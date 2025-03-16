維園花展2025｜主題花秋英盡顯強韌生命力　特色園圃帶你環遊世界

春暖花開的季節踏至，香港花卉展覽2025於3月14至23日在維多利亞公園隆重舉行！作為一年一度的賞花盛事，今年的花展以「綻放英姿」為主題，挑選了秋英為主題花。秋英以其輕薄如紗的花瓣和隨風搖曳的優雅姿態著稱，象徵著堅韌的生命力和溫柔的美感，為本屆花展帶來滿滿的春日氣息。這次展覽不僅展示了豐富的花卉和創意園景，還融入了多元文化元素和互動體驗，絕對是親子同遊、朋友聚會、拍照打卡的好去處。事不宜遲，一起看看展覽中有哪些不可錯過的亮點吧！



「綻放英姿」巨型花牆 主題花秋英搖曳生姿

一踏入花展會場，最為吸引悅目就是巨型的主題花花牆「綻放英姿」。這面立體花牆以主題花秋英為主，配以蘭花和康乃馨打造出6簇色彩繽紛的花團，每簇直徑達1.4至2.1米，層層疊疊如紗般的花瓣，隨風搖曳間散發出溫柔動人的氣息。秋英不僅外型優雅，其旺盛的生命力亦象徵堅韌與希望，為整個花展增添了無限活力。另外，香港品牌「龍躍起舞」花牆亦極具動感，色彩悅目。

除了立體花牆，由無數鬱金香交錯成一片動感十足的花海同樣不能錯過，從紅、黃到粉色，色彩繽紛，讓人彷彿置身歐洲的春日花田，無論是自拍還是團體合影，都能拍出令人驚嘆的美照。這裡一定會成為花展中的必到打卡熱點，記得預留時間慢慢欣賞！

中軸園圃 環遊世界的美妙旅程

想隨時隨地環遊世界？今年花展的中軸園圃絕對是一大亮點，讓你足不出「園」便能暢遊全球！這個以環遊世界為主題的園圃，匯聚了來自亞洲、歐洲、非洲和美洲的經典地標和花卉設計，每個園景都展現了不同地區的文化特色與自然美景，讓人彷彿踏上了一場精彩的國際旅程。

在歐洲園圃，你會被薰衣草花田所吸引，感受法國普羅旺斯的的浪漫風情。接著，希臘的藍白小屋讓人感受到地中海的寧靜與悠閒。威尼斯水道縱橫交錯，思文喵與活力仔乘坐貢多拉小船，與你遊賞水鄉。而荷蘭的風車與鬱金香是必不可少的經典元素，巨大的風車矗立花田中，讓人如同置身荷蘭的春日田園，隨手一拍就是明信片般的美景！

穿越歐洲，非洲園圃將帶你感受熱帶草原與沙漠景觀的異域魅力。園內的花卉雕塑栩栩如生，長頸鹿悠然地「站立」在花田間，駱駝和沙漠植物則勾勒出非洲乾旱地區的獨特風貌，配上燈光效果，更是栩栩如生。

美洲園圃則帶你走進古老文明與現代文化的融合。園內設有神秘的瑪雅金字塔，以及以仙人掌和熱帶植物為主題的中美洲風情景觀。色彩鮮艷的小屋與花卉點綴，讓人瞬間感受到拉丁美洲的熱情活力。而礦車旁的美洲牛仔雕塑，則讓人彷彿置身於一部充滿冒險氛圍的西部電影中。

最後，來到亞洲園圃，這裡的設計完美呈現了東方的精緻與壯麗。北京的天壇建築展現了中國傳統文化的深厚底蘊。香港的城市園景則將繁華的都市生活與自然結合，讓人感受到香江的獨特魅力。除此之外，馬來西亞的神山和喜馬拉雅山環繞著各種奇花異卉，駐足欣賞之餘，絕對是拍照留念的最佳景點之一。



國內城市花壇及第十五屆全國運動會 展現地方特色與動感活力

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一如以往，今年花展同樣邀請了內地多個城市參展，包括北京、深圳、杭州、廣州、澳門及橫琴，設計各具特色的花壇，有些帶有濃厚地方特色，有些展現了園林的古典韻味及高雅風采，有些則以自然生態為主題，展現了城市與大自然的和諧共生，令人目不暇給。

此外，今年的花展特別融入了第十五屆全國運動會的元素。園圃中設置了吉祥物「喜洋洋」和「樂融融」的雕塑，並加入五個與運動相關的新月形藝術裝置，將全城運動的熱情融入花卉藝術中，呈現出動感與活力並存的獨特景象。

花展日間有多個絕美打卡位，想感受不一樣的花卉藝術，夜景同樣精彩！

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大自然的禮物園圃 婆婆的家具藝術作品 大茶壼與小人國

稀有珍貴的賞花植物 各有Fans

「大自然的禮物」園圃佈滿繡球花，中央設置了一個巨型禮物盒裝飾，象徵著來自大自然的珍貴贈禮，四周還有多個禮物盒造型的座椅，讓大家可以坐下來拍照打卡。夜幕降臨後，柔和的燈光映射在花卉與禮物盒上，營造出浪漫醉人的氛圍，讓人流連忘返。今年花展特別展出本地畫家花婆婆的家具藝術作品，年逾九十歲的花婆婆喜歡將作品繪畫在日常用品如鑊、摺椅、膠盆上，用色鮮艷，畫作充滿童趣。另外，在大草地的花見廊有《大茶壼與小人國》佈置，同樣新奇又有趣。花展亦搜羅多種稀有珍貴的賞花植物，包括長筒藍曼陀羅、棱瓶花、豹斑懸星花及藍花藤(白花種)等，配合多種近年流行的竹竽科觀葉植物，讓市民欣賞。

8個政府部門園圃 創意滿分

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今年的花展共有8個政府部門參與，包括︰建築署、土木工程拓展署、發展局、渠務署、環境保護署、路政署、房屋署及懲教署。他們的園圃設計各具特色：建築署的「秋英之舞」展現了秋英花的韌性與生命力；土木工程拓展署則通過燈影效果講述工程背後的故事；發展局的設計呈現城市的可持續性；渠務署以秋英來展現香港為「韌性城市」；環保署的「永續城市花園農莊」展示了減廢與資源循環的理念；路政署以道路網呈現了「連繫生活．編織夢想」；房屋署的「共築‧幸福 智慧家園」則以彩虹邨為靈感，打造出充滿幸福感和智慧科技的園景；懲教署的主題為「秋英綻放‧樂助更生」。每個展區都值得細心欣賞，絕對能讓你感受不同部門如何用各式花語表達創意與理念。

人氣熊貓及大草地熊貓打卡位

除了海洋公園為大家呈獻竹林深處有大熊貓的有趣園圃，今年大草地還特別設置了幻彩波波、熊貓打卡位和充氣滑梯，讓小朋友玩得不亦樂乎！熊貓公仔造型憨態可掬，是親子拍照的熱門點。此外，展覽期間還會舉辦一系列活動，包括學童繪畫比賽、攝影比賽、花藝示範及導賞服務等，今年更特別安排現場busking街頭演唱，讓你在賞花之餘也能參與其中，豐富行程。

18區地區設計園圃 投票贏取免費機票

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今年的18區園圃設計亦是亮點之一，每區都以各自的特色打造出獨一無二的園景，讓人感受到香港不同地區的獨特魅力。最特別的是，大家還可以參與網上投票選出「至Like園圃」，支持心儀的作品之餘，更有機會贏取機票及豐富獎品！

3月19日下午3點約定你，記得到《香港01》與「康文+++」直播平台觀賞直播，主持人與兩位康文署園藝導師會同大家暢遊花展，欣賞秋英及不同園景，感受「綻放英姿」的氣氛，同大家玩有獎問答遊戲，並講解花卉小知識。

（資料及相片由客戶提供）