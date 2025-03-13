港鐵提供更便捷貼心的出行體驗　推出全新版本MTR Mobile

平時搭港鐵，想更準確計劃行程？港鐵為持續提升乘客的服務體驗，現已推出全新版本MTR Mobile融入大數據分析及人工智能，伴你「智慧出行」，只要有一app在手就可以全面搭車資訊！升級版MTR Mobile可按乘客身處位置、常搭路綫自動分析，提供一系列實時資訊。如何轉車、快捷出站﹑到站時間、列車載客量、車務狀況、附近景點和優惠，按一下全部查詢得到！同時亦整合會員專屬功能，及推出全新「FUN分遊戲」，令你更易賺分輕鬆換領車程優惠及購物獎賞。



以下為你整理全新MTR Mobile四大實用功能，立即去文看攻略！

個人化介面

平日上班分秒必爭，最怕送車尾或錯過車務狀況，上遲一班車遲到就大件事！升級後的MTR Mobile主頁可即時因應你身處的位置，及平日常用的出行路線，提供更個人化的即時資訊。若不幸遇上車務狀況，更會即時建議替代路線。你亦可自訂常用路線，一有任何狀況即會收到推送通知，無須額外搜索，是出行必備的貼身助理。

一眼睇清車站資訊

升級後的MTR Mobile一個介面睇清所有實用資訊。只要點選車站，頁面立即會顯示各行經路的下班車到站時間(擴展至迪士尼綫，涵蓋所有10條港鐵綫和輕鐵綫)，趕時間轉車時尤其方便，行快兩步就追得到！而實時資訊並不止於列車狀況，更可睇到車站設施、出口資訊﹑附近港鐵商場及車站商店優惠及推介景點，更擴闊至連升降機、電梯維修都會通知乘客，務求由走往港鐵站至登上列車都可暢通無阻，以最快的方式抵達目的地！而且兩站的首、尾班車時間亦同時會顯示於行程指南，即使與朋友玩得夜，MTR Mobile都會提前為你計劃行程，也不怕錯過尾班車！

如果港鐵未能直達目的地，也不用浪費時間打開地圖查詢路綫！只須於MTR Mobile內輸入想去的地方，行程指南將列出乘搭港鐵後如何接駁交通工具，並建議轉乘路綫，巴士、小巴甚至的士接駁選項都有！不論去邊度，MTR Mobile一樣幫到手，更會為你計算到達時間。不熟路也無有怕，一app在手即可輕鬆規劃行程！

一站式會員專區

大家都知搭港鐵優惠多多，會員搭得多可儲MTR分換車程優惠，但賺積分的方法，又怎會只得搭車一種？升級後的MTR Mobile於會員專區整合會員專屬功能，方便會員於日常生活中以不同方法賺分及享有精彩優惠！

全新「FUN分遊戲」

新增遊戲功能「FUN分遊戲」，每日搭車時可以邊玩遊戲邊賺MTR分，輕鬆儲分換領本地及過境車程優惠﹑港鐵商場及車站商店電子優惠券﹑以及一系列豐富獎賞。

會員期間限定獎賞

玩「FUN分遊戲」仲有機會贏取由ViuTV主辦嘅《FWD富衛保險呈獻: CHILL CLUB推介榜年度推介24/25》門票 2 張，記得留意MTR Mobile於3月18日公佈嘅最新資訊！

常搭港鐵的乘客應該對都會票不陌生，以往要親身到客務中心排隊購買，若撞正繁忙時間分分鐘有排等。升級版MTR Mobile就可免卻這個煩惱，會員於4月於起可於app內購買都會票，慳時間又方便！詳情會稍後公佈。

App Store：https://apps.apple.com/hk/app/mtr-mobile/id369295276

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mtr.mtrmobile

(資料及相片由客戶提供)