「提子公園」夏慤花園開幕！ 打卡必看26組可愛防騙提子藝術裝置

來「提子公園」，齊齊「提防騙子」！毗鄰香港警察總部及港鐵金鐘站的夏慤花園，最近化身為打卡勝地「提子公園」！由可愛又親民的提防騙子吉祥物「提子」為主角，展示26組造型各異的防騙提子藝術裝置，將防騙訊息融入有趣的生活體驗，市民和遊客能隨心拍照打卡，捕捉與警察總部同框的獨特畫面，增添趣味與驚喜。不僅提醒大家「提防騙子，由您開始」，更希望透過這個全新地標，讓市民增進親子間的互動或與朋友的聯繫，還能將防騙訊息傳遞給身邊的人，讓幸福感與安全感一同提升！開幕當日由警務處行動處處長陳東主持開幕禮，他在致辭中指出詐騙已成為全球性的罪案趨勢，並強調警方將持續以創新方式推動防騙宣傳。此外，活動當日更設有提子問答遊戲，讓市民在輕鬆氛圍中學習防騙知識，即睇內文做定打卡功課！



與警察總部同框的獨特魅力

作為香港的重要地標之一，莊嚴的警察總部與可愛的「提子公園」藝術裝置形成了強烈的對比，營造出既趣味又特別的視覺效果。大家可以到「最佳打卡點」，以最佳角度將「提子藝術裝置」與警察總部同時收入鏡頭，創造出既寓意深刻又充滿趣味的畫面，特別適合放上社交媒體分享。

必去打卡新地標：防騙「提子公園」

防騙「提子公園」將於3月16日開幕，直至2026年2月。公園內的主通道、殘存海堤遺跡、座位區、二樓平台及通往警察總部的通道，散佈著26組大大小小、造型超可愛的提子藝術裝置。特別推薦二樓平台的「最佳打卡點」，能拍下警察總部與提子裝置的獨特合照，絕對係社交平台靚相的保證！

防騙「提子」有多個造型

提子今次特別換上全新造型，有花花提子、蘑菇提子、咖啡杯提子，還更超吸睛的手推車提子，隨手一拍可愛程度已經爆燈！最近大家途經夏慤花園時，不妨停下腳步，與這些可愛提子合照，打卡之餘亦能分享和提防詐騙訊息。

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防騙「海陸空提子」打卡全攻略

「提子公園」同時結合港島總區「海陸空」主題的提防騙子宣傳活動，將防騙訊息融入市民日常生活。此前，已成功舉辦多場相關活動，包括海上的「提子閃閃耀維港」，將中環10號碼頭打造成「提子碼頭」，而水上的士則化身為「提子號」；陸上則推出了五輛「防騙專線小巴」，車身印有最新的防騙資訊，隨處可見。「提子閃閃耀維港」、「提子碼頭」、「提子號」及「防騙專線小巴」活動經已圓滿結束。而空中的「當提子遇上熊貓」活動將持續至7月，屆時，六架海洋公園纜車將變身為「提子纜車」，市民和遊客不僅能打卡留念，還能在輕鬆氛圍中了解更多防騙資訊。

了解更多︰

https://www.police.gov.hk/ppp_tc/03_police_message/grape/

(資料及相片由客戶提供)