上預視香港將會成為國際綠色科技和綠色經濟中心，「GreenTech Hub的成立為綠色科技界帶來更多的創意，不論是初創或是已發展企業，都能在這裡找到不同的支援，例如導師、專業協助和合作機會等等。我相信，GreenTech Hub將會成為多方攜手促進綠色科技發展的重要平台。」

財政司司長陳茂波期望GreenTech Hub能成為多方攜手促進綠色科技發展的重要平台。

16合作夥伴聯手支援綠色科技初創

作為全港最新的綠色科研集中地，GreenTech Hub匯聚16個合作夥伴，包括金融及商業機構、工商業支援機構等攜手支持初創，提供不同商業配對及合作機會、行業知識交流、綠色融資。香港科技園公司行政總裁黃克強指出：「合作夥伴為進駐的綠色科技公司提供不同支援，以聯動生態圈內各持份者的力量，培育更多創新綠色科技方案，以應對全球氣候挑戰。」

香港科技園公司行政總裁黃克表示GreenTech Hub的最終目標是應對全球氣候挑戰。

香港科技園公司綠色科技副總監李俊豪進一步解釋，合作夥伴可分為四大類：商業機構提供工作坊及合作活動，提升初創的商業合作；金融機構則助力資金需求並推動綠色金融普及；大學及工商業支援機構提供實驗場地與測試服務。他表示：「有了這16間合作夥伴的支持，GreenTech Hub能夠滿足初創在科研與發展上的多元需求。」

香港科技園公司綠色科技副總監李俊豪認為，GreenTech Hub能夠滿足初創在科研與發展上的多元需求。

創新方案亮相開幕日

開幕當日，多間園區科企展示了其前沿技術：蔚藍時代研發的輻射製冷光學貼膜可反射太陽輻射，在零能耗下將室內溫度降低最多15度；易池新能則推出全球首個商業化硫基液流電池儲能系統，利用硫元素水溶液儲能，成本較鋰電池低一半；創新鏈科技（InnoBlock）的TT GREEN則基於區塊鏈技術，提供碳信用交易、ESG管理及自動化報告等服務，確保碳足跡追蹤透明度，並符合全球29項重要碳計算標準。

（左起）蔚藍時代香港及海外業務董事總經理李浚達、創新鏈科技有限公司首席行政官吳創文、香港科技園公司綠色科技副總監李俊豪、易池新能有限公司行政總裁王增越。

InnoBlock公司首席行政官吳創文透露：「我們最特別之處是採用AI進行脫碳（decarbonisation），即是透過與國際標準進行報告分析，再提供改善建議，暫時很少同行能提供此服務。」他坦言在2050碳中和的目標下，全球不同企業對ESG報告的需求越來越大，「所以我們的業務已經立足於美國、英國、杜拜和馬來西亞等地。」

InnoBlock公司首席行政官吳創文透露，公司業務已經立足於美國、英國、杜拜和馬來西亞等地。

其他綠色科技科企亦展示創新技術，智耘科技展示專利雷氣滅菌淨化系統，利用二萬伏特技術淨化空氣；壹能源則研發智能電池更換站及管理系統，大幅縮短電池充電時間；甡物科技（Zence Object）則將茶葉等廢棄物轉化為「茶板」及「茶聚合物」，取代塑膠與木材，推動可持續發展。

左起）香港科技園公司綠色科技副總監李俊豪、智耘科技服務有限公司行政總裁許躍奏、壹能源集團行政總裁涂俊凱、甡物科技聯合創辦人朱安邦。

Zence Object聯合創辦人朱安邦指出：「我們現時與不同酒店和餐廳合作，是大規模應用當中，我希望能夠將這種新材料普及化，達至從少碳派放，以及塑膠和木材的使用。」他續表示，公司是來自澳門的初創，有賴科技園的幫助才得以有更廣的交流機會，「去年參加了一個新加坡的展覽，今年更出往美國參加全球最大的創科盛事CES 2025！」因此，他相信GreenTech Hub成立後，勢必成為綠色科技發展的一大助力。

Zence Object聯合創辦人朱安邦相信GreenTech Hub成立後，勢必成為綠色科技發展的一大助力。

綠色科技新篇章

GreenTech Hub的成立標誌着香港綠色科技發展邁出重要一步。香港擁有不少具質素的綠色科技企業，加上綠色科技發展蘊藏巨大機遇，配合科技園公司GreenTech Hub及其全面支援，香港將進一步成為國際綠色科技及綠色金融中心，為全球可持續發展貢獻力量。

（資料及相片由客戶提供）