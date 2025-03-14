林峯⾸次代⾔ 神之威⼠忌 希路斯Heliossy雙重過桶蘇格蘭法國珍釀

林峯即將於 5 ⽉舉辦演唱會，再度燃點舞台魅⼒。在演藝事業之外，他亦是⼀位熱愛收藏威⼠忌的品味⼈⼠，對威⼠忌不同產區與熟成⼯藝有深入研究。今次，他⾸度擔任威⼠忌品牌代⾔⼈，選擇了來⾃蘇格蘭糅合法國雙桶釀製的希路斯（Heliossy），並笑⾔：「收藏了威⼠忌⼀段時間，終於有威⼠忌品牌找我代⾔。」這款結合蘇格蘭波本桶與法國⼲⾢桶雙重熟成⼯藝的威⼠忌，到底有何獨特之處，能夠令林峯傾⼼︖



希路斯 Heliossy 傳承百年威⼠忌⼯藝

希路斯（Heliossy）的歷史可追溯至 1906 年，當時蘇格蘭釀酒師 Hamish Macleod 在蘇格蘭創⽴了⼀座 3 公頃的蒸餾廠，憑藉精湛的調和技術，使其威⼠忌以優雅悠長的⼜感深受當地⼈喜愛。然⽽，歷經兩次世界⼤戰與經濟危機，酒廠數度⾯臨挑戰，甚至⼀度停產。直到 1970 年代，法國酒商 Chevalier Henri 接⼿後，其後⼈ Jacques Henri 開始探索創新，將蘇格蘭波本桶與法國⼲⾢桶相結合，成功調配出層次豐富的威⼠忌。經過多年研究與改進，2024 年，「希路斯（Heliossy）」正式誕⽣，成為融合蘇格蘭與法國釀酒⼯藝的新派威⼠忌代表。

林峯 X 希路斯 Heliossy 品味與品牌精神的契合

林峯多年來在⾳樂與影視界均累積了豐富經驗，他的作品展現出專業態度與對品質的執著追求，這正與希路斯（Heliossy）的品牌理念不謀⽽合。希路斯（Heliossy）不僅承襲蘇格蘭傳統釀造⼯藝，更融合法國⼲⾢桶熟成技術，讓酒體更添層次感與細膩口感。這種對經典與創新的平衡，正如林峯在演藝事業中的發展，⼀⽅⾯尊重傳統，⼀⽅⾯不斷挑戰⾃我，為觀眾帶來更具層次的作品與表演。作為品牌的⾸位代⾔⼈，林峯不僅代表著亞洲市場的品味標誌，更讓這款融合蘇格蘭與法國釀造技術的威⼠忌，進⼀步⾛進更多品味⼈⼠的⽣活之中。

希路斯 Heliossy 雙桶熟成 蘇格蘭波本桶與法國⼲⾢⽊桶極致結合

每個產區的氣候、⼟壤、⽔質與釀造⼯藝，均會影響威⼠忌的酒體風味、個性與層次。希路斯（Heliossy）是來⾃蘇格蘭糅合法國的調和威⼠忌，這⽚產區的威⼠忌以

輕柔淡雅、柔和細膩、帶有青草、花果⾹氣的風格著稱，⼜感細緻優雅，餘韻悠長，適合新⼿與⽼饕品味。

希路斯（Heliossy）採⽤蘇格蘭波本桶與法國⼲⾢橡⽊桶的雙重熟成⼯藝，為酒體帶來更豐富的風味層次。波本桶帶來醇厚的焦糖、⾹草與柑橘⾹氣，使口感細膩順滑，⽽法國⼲⾢桶則進⼀步提升果乾、橙⽪與淡雅⾹料的細膩風味，讓餘韻更悠長。希路斯（Heliossy）在保留蘇格蘭低地威⼠忌經典風格的同時，加入法國⼲⾢桶熟成⼯藝，亦為以淡雅著稱的調和威⼠忌加添豐富細膩的層次。這種獨特的雙桶熟成技術，使希路斯（Heliossy）在市場上別具⼀格，不僅適合威⼠忌愛好者品鑑，更是值得收藏的珍品。

兩款經典選擇 滿⾜不同場合需求

希路斯（Heliossy） 提供兩款 700ml 經典選擇，適合不同場合品飲，另設 100ml精巧版，⽅便獨飲或隨身攜帶。

太陽神（⿈⾦） Classic

太陽神（⿈⾦） Classic酒體呈明亮清徹的⾦⿈⾊。以波本桶與法國⼲⾢桶熟成，帶來溫潤的⽊質⾹氣與清新的蘋果及李⼦⾹氣交織。入⼜圓潤柔和，隱約帶有朱古⼒、咖啡與雲呢嗱的氣息。餘韻悠長，即使空杯仍留有餘⾹。口感順滑，層次細膩。

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太陽神（黃金）Classic 威士忌 700ml：HKD$298、太陽神（黃金）Classic 威士忌 100ml：HKD$90

玫瑰⾦Master

玫瑰⾦Master 則更為⾼階，酒體呈深邃的琥珀⾊，蘇格蘭波本桶賦予威⼠忌較多⾹草、柑橘、焦糖和⽔果⾹氣，法國⼲⾢桶則會帶來較多的果乾、橙⽪、漿果及⾹料味。層次細膩，餘韻悠長，帶有丁⾹及⾟⾹料氣息，是收藏家與奢華烈酒愛好者的⾸選。

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玫瑰金 Master 威士忌 700ml：HKD$498、玫瑰金 Master 威士忌100ml：HKD$110

兩款調和威⼠忌，無論是單飲、加冰，還是⽤作調製雞尾酒，都同樣適合。⽽對於喜愛獨⾃品味的飲家，品牌亦推出 100ml 版本，可以隨時隨地細味威⼠忌的魅⼒。

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亞洲唯⼀電鍍烤花收藏級設計瓶身 展現非凡品味

除了風味的精湛⼯藝，希路斯（Heliossy） 亦是亞洲唯⼀採⽤電鍍烤花技術打造瓶身的威⼠忌品牌，讓每⼀瓶酒都如藝術品般值得收藏。瓶身設計以細膩的電鍍⼯藝呈現奢華質感，將蘇格蘭傳統與法式美學融合，無論是擺放在酒櫃或宴會場合，都能展現品味與格調。

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希路斯官方網站：https://heliossy.fr

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https://www.instagram.com/vwcwine?igsh=ZG56dWJ3Y3hmZmo0

(資料及相⽚由客⼾提供)