鴨脷洲洪聖傳統文化節壓軸活動　放水燈、龍舟拜廟及巡遊圓滿舉行

南區年度重要傳統節慶——鴨脷洲洪聖傳統文化節，繼周六（15日）舉行首次國際高椿舞獅邀請賽，周日（16日）舉行3大壓軸活動：祈福放水燈、龍舟拜廟、大型賀誕巡遊，吸引大批市民及遊客參加及觀賞，氣氛熱鬧。



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在周日的壓軸活動中， 以大型賀誕巡遊為重頭戲，超過200人組成共16支巡遊隊伍，包括金龍舞獅團體，亦有傳統漁民及古裝造型的巡遊主角，以及海洋公園代表隊等社會各界人士參與，一同穿梭整個鴨脷洲。

傳承百年文化 吸引居民和遊客圍觀及參與

同日另一特色傳統項目「龍舟拜廟」，是已傳承百年的文化儀式，有祈福意義。龍舟隊伍會伴隨着鼓聲，於洪聖古廟前的海面來回划三次，象徵向洪聖爺三鞠躬，叩謝神恩，以祈平安。今年增至8隊龍舟隊參與儀式，當中更包括香港大學龍舟隊的年輕代表，更顯熱鬧歡騰。

祈福放水燈也是該節日傳統儀式之一，誠心以水燈作願，送災祈福。活動周日早上在鴨脷洲洪聖廣場對出碼頭舉行，色彩繽紛的水燈倒映在微波粼粼水面上，吸引大批居民和遊客圍觀及參與。

已於2014年列入「香港非物質文化遺產」 的鴨脷洲洪聖傳統文化節，隨3月2日的接神儀式展開，連日設有賀誕神功戲、水燈晚會、南區洪聖市集等活動，將在周一（17日）下午的送神儀式後落幕。