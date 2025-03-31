香港大學住宿書院「蔡加讚學院」提供300宿位　培育科技新領袖

香港大學2022年獲「玩具大王」蔡志明獨子，現任星島新聞集團主席蔡加讚捐贈一億元成立「蔡加讚學院」，於2023年9月投入運作，是香港大學賽馬會第四學生村四所住宿書院之一，為本地及海外本科生提供300宿位。學院在今年3月26日舉行銘謝禮，標誌學院正式啟航。



蔡加讚在首屆高桌晚宴上分享創院初心時說：「我的願景是為青年創造更多學習與探索的機會，讓科技賦能的無限可能觸手可及。」



港大表示，「蔡加讚學院」以「創新、創意、創業」為核心理念，致力培育兼具科技洞見與社會擔當的新世代領袖。院內設有禮堂、多用途活動室及戶外空間，定期舉辦高桌晚宴、創科論壇、學術講座和工作坊等活動，培育具全球視野的創新人才。

校方指蔡加讚不僅創辦千帆科技、上和科技等創新企業，並於2024年底促成設立「香港人工智能科普培訓基地」，與港大達成首個高校合作；上和科技與港大攜手成立了「低空經濟聯合實驗室」，助力鞏固香港作為國際創科中心的地位。因此學院以蔡加讚命名，以致謝意。

港大表示，2024年11月15日學院首屆高桌晚宴在港大陸佑堂隆重舉行，為學院揭開序幕，捐助人蔡加讚與太太蔡汪鎂庭、國際影星甄子丹與太太汪詩詩、港大校長張翔教授及院長孔繁毅教授與逾300名師生共聚，並展開了一場科技與人文的深度對話。

在高桌晚宴上，校長張翔以舍堂教育的意義寄語學子：「住宿學院不僅是居所，更是思想碰撞、友誼締結與領袖孕育的社群。」蔡加讚分享創院初心時表示：「我的願景是為青年創造更多學習與探索的機會，讓科技賦能的無限可能觸手可及。」

晚宴高潮落在甄子丹與學子的深度對話，面對學生種種提問，他都一一真誠回應，暢談人生突破與藝術修養。

今年3月26日學院銘謝禮在學院禮堂盛大舉辦，標誌學院正式啟航，為學院的未來發展錨定方向。

蔡加讚在致詞中激勵學子 ：「 這是屬於你的時刻。你們的使命是質疑慣例、擁抱失敗。因為突破往往就藏在挫折之中。用你們的創造力去解決實際問題，並發揮企業家精神實踐你所想。」張翔校長則對蔡的遠見與支持致以誠摯謝忱。

典禮結束後，學院特別舉辦高桌晚宴，邀得廉政專員胡英明擔任主講嘉賓。他以港大校友及前懲教署署長身份，結合自身經歷，就未來領袖應有的信念與價值觀分享深刻見解。他特別勉勵學子：「卓越領袖當以人為本、具大局觀，時刻謹記個人之上還有社會責任與使命，時刻心繫民生福祉。」